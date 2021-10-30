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"Группа двадцати" (G20)

"Группа двадцати" (G20) - РИА Новости, 30.10.2021

"Группа двадцати" (G20)

"Группа двадцати" (G20) – ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам международной экономической и финансовой повестки дня. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T02:05

2021-10-30T02:05

2021-10-30T02:05

справки

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"Группа двадцати" (G20) – ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам международной экономической и финансовой повестки дня.Основные цели и задачи форума:– координация политики между членами G20 с целью достижения глобальной экономической стабильности и устойчивого роста;– продвижение финансового регулирования, которое бы снижало риски и предотвращало будущие финансовые кризисы;– создание новой международной финансовой архитектуры.Решение о формальном учреждении "Группы двадцати" было принято на встрече министров финансов и председателей центральных банков семи ведущих промышленно развитых экономик (Великобритания, Италия, Канада, США, Германия, Франция и Япония) в Вашингтоне в сентябре 1999 года. Учредительная конференция состоялась 15-16 декабря 1999 года в Берлине.Предпосылкой создания G20 послужил финансовый кризис 1997-1998 годов, продемонстрировавший уязвимость международной финансовой системы в условиях глобализации экономических отношений, и показавший, что ключевые развивающиеся экономики недостаточно вовлечены в обсуждение и управление глобальной экономикой. Основным форматом деятельности форума стали ежегодные встречи на уровне министров финансов и глав центральных банков.В ноябре 2008 года было решено изменить формат встреч "Группы двадцати" и проводить совещания также и на уровне лидеров (глав государств и правительств), после чего форум получил свое современное значение. В настоящее время статус постоянного члена "Группы двадцати" имеют 19 стран и Европейский союз (ЕС). В состав "двадцатки" помимо России входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.На страны G20, где проживает 60% мирового населения, приходится около 80% мирового экономического производства и три четверти международной торговли.Традиционно в саммитах лидеров "Группы двадцати" принимают участие ее постоянные члены, а также лидеры приглашенных стран и международные организации. Испания имеет статус постоянного гостя в "Большой двадцатке".Европейский союз представлен председателем Европейской комиссии и председателем Европейского совета. Саммиты проходят в стране, которая исполняет обязанности председателя группы.Председательствующая страна меняется ежегодно по принципу ротации и чередования регионов. В 2015 году председательствовала Турция, в 2016 году саммит прошел в Китае, в 2017 году "Большую двадцатку" принимала Германия, в 2018 году – Аргентина, в 2019 году – Япония. В 2020 году на саммите председательствовала Саудовская Аравия. В 2021 году пост председателя в "Группе двадцати" занимает – Италия. Три последовательных председательства (прошлый, текущий и будущий председатель G20) негласно объединены в управляющую "тройку", совместная работа которой обеспечивает последовательность и преемственность в работе "Группы двадцати", усиливая легитимность и прозрачность принятия решений на встречах.В настоящее время в "тройку" входят Саудовская Аравия (принимающая сторона в 2020 году), Италия (страна-председатель в 2021 году) и Индонезия (председатель в 2022 году). Помимо саммита, в течение года организуются встречи министров, встречи шерп (отвечающих за проведение переговоров и достижение консенсуса между лидерами), рабочие группы и специальные мероприятия.С ноября 2010 года лидеры G20 приняли решение собираться не чаще одного раза в год.Российская Федерация участвовала во всех саммитах "Группы двадцати" с момента ее основания и предлагала для обсуждения вопросы, которые неизменно находили отражение в финальных декларациях саммитов. В числе наиболее важных тем, предложенных Россией, – реформирование международных финансовых институтов, утверждение стандартов регулирования и надзора в финансовом секторе и ограничение уровня государственного долга участников форума.