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Столтенберг прокомментировал вопрос вступления Украины и Грузии в НАТО
Столтенберг прокомментировал вопрос вступления Украины и Грузии в НАТО - РИА Новости, 05.10.2021
Столтенберг прокомментировал вопрос вступления Украины и Грузии в НАТО
Россия не имеет права блокировать вступление в НАТО Украины и Грузии, однако завтра это не случится, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T22:13
2021-10-05T22:13
2021-10-05T22:13
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ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. Россия не имеет права блокировать вступление в НАТО Украины и Грузии, однако завтра это не случится, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг."Только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении. Ни у России, ни у кого бы то ни было еще нет права вето на это решение", - сказал он, выступая на конференции в Вашингтоне."Не могу сказать, когда это произойдет... Очевидно, что это не случится завтра", - добавил он.Он призвал страны НАТО расширить поддержку претендентам на вступление в альянс и сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом.
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в мире, украина, грузия, сша, йенс столтенберг, джо байден, нато, россия
Столтенберг прокомментировал вопрос вступления Украины и Грузии в НАТО
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что обсудил с Байденом вопрос помощи Грузии и Украине