Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755781994.html
В Ярославской области введут дополнительные ограничения по COVID-19
В Ярославской области введут дополнительные ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021
В Ярославской области введут дополнительные ограничения по COVID-19
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поддержал поддержал предложение Роспотребнадзора региона ввести с 27 октября ряд ограничений из-за COVID-19,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:22
2021-10-22T15:20
распространение коронавируса
ярославская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
михаил евраев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c73d8b798da20f32529dc499bbef693.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поддержал поддержал предложение Роспотребнадзора региона ввести с 27 октября ряд ограничений из-за COVID-19, в частности, в кафе, театры и кинотеатры, на спортивные события будут пускать только вакцинированных или переболевших коронавирусом за последние полгода, сообщает правительство региона."Осуществлять допуск посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенной COVID-19 в период не более полугода после выздоровления", - говорится в сообщении.При несоблюдении этих правил предприятию придется работать с загрузкой не более 30%, уточняется в документе. Речь идет, в частности, о предприятиях общепита, музеях, театрах и кинотеатрах, учреждений культуры, спортивных учреждениях.Правительство области информирует, что врио губернатора поддержал предложения медиков и Роспотребнадзора о введении дополнительных ограничительных мер. Они будут действовать с 27 октября."По всем тем мерам, которые сегодня озвучены, будут даны со стороны правительства области соответствующие разъяснения, чтобы было понятно и жителям, и бизнесу, организациям и предприятиям, как те или иные меры точно будут применяться", - подчеркнул Евраев.В пресс-службе областного правительства РИА Новости уточнили, что в заведения будут пускать не только по документам, но и по соответствующим QR-кодам, полученным на портале госуслуг.
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755772921.html
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755759004.html
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03262f53d3dd0ee767cccc36c4996155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ярославская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил евраев, россия, вакцинация россиян от covid-19
13:22 22.10.2021 (обновлено: 15:20 22.10.2021)
 
В Ярославской области введут дополнительные ограничения по COVID-19

В Ярославской области в кафе и театры пустят только привитых от COVID-19 и переболевших

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поддержал поддержал предложение Роспотребнадзора региона ввести с 27 октября ряд ограничений из-за COVID-19, в частности, в кафе, театры и кинотеатры, на спортивные события будут пускать только вакцинированных или переболевших коронавирусом за последние полгода, сообщает правительство региона.
"Осуществлять допуск посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенной COVID-19 в период не более полугода после выздоровления", - говорится в сообщении.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 12:36Распространение коронавируса
Песков ответил на вопрос об эффективности новых мер по борьбе с СОVID-19
При несоблюдении этих правил предприятию придется работать с загрузкой не более 30%, уточняется в документе. Речь идет, в частности, о предприятиях общепита, музеях, театрах и кинотеатрах, учреждений культуры, спортивных учреждениях.
Правительство области информирует, что врио губернатора поддержал предложения медиков и Роспотребнадзора о введении дополнительных ограничительных мер. Они будут действовать с 27 октября.
"По всем тем мерам, которые сегодня озвучены, будут даны со стороны правительства области соответствующие разъяснения, чтобы было понятно и жителям, и бизнесу, организациям и предприятиям, как те или иные меры точно будут применяться", - подчеркнул Евраев.
В пресс-службе областного правительства РИА Новости уточнили, что в заведения будут пускать не только по документам, но и по соответствующим QR-кодам, полученным на портале госуслуг.
Медицинский работник в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 11:39
В России оценили уровень коллективного иммунитета
 
Распространение коронавирусаЯрославская областьКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоМихаил ЕвраевРоссияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
01:17Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий
Лента новостейМолния
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандалеУмер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий