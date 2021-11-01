https://ria.ru/20211101/spravka-1757292845.html

Без справки вход воспрещен: с какими болезнями не пускают в бассейн

Как получить справку в бассейн: какая нужна для посещения взрослому и ребенку

Без справки вход воспрещен: с какими болезнями не пускают в бассейн

Посещать бассейн можно только со специальной справкой из поликлиники, подтверждающей, что человек здоров. Как ее получить, сколько это стоит, какая справка... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T21:15

2021-11-01T21:15

2021-11-01T21:15

общество

спорт

плавание

здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Посещать бассейн можно только со специальной справкой из поликлиники, подтверждающей, что человек здоров. Как ее получить, сколько это стоит, какая справка нужна для взрослого и ребенка — в материале РИА Новости.Справка в бассейнБассейн — место, где легко можно подхватить заболевание, вызванное бактериями, вирусами или грибками. Поэтому перед походом нужно проверить состояние здоровья, чтобы удостовериться, что человек не является носителем инфекций.Как получитьВ зависимости от возраста условия получения справки разнятся, в первую очередь, по тому, какие анализы нужно сдать. Однако, как для взрослых, так и для детей при оформлении документа необходимо взять с собой в бесплатную клинику полис ОМС или ДМС, в частное учреждение — только паспорт или свидетельство о рождении.ВзросломуВзрослому, чтобы оформить справку, достаточно обратиться к участковому врачу-терапевту, который направит на осмотр к дерматологу, а после выдаст свое заключение. При этом анализы никакие не предусмотрены.РебенкуРебенку необходим осмотр педиатра. Также детям для получения справки обязательно нужно сдать анализы. Поэтому врач во время приема выпишет направление на анализ соскоба на энтеробиоз и только после получения результатов отдаст родителям соответствующий документ.Срок действияСправка для бассейна дается всегда на определенный срок, который зависит от конкретного учреждения. Однако официально установленный период действительности документа для взрослых — шесть месяцев, а для детей — в два раза меньше. При этом, если несовершеннолетний ребенок ходит в бассейн нерегулярно, с перерывами больше чем два месяца, администрация потребует предъявить справку при каждом посещении.Как выглядитВ большинстве случаев справка для плавания — это документ по форме 083/4-89, который выдается с тремя обязательными печатями: печать от больницы, прямоугольный штамп, печать врача-терапевта. Эту справку выдают в государственных поликлиниках и заполняют по образцу от руки.В частных учреждениях можно получить документ в свободной форме, которую доктор печатает на компьютере, а потом подписывает.Где можно получитьВ зависимости от возраста получить справку в бассейн можно в различных учреждениях, но в любом случае она должна быть подкреплена результатами медицинских анализов.Взрослому человеку запрос на оформление справки можно сделать в городской поликлинике по месту прикрепления у участкового врача-терапевта, который, в свою очередь, направит к профильному специалисту на осмотр. Предварительно записаться к терапевту можно через сайт госуслуг.В коммерческую поликлинику тоже возможно обратиться за этой услугой, причем некоторые бассейны предлагают проходить обследование у собственных специалистов-медиков.Ребенку школьного возраста необходимо получить справку у педиатра в городской поликлинике или частном учреждении. Врач даст направление на анализы, результаты которых станут известны уже на следующий день.Также можно прийти в лабораторию самостоятельно с анализом на энтеробиоз (заболевание, вызываемое паразитирующими в тонком кишечнике червями Enterobius vermicularis).Если ребенок ходит не в школу, а в детский сад, то есть вариант получить необходимую услугу прямо там, предварительно узнав, на что нужно проверить детский организм, так как каждый бассейн может требовать разные виды справок (по форме 083/4-89 или же составленная медсестрой от руки с печатью детского сада).ЦенаПри желании пройти осмотр в частной клинике, цена на такую медицинскую справку для взрослых и детей по Москве может варьироваться в пределах 1000 рублей. При этом один анализ на энтеробиоз для ребенка будет стоить около 400 рублей.Как получить справку бесплатноПри обращении взрослых людей в государственные учреждения врач-терапевт может оказать услугу безвозмездно. Однако официально она является платной, так как не входит в программу обязательного медицинского страхования. Поэтому специалист имеет право для оформления справки направить человека в кассу.В случае, если есть особые рекомендации по показаниям здоровья, предполагающие посещение бассейна, услуга оказывается бесплатно. Для этого нужно сначала получить заключение от терапевта, который ведет диспансерное наблюдение, исходя из профиля заболевания.Детям же справку для плавания выдают без какой-либо оплаты.Нужна ли медицинская справка для аквапаркаВ большинстве случаев аквапарки не требуют предоставления справок, однако они имеют право попросить показать такой медицинский документ. Лучше всего уточнять этот вопрос у администрации конкретного заведения.Если работники аквапарка заметили у человека какие-либо внешние признаки заболеваний, они вполне могут попросить справку. Вызвать подозрения могут как высыпания на коже или открытые раны, так и наличие пластырей на теле.Какими болезнями можно заразиться в бассейнеВ первую очередь, грибок. Когда человек ходит по мокрому полу босиком, без сланцев или другой специальной обуви, он ставит под угрозу здоровье стоп, так как шанс подхватить микозы велик.Во-вторых, при ослабленном иммунитете и наличии мелких трещин на коже растет вероятность заразиться вирусной бородавкой.В-третьих, в бассейн можно подхватить дерматологическое заболевание. Например, пиодермию, которую вызывает стафилококк, попадая на кожу.Еще один распространенный недуг, который можно получить во время водных процедур — контагиозный моллюск. Этот вирус поражает кожу и в некоторых случаях слизистую оболочку. Чаще всего им заражаются дети в возрасте от года до 10 лет.

https://rsport.ria.ru/20210716/pokhudenie-1741379347.html

https://ria.ru/20211028/sportsmen-1756763826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, спорт, плавание, здоровый образ жизни (зож)