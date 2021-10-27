https://ria.ru/20211027/sevastopol-1756477941.html
Севастополь ужесточил правила проезда через блокпосты в нерабочие дни
Севастополь ужесточил правила проезда через блокпосты в нерабочие дни - РИА Новости, 27.10.2021
Севастополь ужесточил правила проезда через блокпосты в нерабочие дни
В Севастополе ужесточили правила въезда и выезда через блокпосты в нерабочие дни, медотвод с ПЦР-тестом больше не действует, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:59
2021-10-27T13:59
2021-10-27T13:59
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. В Севастополе ужесточили правила въезда и выезда через блокпосты в нерабочие дни, медотвод с ПЦР-тестом больше не действует, сообщили в пресс-службе правительства города.Как сообщалось ранее, пункты контроля на въезде в Севастополь установят с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19, туристов будут пускать только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, либо медотвода от вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом. Данная мера временно вводится на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в период нерабочих дней."Внесены изменения в указ губернатора. На пунктах контроля можно показать сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании. При пересечении пунктов пропуска медотвод с ПЦР-тестом не действует. Гражданам данной категории рекомендовано в нерабочие дни находиться на самоизоляции", - сказали РИА Новости в пресс-службе правительства.Введенные требования касаются всех въезжающих и выезжающих с территории Севастополя. При этом указом установлено, что если въезд или выезд осуществляется гражданином по каким-то экстренным причинам, то каждая ситуация будет рассматриваться отдельно на блокпосту.Всего в планах развернуть пять блок-постов: на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Гончарное), на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Терновка), на 257 км трассы "Таврида" (стела "Якорь"), на повороте с моста на село Вишневое, в селе Фронтовом. Дополнительный пункт пропуска будет организован на железнодорожном вокзале.
https://ria.ru/20211025/vaktsina-1756165844.html
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севастополь, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Севастополь ужесточил правила проезда через блокпосты в нерабочие дни
Севастополь ужесточил правила проезда через блокпосты с 30 октября по 7 ноября
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости.
В Севастополе
ужесточили правила въезда и выезда через блокпосты в нерабочие дни, медотвод с ПЦР-тестом больше не действует, сообщили в пресс-службе правительства города.
Как сообщалось ранее, пункты контроля на въезде в Севастополь установят с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19, туристов будут пускать только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, либо медотвода от вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом. Данная мера временно вводится на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в период нерабочих дней.
"Внесены изменения в указ губернатора. На пунктах контроля можно показать сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании. При пересечении пунктов пропуска медотвод с ПЦР-тестом не действует. Гражданам данной категории рекомендовано в нерабочие дни находиться на самоизоляции", - сказали РИА Новости в пресс-службе правительства.
Введенные требования касаются всех въезжающих и выезжающих с территории Севастополя. При этом указом установлено, что если въезд или выезд осуществляется гражданином по каким-то экстренным причинам, то каждая ситуация будет рассматриваться отдельно на блокпосту.
Всего в планах развернуть пять блок-постов: на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Гончарное), на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Терновка), на 257 км трассы "Таврида" (стела "Якорь"), на повороте с моста на село Вишневое, в селе Фронтовом. Дополнительный пункт пропуска будет организован на железнодорожном вокзале.