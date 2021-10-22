https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755781994.html
В Ярославской области введут дополнительные ограничения по COVID-19
В Ярославской области введут дополнительные ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021
В Ярославской области введут дополнительные ограничения по COVID-19
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поддержал поддержал предложение Роспотребнадзора региона ввести с 27 октября ряд ограничений из-за COVID-19,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:22
2021-10-22T13:22
2021-10-22T15:20
распространение коронавируса
ярославская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поддержал поддержал предложение Роспотребнадзора региона ввести с 27 октября ряд ограничений из-за COVID-19, в частности, в кафе, театры и кинотеатры, на спортивные события будут пускать только вакцинированных или переболевших коронавирусом за последние полгода, сообщает правительство региона."Осуществлять допуск посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенной COVID-19 в период не более полугода после выздоровления", - говорится в сообщении.При несоблюдении этих правил предприятию придется работать с загрузкой не более 30%, уточняется в документе. Речь идет, в частности, о предприятиях общепита, музеях, театрах и кинотеатрах, учреждений культуры, спортивных учреждениях.Правительство области информирует, что врио губернатора поддержал предложения медиков и Роспотребнадзора о введении дополнительных ограничительных мер. Они будут действовать с 27 октября."По всем тем мерам, которые сегодня озвучены, будут даны со стороны правительства области соответствующие разъяснения, чтобы было понятно и жителям, и бизнесу, организациям и предприятиям, как те или иные меры точно будут применяться", - подчеркнул Евраев.В пресс-службе областного правительства РИА Новости уточнили, что в заведения будут пускать не только по документам, но и по соответствующим QR-кодам, полученным на портале госуслуг.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ярославская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил евраев, россия, вакцинация россиян от covid-19
13:22 22.10.2021 (обновлено: 15:20 22.10.2021)
В Ярославской области введут дополнительные ограничения по COVID-19
В Ярославской области в кафе и театры пустят только привитых от COVID-19 и переболевших
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости.
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев
поддержал поддержал предложение Роспотребнадзора
региона ввести с 27 октября ряд ограничений из-за COVID-19, в частности, в кафе, театры и кинотеатры, на спортивные события будут пускать только вакцинированных или переболевших коронавирусом за последние полгода, сообщает правительство региона.
"Осуществлять допуск посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенной COVID-19 в период не более полугода после выздоровления", - говорится в сообщении.
При несоблюдении этих правил предприятию придется работать с загрузкой не более 30%, уточняется в документе. Речь идет, в частности, о предприятиях общепита, музеях, театрах и кинотеатрах, учреждений культуры, спортивных учреждениях.
Правительство области информирует, что врио губернатора поддержал предложения медиков и Роспотребнадзора о введении дополнительных ограничительных мер. Они будут действовать с 27 октября.
"По всем тем мерам, которые сегодня озвучены, будут даны со стороны правительства области соответствующие разъяснения, чтобы было понятно и жителям, и бизнесу, организациям и предприятиям, как те или иные меры точно будут применяться", - подчеркнул Евраев.
В пресс-службе областного правительства РИА Новости уточнили, что в заведения будут пускать не только по документам, но и по соответствующим QR-кодам, полученным на портале госуслуг.