https://ria.ru/20211027/sevastopol-1756477941.html

Севастополь ужесточил правила проезда через блокпосты в нерабочие дни

Севастополь ужесточил правила проезда через блокпосты в нерабочие дни - РИА Новости, 27.10.2021

Севастополь ужесточил правила проезда через блокпосты в нерабочие дни

В Севастополе ужесточили правила въезда и выезда через блокпосты в нерабочие дни, медотвод с ПЦР-тестом больше не действует, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:59

2021-10-27T13:59

2021-10-27T13:59

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. В Севастополе ужесточили правила въезда и выезда через блокпосты в нерабочие дни, медотвод с ПЦР-тестом больше не действует, сообщили в пресс-службе правительства города.Как сообщалось ранее, пункты контроля на въезде в Севастополь установят с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19, туристов будут пускать только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, либо медотвода от вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом. Данная мера временно вводится на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в период нерабочих дней."Внесены изменения в указ губернатора. На пунктах контроля можно показать сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании. При пересечении пунктов пропуска медотвод с ПЦР-тестом не действует. Гражданам данной категории рекомендовано в нерабочие дни находиться на самоизоляции", - сказали РИА Новости в пресс-службе правительства.Введенные требования касаются всех въезжающих и выезжающих с территории Севастополя. При этом указом установлено, что если въезд или выезд осуществляется гражданином по каким-то экстренным причинам, то каждая ситуация будет рассматриваться отдельно на блокпосту.Всего в планах развернуть пять блок-постов: на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Гончарное), на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Терновка), на 257 км трассы "Таврида" (стела "Якорь"), на повороте с моста на село Вишневое, в селе Фронтовом. Дополнительный пункт пропуска будет организован на железнодорожном вокзале.

https://ria.ru/20211025/vaktsina-1756165844.html

https://ria.ru/20211027/krym-1756438525.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии