https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756476421.html

Снова локдаун. В какие регионы России могут поехать привитые туристы

Снова локдаун. В какие регионы России могут поехать привитые туристы - РИА Новости, 28.10.2021

Снова локдаун. В какие регионы России могут поехать привитые туристы

С 28 октября в Москве локдаун — закрыты кафе, рестораны, часть магазинов. В Санкт-Петербурге — с 30-го. Однако в обеих столицах продолжат работать театры и... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T08:00

2021-10-28T08:00

2021-10-28T07:59

туризм

республика карелия

санкт-петербург

ярославская область

тульская область

приморский край

ставропольский край

алтайский край

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Светлана Баева. С 28 октября в Москве локдаун — закрыты кафе, рестораны, часть магазинов. В Санкт-Петербурге — с 30-го. Однако в обеих столицах продолжат работать театры и музеи — для тех, кто с QR-кодом. На подъездах к Севастополю разворачивают блокпосты, пропустят только вакцинированных и переболевших. В Ивановской области с 27-го ограничили въезд в любимый туристами Плес. О том, какие запреты действуют в регионах и куда отправиться на длинные выходные, — в материале РИА Новости.Москва и Подмосковье"Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек, это срочная мера, когда пандемия достигла пиковых значений, и нужно сегодня и сейчас сгладить пики, снизить уровень заболеваемости", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.В столице локдаун с 28 октября по 7 ноября, и власти не исключают продления. Закрыты магазины (кроме тех, что продают еду и товары первой необходимости), кафе и рестораны работают лишь навынос.Гостиницы, хостелы, мини-отели принимают туристов, соблюдая все требования Роспотребнадзора. Театры и музеи будут открыты, но вход только по QR-кодам, а заполняемость — не больше 70 процентов.В Подмосковье нерабочие дни также с 28 октября по 7 ноября. На сайте правительства региона уточняют: "Отменены культурные и выставочные мероприятия, но разрешены экскурсии на свежем воздухе и прогулки". Музеи могут быть заполнены лишь наполовину. Не запрещено посещение зоопарков, экоферм, заповедников.Санкт-Петербург и Ленинградская областьВ Северной столице все строже. Там локдаун с 30 октября по 7 ноября: перестанут работать кафе, рестораны (только навынос), магазины — за исключением продовольственных и с товарами первой необходимости. В театры и музеи — по QR-коду и с ограничением по числу посетителей. Ленинградский зоопарк на этот период закроется.В гостиницу, санаторий или пансионат туристов заселят лишь при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение трех дней до заезда. По словам отельеров, уже есть аннуляции. Кстати, рестораны в гостиницах принимать гостей не смогут, будут работать только навынос.В Ленобласти с 30 октября в кафе допустят посетителей исключительно с QR-кодами или ПЦР-тестами. Это требование не распространится на общепит, который оформил "ковид-паспорт". Крупные торговые центры закроются.В музеи и театры региона с 30 октября можно будет пройти также лишь с QR-кодом, медотводом от прививки или отрицательным ПЦР-тестом.Эти же документы понадобятся и для заселения в гостиницы.Золотое кольцоПрокатиться по Золотому кольцу смогут только туристы с QR-кодом. В Ярославской области с 27 октября без него не селят в гостиницы, не кормят в кафе и не пускают в музеи. Власти уточнили — "при несоблюдении этих правил предприятию придется работать с загрузкой не более 30 процентов".В Костромской области с 30 октября остановиться в отеле можно будет только с сертификатом о вакцинации от COVID-19 или с QR-кодом. Кафе, музеи, театры и непродовольственные магазины без этих документов тоже не примут посетителей.В Ивановской области ограничения вводят с 29 октября. Однако чтобы попасть в торгово-развлекательные и торговые центры, на ярмарки и рынки, в музеи, галереи, государственные театры, филармонии и кинотеатры, жители и туристы могут предъявить не только QR-код, но и следующие документы:Кроме того, с 27 октября по 7 ноября при въезде в Плес организуют контрольный пункт и тестирование для тех, кто собирается отдыхать в эти дни в отелях и гостевых домах.Во Владимирской области попасть в театр, музей, на выставку, в фитнес-центр, бассейн и спа можно будет только с QR-кодом, справкой о перенесенном COVID-19 или отрицательным ПЦР-тестом. Это касается и гостиниц, ресторанов, кафе.Тульская областьВ Тульской области для посещения музеев, кинотеатров, заповедников, выставок, театров, спортивных мероприятий тоже необходим QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Либо — отрицательный результат ПЦР-теста. Эти же документы понадобятся для заселения в гостиницы с 30 октября по 7 ноября. Кафе работать будут, но с ограничениями по времени.Юг РоссииВ городах-курортах Краснодарского края с 30 октября по 7 ноября в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения пустят только с QR-кодом из личного кабинета "Госуслуг". Для заселения в гостиницы это правило действует уже давно.Власти Крыма с 25 октября ужесточили антиковидные меры для туристов. Отдохнуть в отеле, санатории или пансионате можно только при наличии сертификата о вакцинации, QR-кода, полученного через портал "Госуслуги", справки (QR-кода) о перенесенном заболевании и отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов.Вокруг Севастополя разворачивают блокпосты. Туристов сюда допустят только с QR-кодами, подтверждающими вакцинацию или перенесенное заболевание. Медотвод от прививки и отрицательный результат ПЦР-теста — не примут.Ставропольский крайВ Кисловодске, Пятигорске, Минеральных Водах, Железноводске, Ессентуках заселяться в гостиницы и здравницы можно без QR-кода. Но если турист едет с путевкой в учреждения с медицинской лицензией, он должен представить справку от врача об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение предшествующих двух недель, выданную не позднее чем за три календарных дня. Также понадобится санаторно-курортная карта с отметкой о флюорографии.А вот в музеи, кафе, рестораны без QR-кода не пустят. Калининградская областьНа балтийском побережье нерабочие дни и локдаун с 28 октября по 7 ноября. Заселиться в гостиницы можно только по QR-коду о вакцинации, перенесенном заболевании или с отрицательным ПЦР-тестом. Детские туристические группы из других регионов отели не примут.Общепит может работать только навынос или с доставкой, торговые центры закрыты.Театры, музеи, бани и сауны работают, но посетить их можно только с QR-кодом. Принимают гостей и особо охраняемые природные территории — правда, в парках закрыты аттракционы.Общественный транспорт в приморские города будет ходить только по утрам и вечерам.КарелияВ республике вводить жесткие ограничения не планируют. Кафе и рестораны, музеи, театры и кинотеатры будут работать. Но еще с 15 октября для их посещения и заселения в гостиницу нужно представить один из трех документов:Республика ТатарстанЗдесь еще с 11 октября без QR-кода нельзя посещать кафе, рестораны, театры, кинотеатры, концертные залы, цирки, бассейны, аквапарки.На гостиницы правило не распространяется — пока туристы могут селиться и пользоваться всей инфраструктурой без кодов.Байкал: Иркутская область, БурятияВ Иркутской области QR-код, справка о вакцинации или перенесенном заболевании понадобится для посещения торговых центров, площадь которых — свыше тысячи квадратных метров.Гостиницы, базы отдыха, турбазы, апарт-отели, кемпинги, фермерские гостевые дома, расположенные на территории Иркутского, Ольхонского и Слюдянского районов, могут работать, если в номерах предусмотрен отдельный вход с улицы.В Бурятии с 1 ноября вводится система QR-кодов, подтверждающих полный курс вакцинации против COVID-19 или информацию о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании. Сертификат придется показывать на входе в рестораны и кафе, сауны, солярии, салоны красоты, спа, компьютерные клубы и музеи.Для заселения в отели и гостевые дома потребуются эти же документы или отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов.АлтайВ Республике Алтай пока не объявляли о введении обязательных QR-кодов. Рестораны и кафе, музеи, театры и кинотеатры работают с ограничением по времени и числу гостей. Доступны гора Белуха, Телецкое озеро и другие природные достопримечательности региона.В Алтайском крае с 30 октября войти в торговые и торгово-развлекательные центры можно будет только по QR-коду о прививке или с медотводом от вакцинации либо с отрицательным ПЦР-тестом. С 15 ноября все это понадобится и для того, чтобы попасть в кафе, рестораны, гостиницы, музеи, театры, здравницы.Дальний ВостокНа Камчатке в кафе, фитнес-залы, театры, музеи, библиотеки пустят при наличии QR-кодов после вакцинации от коронавируса или перенесенной инфекции.Эти же правила распространяются на мероприятия и любые собрания свыше 40 человек.Кроме того, для посещения полуострова необходима справка об отрицательном результате теста на коронавирус, полученная за три календарных дня до въезда.В Приморском крае антиковидные меры вводят с 15 ноября. Фитнес-клубы, кафе и театры примут только привитых, переболевших или сдавших ПЦР-тест с отрицательным результатом. Его срок действия — 72 часа. До нового года документ может быть в виде справки, дальше — только QR-код.Можно, но осторожноПеред поездкой и туроператоры, и власти советуют обязательно уточнить, какие ограничения действуют в регионе, ведь правила порой меняются стремительно."Мы настоятельно рекомендуем и просим туристов соблюдать во время поездок все меры предосторожности: обязательно носить маски в общественных местах, держать дистанцию, избегать большого скопления людей", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.По ее словам, многие регионы вводят новые требования для заселения в гостиницы, посещения кафе, ресторанов и других объектов индустрии туризма. Всю актуальную информацию по этим вопросам можно найти на сайте стопкоронавирус.рф и национальном туристическом портале Russia.Travel.

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