Россия председательствовала в "Группе двадцати" в 2013 году. Итоговый саммит G20 прошел 5-6 сентября в Санкт-Петербурге. В ходе встречи основное внимание лидеров было уделено вопросам обеспечения экономического роста и финансовой стабильности, создания рабочих мест и борьбы с безработицей, стимулирования инвестиций, укрепления многосторонней торговли и содействия международному развитию. Итогом двухдневной встречи глав государств и правительств "Группы двадцати" стало принятие декларации, где отражены намерения и инструменты дальнейшего стимулирования уверенного, устойчивого и сбалансированного роста. В 2019 году саммит "Большой двадцатки" прошел 28-29 июня в городе Осака (Япония).В итоговой декларации лидеры G20 заявили о приверженности всех государств к диалогу и совместному развитию мировой экономики и цифровизации. Они также пришли к выводу, что глобальный рост стабилизируется, и мировую экономику уже не ожидают серьезные потрясения. Было признано, что демографические изменения требуют скоординированной политики всех государств. Участники саммита подтвердили, что для развития мировой экономики необходима прозрачная система взаимодействия ее участников, опирающихся на принципы ВТО. Участники указали на приверженность дальнейшему укреплению глобальной сети финансовой безопасности.В декларации также отмечалось наличие огромного числа глобальных проблем, которые могут быть решены только совместно.26 марта 2020 года по инициативе Саудовской Аравии "Группа двадцати" впервые в истории провела экстренный саммит по видеосвязи, посвященный борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянию на мировую экономику. В итоговом заявлении лидеры обозначили два основных направления деятельности: взаимодействие по непосредственной борьбе с COVID-19 и меры в социально-экономической сфере для минимизации негативного влияния пандемии.В области здравоохранения одним из главных решений стала договоренность выделить средства ВОЗ для борьбы с COVID-19. Также "двадцатка" заявила о намерении обмениваться информацией о распространении коронавируса и его свойствах, увеличить производство изделий медицинского назначения.На макроэкономическом уровне лидеры поставили задачи восстановить глобальный рост и сохранить стабильность рынков.Особого внимания удостоились проблемы передвижения товаров, особенно первой необходимости, в условиях, введенных многими странами транспортных ограничений, "пропорциональные, прозрачные и временные" меры по защите здоровья людей.Отдельно было обозначено намерение защитить жизни людей, сохранить рабочие места и доходы, а также поддержать малый и средний бизнес, который принимает на себя самый сильный удар экономических последствий пандемии.20-21 ноября 2020 года саммит лидеров "Большой двадцатки" прошел в формате видеоконференции под председательством Саудовской Аравии. По итогам саммита была принята итоговая декларация, в которой лидеры стран G20 обязались "вести мир к формированию сильной, устойчивой, сбалансированной и полноценной эпохи после пандемии нового коронавируса".Страны "Группы двадцати" обязались содействовать справедливому распространению вакцин, лекарств и тестов от COVID-19 по всему миру, чтобы более бедные страны не остались в стороне от этого процесса.Также в декларации указано, что участники поддерживают действие моратория на выплату задолженностей беднейшими странами мира до конца июня 2021 года. Лидеры заявили, что мировая экономика начинает восстанавливаться, но процесс остается "неравномерным, весьма неопределенным и подверженным повышенным рискам спада".Страны обязались "продолжать использовать все доступные инструменты политики до тех пор, пока это необходимо, для защиты жизней, рабочих мест и доходов", а также призвали банки развития активизировать усилия по оказанию помощи беднейшим странам в преодолении кризиса. Они признали особые проблемы, с которыми сталкиваются страны Африки и малые островные развивающиеся государства.12 октября 2021 года по инициативе премьер-министра Италии Марио Драги состоялся чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, в ходе которого лидеры обсудили дестабилизацию обстановки в стране. Встреча G20 по Афганистану прошла в расширенном составе с участием руководителей Испании, Нидерландов, Катара, Сингапура, а также ООН, МВФ и Всемирного банка. От России были замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента Замир Кабулов, от Китая – министр иностранных дел Ван И.Шестнадцатая встреча лидеров G20 пройдет 30-31 октября 2021 в Риме. Рабочие встречи глав государств и правительств пройдут в Римском конгресс-центре La Nuvola. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки