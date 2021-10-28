Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756476421.html
Снова локдаун. В какие регионы России могут поехать привитые туристы
Снова локдаун. В какие регионы России могут поехать привитые туристы - РИА Новости, 28.10.2021
Снова локдаун. В какие регионы России могут поехать привитые туристы
С 28 октября в Москве локдаун — закрыты кафе, рестораны, часть магазинов. В Санкт-Петербурге — с 30-го. Однако в обеих столицах продолжат работать театры и... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T08:00
2021-10-28T07:59
туризм
республика карелия
санкт-петербург
ярославская область
тульская область
приморский край
ставропольский край
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755663561_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_868c87f7c59157af028cd2329cbe0dd1.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Светлана Баева. С 28 октября в Москве локдаун — закрыты кафе, рестораны, часть магазинов. В Санкт-Петербурге — с 30-го. Однако в обеих столицах продолжат работать театры и музеи — для тех, кто с QR-кодом. На подъездах к Севастополю разворачивают блокпосты, пропустят только вакцинированных и переболевших. В Ивановской области с 27-го ограничили въезд в любимый туристами Плес. О том, какие запреты действуют в регионах и куда отправиться на длинные выходные, — в материале РИА Новости.Москва и Подмосковье"Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек, это срочная мера, когда пандемия достигла пиковых значений, и нужно сегодня и сейчас сгладить пики, снизить уровень заболеваемости", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.В столице локдаун с 28 октября по 7 ноября, и власти не исключают продления. Закрыты магазины (кроме тех, что продают еду и товары первой необходимости), кафе и рестораны работают лишь навынос.Гостиницы, хостелы, мини-отели принимают туристов, соблюдая все требования Роспотребнадзора. Театры и музеи будут открыты, но вход только по QR-кодам, а заполняемость — не больше 70 процентов.В Подмосковье нерабочие дни также с 28 октября по 7 ноября. На сайте правительства региона уточняют: "Отменены культурные и выставочные мероприятия, но разрешены экскурсии на свежем воздухе и прогулки". Музеи могут быть заполнены лишь наполовину. Не запрещено посещение зоопарков, экоферм, заповедников.Санкт-Петербург и Ленинградская областьВ Северной столице все строже. Там локдаун с 30 октября по 7 ноября: перестанут работать кафе, рестораны (только навынос), магазины — за исключением продовольственных и с товарами первой необходимости. В театры и музеи — по QR-коду и с ограничением по числу посетителей. Ленинградский зоопарк на этот период закроется.В гостиницу, санаторий или пансионат туристов заселят лишь при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение трех дней до заезда. По словам отельеров, уже есть аннуляции. Кстати, рестораны в гостиницах принимать гостей не смогут, будут работать только навынос.В Ленобласти с 30 октября в кафе допустят посетителей исключительно с QR-кодами или ПЦР-тестами. Это требование не распространится на общепит, который оформил "ковид-паспорт". Крупные торговые центры закроются.В музеи и театры региона с 30 октября можно будет пройти также лишь с QR-кодом, медотводом от прививки или отрицательным ПЦР-тестом.Эти же документы понадобятся и для заселения в гостиницы.Золотое кольцоПрокатиться по Золотому кольцу смогут только туристы с QR-кодом. В Ярославской области с 27 октября без него не селят в гостиницы, не кормят в кафе и не пускают в музеи. Власти уточнили — "при несоблюдении этих правил предприятию придется работать с загрузкой не более 30 процентов".В Костромской области с 30 октября остановиться в отеле можно будет только с сертификатом о вакцинации от COVID-19 или с QR-кодом. Кафе, музеи, театры и непродовольственные магазины без этих документов тоже не примут посетителей.В Ивановской области ограничения вводят с 29 октября. Однако чтобы попасть в торгово-развлекательные и торговые центры, на ярмарки и рынки, в музеи, галереи, государственные театры, филармонии и кинотеатры, жители и туристы могут предъявить не только QR-код, но и следующие документы:Кроме того, с 27 октября по 7 ноября при въезде в Плес организуют контрольный пункт и тестирование для тех, кто собирается отдыхать в эти дни в отелях и гостевых домах.Во Владимирской области попасть в театр, музей, на выставку, в фитнес-центр, бассейн и спа можно будет только с QR-кодом, справкой о перенесенном COVID-19 или отрицательным ПЦР-тестом. Это касается и гостиниц, ресторанов, кафе.Тульская областьВ Тульской области для посещения музеев, кинотеатров, заповедников, выставок, театров, спортивных мероприятий тоже необходим QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Либо — отрицательный результат ПЦР-теста. Эти же документы понадобятся для заселения в гостиницы с 30 октября по 7 ноября. Кафе работать будут, но с ограничениями по времени.Юг РоссииВ городах-курортах Краснодарского края с 30 октября по 7 ноября в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения пустят только с QR-кодом из личного кабинета "Госуслуг". Для заселения в гостиницы это правило действует уже давно.Власти Крыма с 25 октября ужесточили антиковидные меры для туристов. Отдохнуть в отеле, санатории или пансионате можно только при наличии сертификата о вакцинации, QR-кода, полученного через портал "Госуслуги", справки (QR-кода) о перенесенном заболевании и отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов.Вокруг Севастополя разворачивают блокпосты. Туристов сюда допустят только с QR-кодами, подтверждающими вакцинацию или перенесенное заболевание. Медотвод от прививки и отрицательный результат ПЦР-теста — не примут.Ставропольский крайВ Кисловодске, Пятигорске, Минеральных Водах, Железноводске, Ессентуках заселяться в гостиницы и здравницы можно без QR-кода. Но если турист едет с путевкой в учреждения с медицинской лицензией, он должен представить справку от врача об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение предшествующих двух недель, выданную не позднее чем за три календарных дня. Также понадобится санаторно-курортная карта с отметкой о флюорографии.А вот в музеи, кафе, рестораны без QR-кода не пустят. Калининградская областьНа балтийском побережье нерабочие дни и локдаун с 28 октября по 7 ноября. Заселиться в гостиницы можно только по QR-коду о вакцинации, перенесенном заболевании или с отрицательным ПЦР-тестом. Детские туристические группы из других регионов отели не примут.Общепит может работать только навынос или с доставкой, торговые центры закрыты.Театры, музеи, бани и сауны работают, но посетить их можно только с QR-кодом. Принимают гостей и особо охраняемые природные территории — правда, в парках закрыты аттракционы.Общественный транспорт в приморские города будет ходить только по утрам и вечерам.КарелияВ республике вводить жесткие ограничения не планируют. Кафе и рестораны, музеи, театры и кинотеатры будут работать. Но еще с 15 октября для их посещения и заселения в гостиницу нужно представить один из трех документов:Республика ТатарстанЗдесь еще с 11 октября без QR-кода нельзя посещать кафе, рестораны, театры, кинотеатры, концертные залы, цирки, бассейны, аквапарки.На гостиницы правило не распространяется — пока туристы могут селиться и пользоваться всей инфраструктурой без кодов.Байкал: Иркутская область, БурятияВ Иркутской области QR-код, справка о вакцинации или перенесенном заболевании понадобится для посещения торговых центров, площадь которых — свыше тысячи квадратных метров.Гостиницы, базы отдыха, турбазы, апарт-отели, кемпинги, фермерские гостевые дома, расположенные на территории Иркутского, Ольхонского и Слюдянского районов, могут работать, если в номерах предусмотрен отдельный вход с улицы.В Бурятии с 1 ноября вводится система QR-кодов, подтверждающих полный курс вакцинации против COVID-19 или информацию о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании. Сертификат придется показывать на входе в рестораны и кафе, сауны, солярии, салоны красоты, спа, компьютерные клубы и музеи.Для заселения в отели и гостевые дома потребуются эти же документы или отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов.АлтайВ Республике Алтай пока не объявляли о введении обязательных QR-кодов. Рестораны и кафе, музеи, театры и кинотеатры работают с ограничением по времени и числу гостей. Доступны гора Белуха, Телецкое озеро и другие природные достопримечательности региона.В Алтайском крае с 30 октября войти в торговые и торгово-развлекательные центры можно будет только по QR-коду о прививке или с медотводом от вакцинации либо с отрицательным ПЦР-тестом. С 15 ноября все это понадобится и для того, чтобы попасть в кафе, рестораны, гостиницы, музеи, театры, здравницы.Дальний ВостокНа Камчатке в кафе, фитнес-залы, театры, музеи, библиотеки пустят при наличии QR-кодов после вакцинации от коронавируса или перенесенной инфекции.Эти же правила распространяются на мероприятия и любые собрания свыше 40 человек.Кроме того, для посещения полуострова необходима справка об отрицательном результате теста на коронавирус, полученная за три календарных дня до въезда.В Приморском крае антиковидные меры вводят с 15 ноября. Фитнес-клубы, кафе и театры примут только привитых, переболевших или сдавших ПЦР-тест с отрицательным результатом. Его срок действия — 72 часа. До нового года документ может быть в виде справки, дальше — только QR-код.Можно, но осторожноПеред поездкой и туроператоры, и власти советуют обязательно уточнить, какие ограничения действуют в регионе, ведь правила порой меняются стремительно."Мы настоятельно рекомендуем и просим туристов соблюдать во время поездок все меры предосторожности: обязательно носить маски в общественных местах, держать дистанцию, избегать большого скопления людей", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.По ее словам, многие регионы вводят новые требования для заселения в гостиницы, посещения кафе, ресторанов и других объектов индустрии туризма. Всю актуальную информацию по этим вопросам можно найти на сайте стопкоронавирус.рф и национальном туристическом портале Russia.Travel.
https://ria.ru/20211022/ogranicheniya-1755795916.html
https://ria.ru/20211027/sankt-peterburg-1756290298.html
https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756428080.html
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755781994.html
https://ria.ru/20211021/ivanovo-1755597066.html
https://ria.ru/20211018/kody-1755116729.html
https://ria.ru/20211026/sevastopol-1756269402.html
https://ria.ru/20211026/qr-kody-1756384348.html
https://ria.ru/20211027/kaliningrad-1756434152.html
https://ria.ru/20211021/oteli-1755552278.html
https://ria.ru/20211013/kareliya-1754353806.html
https://ria.ru/20210913/reys-1749875907.html
https://ria.ru/20211027/nerabochie-1756421652.html
https://ria.ru/20211026/buryatiya-1756333267.html
https://ria.ru/20211020/qr-kody-1755459005.html
https://ria.ru/20211027/kamchatka-1756418259.html
https://ria.ru/20211027/rosturizm-1756440881.html
республика карелия
санкт-петербург
ярославская область
тульская область
приморский край
ставропольский край
алтайский край
краснодарский край
севастополь
камчатский край
республика татарстан (татарстан)
республика крым
костромская область
калининградская область
владимирская область
республика алтай
московская область (подмосковье)
ивановская область
ленинградская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755663561_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ee896ef085ed65eb7326668e48083515.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика карелия, санкт-петербург, ярославская область, тульская область, приморский край, ставропольский край, алтайский край, краснодарский край, севастополь, камчатский край, республика татарстан (татарстан), республика крым, костромская область, калининградская область, владимирская область, республика алтай, московская область (подмосковье), ивановская область, ленинградская область, москва, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), ленинградский зоопарк, туризм, проблемы - туризм, зарина догузова, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, куда можно лететь, новости - туризм
08:00 28.10.2021
 

Снова локдаун. В какие регионы России могут поехать привитые туристы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТабличка с предупреждением о необходимости ношения масок и предъявлении QR-кодов на входе в парфюмерный супермаркет "Золотое яблоко" в Казани
Табличка с предупреждением о необходимости ношения масок и предъявлении QR-кодов на входе в парфюмерный супермаркет Золотое яблоко в Казани - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Светлана Баева. С 28 октября в Москве локдаун — закрыты кафе, рестораны, часть магазинов. В Санкт-Петербурге — с 30-го. Однако в обеих столицах продолжат работать театры и музеи — для тех, кто с QR-кодом. На подъездах к Севастополю разворачивают блокпосты, пропустят только вакцинированных и переболевших. В Ивановской области с 27-го ограничили въезд в любимый туристами Плес. О том, какие запреты действуют в регионах и куда отправиться на длинные выходные, — в материале РИА Новости.

Москва и Подмосковье

"Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек, это срочная мера, когда пандемия достигла пиковых значений, и нужно сегодня и сейчас сгладить пики, снизить уровень заболеваемости", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
В столице локдаун с 28 октября по 7 ноября, и власти не исключают продления. Закрыты магазины (кроме тех, что продают еду и товары первой необходимости), кафе и рестораны работают лишь навынос.
Гостиницы, хостелы, мини-отели принимают туристов, соблюдая все требования Роспотребнадзора. Театры и музеи будут открыты, но вход только по QR-кодам, а заполняемость — не больше 70 процентов.
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 14:17Распространение коронавируса
Собянин объяснил введение новых ограничений по COVID-19 в Москве
В Подмосковье нерабочие дни также с 28 октября по 7 ноября. На сайте правительства региона уточняют: "Отменены культурные и выставочные мероприятия, но разрешены экскурсии на свежем воздухе и прогулки". Музеи могут быть заполнены лишь наполовину. Не запрещено посещение зоопарков, экоферм, заповедников.

Санкт-Петербург и Ленинградская область

В Северной столице все строже. Там локдаун с 30 октября по 7 ноября: перестанут работать кафе, рестораны (только навынос), магазины — за исключением продовольственных и с товарами первой необходимости. В театры и музеи — по QR-коду и с ограничением по числу посетителей. Ленинградский зоопарк на этот период закроется.
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 10:44Туризм
Отельеры Петербурга рассказали, как туристы отнеслись к новым ограничениям
В гостиницу, санаторий или пансионат туристов заселят лишь при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение трех дней до заезда. По словам отельеров, уже есть аннуляции. Кстати, рестораны в гостиницах принимать гостей не смогут, будут работать только навынос.
В Ленобласти с 30 октября в кафе допустят посетителей исключительно с QR-кодами или ПЦР-тестами. Это требование не распространится на общепит, который оформил "ковид-паспорт". Крупные торговые центры закроются.
В музеи и театры региона с 30 октября можно будет пройти также лишь с QR-кодом, медотводом от прививки или отрицательным ПЦР-тестом.
Эти же документы понадобятся и для заселения в гостиницы.
Золотая осень в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 10:06Распространение коронавируса
В Ленинградской области ужесточат ограничения на период нерабочих дней

Золотое кольцо

Прокатиться по Золотому кольцу смогут только туристы с QR-кодом. В Ярославской области с 27 октября без него не селят в гостиницы, не кормят в кафе и не пускают в музеи. Власти уточнили — "при несоблюдении этих правил предприятию придется работать с загрузкой не более 30 процентов".
В Костромской области с 30 октября остановиться в отеле можно будет только с сертификатом о вакцинации от COVID-19 или с QR-кодом. Кафе, музеи, театры и непродовольственные магазины без этих документов тоже не примут посетителей.
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 13:22Распространение коронавируса
В Ярославской области введут дополнительные ограничения по COVID-19
В Ивановской области ограничения вводят с 29 октября. Однако чтобы попасть в торгово-развлекательные и торговые центры, на ярмарки и рынки, в музеи, галереи, государственные театры, филармонии и кинотеатры, жители и туристы могут предъявить не только QR-код, но и следующие документы:
  • сертификат о прохождении полного курса или начале курса вакцинации против коронавируса;
  • справку о перенесенном заболевании или о наличии антител к вирусу, выданную не ранее 1 мая 2021 года;
  • справку об отрицательном ПЦР-тесте (сделанном не ранее чем за три дня до похода) либо о результате экспресс-теста в день посещения.
Кроме того, с 27 октября по 7 ноября при въезде в Плес организуют контрольный пункт и тестирование для тех, кто собирается отдыхать в эти дни в отелях и гостевых домах.
Октябрьский район в Иванове - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 15:15Распространение коронавируса
В Ивановской области ограничат доступ к ТРЦ и учреждениям культуры
Во Владимирской области попасть в театр, музей, на выставку, в фитнес-центр, бассейн и спа можно будет только с QR-кодом, справкой о перенесенном COVID-19 или отрицательным ПЦР-тестом. Это касается и гостиниц, ресторанов, кафе.

Тульская область

В Тульской области для посещения музеев, кинотеатров, заповедников, выставок, театров, спортивных мероприятий тоже необходим QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Либо — отрицательный результат ПЦР-теста. Эти же документы понадобятся для заселения в гостиницы с 30 октября по 7 ноября.
Кафе работать будут, но с ограничениями по времени.
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 22:04Распространение коронавируса
В Тульской области введут QR-коды для посещения театров и музеев

Юг России

В городах-курортах Краснодарского края с 30 октября по 7 ноября в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения пустят только с QR-кодом из личного кабинета "Госуслуг". Для заселения в гостиницы это правило действует уже давно.
Власти Крыма с 25 октября ужесточили антиковидные меры для туристов. Отдохнуть в отеле, санатории или пансионате можно только при наличии сертификата о вакцинации, QR-кода, полученного через портал "Госуслуги", справки (QR-кода) о перенесенном заболевании и отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов.
Вид на набережную из отеля Севастополь в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 15:25Туризм
В Севастополе туристы начали массово бронировать отели на праздники
Вокруг Севастополя разворачивают блокпосты. Туристов сюда допустят только с QR-кодами, подтверждающими вакцинацию или перенесенное заболевание. Медотвод от прививки и отрицательный результат ПЦР-теста — не примут.

Ставропольский край

В Кисловодске, Пятигорске, Минеральных Водах, Железноводске, Ессентуках заселяться в гостиницы и здравницы можно без QR-кода.
Но если турист едет с путевкой в учреждения с медицинской лицензией, он должен представить справку от врача об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение предшествующих двух недель, выданную не позднее чем за три календарных дня. Также понадобится санаторно-курортная карта с отметкой о флюорографии.
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 19:54Распространение коронавируса
На Ставрополье введут QR-коды
А вот в музеи, кафе, рестораны без QR-кода не пустят.

Калининградская область

На балтийском побережье нерабочие дни и локдаун с 28 октября по 7 ноября. Заселиться в гостиницы можно только по QR-коду о вакцинации, перенесенном заболевании или с отрицательным ПЦР-тестом. Детские туристические группы из других регионов отели не примут.
Общепит может работать только навынос или с доставкой, торговые центры закрыты.
Посетители на территории историко-этнографического и торгово-ремесленного комплекса Рыбная деревня в Калининграде - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 11:35Туризм
Туристы начали массово отменять туры в Калининград на ноябрьские праздники
Театры, музеи, бани и сауны работают, но посетить их можно только с QR-кодом. Принимают гостей и особо охраняемые природные территории — правда, в парках закрыты аттракционы.
Общественный транспорт в приморские города будет ходить только по утрам и вечерам.
Вид сверху на Зеленоградск, Калининградская область - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 12:13Распространение коронавируса
В Калининградской области введут QR-коды для заселения в отели

Карелия

В республике вводить жесткие ограничения не планируют. Кафе и рестораны, музеи, театры и кинотеатры будут работать. Но еще с 15 октября для их посещения и заселения в гостиницу нужно представить один из трех документов:
  • сертификат о вакцинации;
  • справку о перенесенном за последние полгода COVID-19;
  • отрицательный результат анализа на коронавирусную инфекцию, полученный не ранее чем за три дня до заселения.
Баня на берегу Онежского озера в Республике Карелия - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 13:38Туризм
Эксперты рассказали, как антиковидные меры повлияют на туризм в Карелии

Республика Татарстан

Здесь еще с 11 октября без QR-кода нельзя посещать кафе, рестораны, театры, кинотеатры, концертные залы, цирки, бассейны, аквапарки.
На гостиницы правило не распространяется — пока туристы могут селиться и пользоваться всей инфраструктурой без кодов.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 15:43Республика Татарстан
Первый чартерный рейс с туристами прибыл из Москвы в Казань

Байкал: Иркутская область, Бурятия

В Иркутской области QR-код, справка о вакцинации или перенесенном заболевании понадобится для посещения торговых центров, площадь которых — свыше тысячи квадратных метров.
Гостиницы, базы отдыха, турбазы, апарт-отели, кемпинги, фермерские гостевые дома, расположенные на территории Иркутского, Ольхонского и Слюдянского районов, могут работать, если в номерах предусмотрен отдельный вход с улицы.
Здание аэропорта в Иркутске - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 09:17Распространение коронавируса
В Иркутской области нерабочие дни объявили с 30 октября по 7 ноября
В Бурятии с 1 ноября вводится система QR-кодов, подтверждающих полный курс вакцинации против COVID-19 или информацию о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании. Сертификат придется показывать на входе в рестораны и кафе, сауны, солярии, салоны красоты, спа, компьютерные клубы и музеи.
Для заселения в отели и гостевые дома потребуются эти же документы или отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов.
Иволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 18:16Туризм
В Бурятии увеличат число проверок из-за наплыва туристов

Алтай

В Республике Алтай пока не объявляли о введении обязательных QR-кодов. Рестораны и кафе, музеи, театры и кинотеатры работают с ограничением по времени и числу гостей. Доступны гора Белуха, Телецкое озеро и другие природные достопримечательности региона.
В Алтайском крае с 30 октября войти в торговые и торгово-развлекательные центры можно будет только по QR-коду о прививке или с медотводом от вакцинации либо с отрицательным ПЦР-тестом. С 15 ноября все это понадобится и для того, чтобы попасть в кафе, рестораны, гостиницы, музеи, театры, здравницы.
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 18:14Распространение коронавируса
На Алтае планируют ввести QR-коды

Дальний Восток

На Камчатке в кафе, фитнес-залы, театры, музеи, библиотеки пустят при наличии QR-кодов после вакцинации от коронавируса или перенесенной инфекции.
Эти же правила распространяются на мероприятия и любые собрания свыше 40 человек.
Кроме того, для посещения полуострова необходима справка об отрицательном результате теста на коронавирус, полученная за три календарных дня до въезда.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Долины гейзеров в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 08:14Туризм
Чернышенко заявил о росте турпотока в Долину гейзеров на Камчатке
В Приморском крае антиковидные меры вводят с 15 ноября. Фитнес-клубы, кафе и театры примут только привитых, переболевших или сдавших ПЦР-тест с отрицательным результатом. Его срок действия — 72 часа. До нового года документ может быть в виде справки, дальше — только QR-код.

Можно, но осторожно

Перед поездкой и туроператоры, и власти советуют обязательно уточнить, какие ограничения действуют в регионе, ведь правила порой меняются стремительно.
Девушка в Международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 14:58Туризм
Ростуризм дал рекомендации путешественникам на длинные выходные
"Мы настоятельно рекомендуем и просим туристов соблюдать во время поездок все меры предосторожности: обязательно носить маски в общественных местах, держать дистанцию, избегать большого скопления людей", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, многие регионы вводят новые требования для заселения в гостиницы, посещения кафе, ресторанов и других объектов индустрии туризма. Всю актуальную информацию по этим вопросам можно найти на сайте стопкоронавирус.рф и национальном туристическом портале Russia.Travel.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Инфографика
Посмотреть
 
ТуризмРеспублика КарелияСанкт-ПетербургЯрославская областьТульская областьПриморский крайСтавропольский крайАлтайский крайКраснодарский крайСевастопольКамчатский крайРеспублика Татарстан (Татарстан)Республика КрымКостромская областьКалининградская областьВладимирская областьРеспублика АлтайМосковская область (Подмосковье)Ивановская областьЛенинградская областьМоскваСергей СобянинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Ленинградский зоопаркТуризмПроблемы - ТуризмЗарина ДогузоваРоссиякуда поехать в выходныекуда поехатьКоронавирус COVID-19Коронавирус в Россиикуда можно лететьНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
02:03СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
01:31Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинацииСК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войныБелоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода