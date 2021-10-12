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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211012/sammit-1754268389.html
Драги объяснил отсутствие лидеров России и Китая на саммите G20
Драги объяснил отсутствие лидеров России и Китая на саммите G20 - РИА Новости, 12.10.2021
Драги объяснил отсутствие лидеров России и Китая на саммите G20
Отсутствие лидеров России и Китая в саммите G20 по Афганистану не имеет под собой политического обоснования, сообщил премьер-министр Италии Марио Драги. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T19:04
2021-10-12T20:12
захват власти в афганистане талибами
в мире
италия
нидерланды
афганистан
всемирный банк
большая двадцатка
мвф
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РИМ, 12 окт — РИА Новости. Отсутствие лидеров России и Китая в саммите G20 по Афганистану не имеет под собой политического обоснования, сообщил премьер-министр Италии Марио Драги.По его словам, это было связано с "некими специфическими причинами". Заранее оговаривалось, что от Пекина будет участвовать глава МИД, а от Москвы — представитель правительства."Вовлечение было огромным еще до заседания. Имейте в виду, что саммит прошел после Генассамблеи ООН и встречи министров иностранных дел. Так что они были вовлечены постоянно в течение всего этого периода", — отметил Драги во время пресс-конференции в Риме. Прямую онлайн-трансляцию вел правительственный Дворец Киджи.Встреча G20 по Афганистану прошла по инициативе Италии во вторник в формате видеоконференции в расширенном составе с участием руководителей Испании, Нидерландов, Катара, Сингапура, а также ООН, МВФ и Всемирного банка. От России были замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента Замир Кабулов, от Китая — министр иностранных дел Ван И.
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италия
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в мире, италия, нидерланды, афганистан, всемирный банк, большая двадцатка, мвф, игорь моргулов, замир кабулов, ван и (политик), россия
19:04 12.10.2021 (обновлено: 20:12 12.10.2021)
 
Драги объяснил отсутствие лидеров России и Китая на саммите G20

Драги: в отсутствии лидеров России и Китая на саммите G20 нет политических причин

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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РИМ, 12 окт — РИА Новости. Отсутствие лидеров России и Китая в саммите G20 по Афганистану не имеет под собой политического обоснования, сообщил премьер-министр Италии Марио Драги.
По его словам, это было связано с "некими специфическими причинами". Заранее оговаривалось, что от Пекина будет участвовать глава МИД, а от Москвы — представитель правительства.
Премьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 18:11Захват власти в Афганистане талибами
Неизбежность контактов с талибами не означает их признания, заявил Драги
"Вовлечение было огромным еще до заседания. Имейте в виду, что саммит прошел после Генассамблеи ООН и встречи министров иностранных дел. Так что они были вовлечены постоянно в течение всего этого периода", — отметил Драги во время пресс-конференции в Риме. Прямую онлайн-трансляцию вел правительственный Дворец Киджи.
Встреча G20 по Афганистану прошла по инициативе Италии во вторник в формате видеоконференции в расширенном составе с участием руководителей Испании, Нидерландов, Катара, Сингапура, а также ООН, МВФ и Всемирного банка. От России были замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента Замир Кабулов, от Китая — министр иностранных дел Ван И.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреИталияНидерландыАфганистанВсемирный банкБольшая двадцаткаМВФИгорь МоргуловЗамир КабуловВан И (политик)Россия
 
 
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