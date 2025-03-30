Справка в бассейн в 2026 году: как получить и кому она нужна

Для многих россиян посещение бассейна — и любимый вид отдыха, и способ поддерживать себя в форме. А для того, чтобы каждый визит проходил без неприятных последствий, у посетителя могут потребовать специальную справку. Кто должен предъявлять справку при посещении бассейна в 2026 году, как получить документ и сколько это стоит, какие болезни могут угрожать человеку в бассейне — в материале РИА Новости.

Зачем нужна справка в бассейн

Почти любой бассейн можно отнести к категории общественных мест, ведь попасть в них при желании может практически каждый. А теплая и влажная среда, которая характерна для подобных мест, способствует размножению различных вирусов, бактерий и грибков.

Ряд важных санитарно-гигиенических правил, которые необходимо соблюдать при обустройстве и содержании бассейнов для комфорта и безопасности их посетителей, прописаны в тексте СанПиНа 2.1.3684-21 . О том, что поплавать на дорожках граждан пустят только после предъявления медицинской справки, в данном документе не говорится, однако администрация конкретного бассейна может сделать соответствующее требование обязательным. Ведь подобный документ станет подтверждением того, что гражданин не имеет никаких противопоказаний к посещению бассейна, а также не будет представлять опасность для других посетителей.

“Я работаю тренером уже много лет и часто вижу, что люди воспринимают справку как формальность, “для галочки”. На самом деле смысл в ней вполне практический. Вода в бассейне — общая среда для десятков людей одновременно, и справка — это простая проверка, которая снижает риск, что кто-то с незамеченной инфекцией окажется в воде вместе с остальными. Плюс она нужна и самому человеку: порой осмотр помогает выявить те вещи, о которых человек даже и не подозревал”, — говорит тренер по плаванию Диана Касаткина.

“Для посещения бассейна необходимо, в частности, пройти обследование на энтеробиоз и гименолепидоз. В связи с этим на практике администрация бассейнов часто требует наличие медицинской справки с отрицательным результатом такого обследования”, — говорит Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ и практикующий юрист.

Кто обязан получать справку в бассейн и можно ли обойтись без нее

Для того, чтобы сделать посещение бассейна максимально безопасным, справка теоретически нужна всем гражданам: и взрослым, и детям. Однако на практике выполнение данного требования зависит от руководства конкретного учреждения: в большинстве случаев справку требуют в обязательном порядке у детей дошкольного возраста и младших школьников, а старшие ребята и взрослые предоставляют документ лишь в случаях, когда в населенном пункте, где располагается данный бассейн, зафиксирована неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация. Данный вопрос лучше уточнить заранее, обратившись в выбранную организацию.

“Администрация бассейнов часто перед посещением требуют заключение врача — справку-допуск. В переводе на гражданский язык это значит, что для обеспечения гигиенической безопасности человек перед посещением бассейна должен быть осмотрен врачом на предмет инфекционных заболеваний кожи, а также пройти обследование на отсутствие паразитов. Интересно, что ранее такие справки требовались только для детей раннего и младшего школьного возраста, теперь это правило распространяется на всех, особенно в густонаселенных городах, — говорит Елизавета Гаммель, врач педиатр и детский гастроэнтеролог. — Врач не даст разрешения посещать бассейн, если на коже есть грибковая инфекция, бородавки и активный (множественный и воспаленный) контагиозный моллюск и некоторые другие кожные заразные болезни”.

“Муниципальные и спортивные бассейны обычно спрашивают справку сразу при оформлении абонемента. Фитнес-клубы с бассейном иногда относятся к этому проще. А вот в спортивных секциях (что для детей, что для взрослых) без справки просто не допустят к занятиям: тренер отвечает за здоровье всей группы, и это не обсуждается. Могу сказать честно: даже там, где формально можно обойтись без документа, я всегда советую своим ученикам его оформить. Это не про правила, а про элементарное уважение к себе и к людям рядом”, — отмечает Диана Касаткина.

Какая справка нужна для бассейна

Существует два основных вида медицинской справки, которые дают право на посещение бассейна. Первая выдается в государственных поликлиниках и зачастую представляет собой документ по форме 083/4-89. Он заверяется сразу тремя штампами: печатью врача, который осматривал конкретного пациента, печатью больницы и прямоугольным штампом. И для детей, и для взрослых ее содержание выглядит примерно одинаковым.

“Без печати самого медучреждения, которую ставят уже в регистратуре, документ не будет считаться действительным. Это частая ошибка — люди уходят с одной подписью врача и забывают про этот последний шаг”, — говорит Диана Касаткина.

Если для получения справки гражданин предпочитает обращаться в частные медицинские центры, то там справку выдают в свободной форме, но также с печатью и подписью врача. Отдельные учреждения могут устанавливать свои требования к тому, какая справка нужна для посещения их бассейна

“Справка представляет собой заключение врача о состоянии здоровья, в котором должно быть указано, что у обследуемого нет медицинских противопоказаний для занятий в бассейне. В документе обязательно должны быть подписи терапевта и дерматовенеролога, а для детей также результаты анализов на энтеробиоз и яйца гельминтов”, — говорит Дмитрий Демидик.

Пример того, что вносится в данный документ, приводит Оксана Васильева:

Справка Выдана Иванову Ивану Ивановичу, 1983 года рождения, в том, что он допущен по состоянию здоровья к оздоровительному плаванию в бассейне по группе А. Анализ на энтеробиоз, я/г от 21 июля 2026 г. — отрицательный. Дерматолог от 21 июля 2026 г. — кожные покровы чистые. Справка действительна до 21 января 2027 г. Врач А.Ю. Сидорова (личная печать врача) Треугольная печать медицинской организации "Для справок"

Как и где получить медицинскую справку

Процедура получения справки для бассейна достаточно проста и не отнимает много времени. И взрослые, и дети могут обратиться за данным документом в поликлинику по месту жительства либо выбрать одну из действующих в их регионе частных клиник.

Первый шаг для взрослого или ребенка — попасть на прием к врачу-терапевту или врачу-педиатру соответственно. Если это будет участковый специалист, записаться к нему можно через регистратуру медучреждения либо при помощи портала государственных услуг. В частном медицинском центре также требуется предварительная запись.

Алгоритм получения справки для взрослого выглядит следующим образом.

Запись на прием к врачу-терапевту (он оценит общее состояние здоровья гражданина). Посещение дерматолога. Сдача лабораторных исследований, которые может назначить при необходимости терапевт.

При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС (если за справкой обращается в государственную поликлинику) или ДМС (в случае, если выдача справок предусмотрена программой страхования).

Если справка в бассейн нужна ребенку, необходимо пройти следующие этапы. Посетить педиатра (участковый врач либо специалист в частном центре). Сдать анализы (стандартный перечень включает соскоб на энтеробиоз, исследование на гельминты).

Если у ребенка есть аллергия или у педиатра возникнут определенные сомнения, он также может направить пациента на прием к аллергологу или дерматологу.

“Дети активно ныряют, брызгаются и глотают воду, что повышает риск заражения яйцами остриц. В играх они могут передавать инфекции через прикосновения, а в раздевалках — через общие скамейки, полотенца и игрушки. При этом детская иммунная система еще незрелая, они острее реагируют на вирусы и бактерии”, — говорит врач-терапевт Анна Солодухина.

Убедившись, что у взрослого или маленького пациента нет противопоказаний к посещению бассейна, врач выдаст справку.

Сколько стоит справка

В бюджетных учреждениях данная услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС, но ожидание может занять несколько дней.

"Альтернативный вариант — частные медицинские центры, где справку оформляют быстрее, часто в день обращения, но за деньги. Стоимость в коммерческих клиниках варьируется от 800 до 2500 рублей в зависимости от региона и набора анализов”, — говорит Дмитрий Демидик.

Сколько действует справка в бассейн

Конкретный "срок годности" полученной справки законодательно не закреплен. Период, в течение которого документ считается действительным, конкретное учреждение нередко определяет самостоятельно.

“Срок действия справки для взрослых составляет, как правило, шесть месяцев, для детей — три месяца, что связано с более быстрыми изменениями в детском здоровье и повышенными требованиями санитарных норм”, — отмечает Дмитрий Демидик.

Также необходимо учитывать, что в случае, если ребенок по той или иной причине длительное время не посещал бассейн, при первом визите после столь долгого перерыва у него вполне могут вновь потребовать предоставить свежую справку.

Какие болезни передаются через воду в бассейне

Далеко не все опасения, связанные с посещением бассейна, имеют под собой реальные основания. Если в учреждении соблюдаются все санитарные нормы и меры по очистке воды, то риск неприятных последствий минимален, но все же не равен нулю.

“В правильно хлорированной и фильтруемой воде не выживают возбудители ВИЧ, гепатитов B и C, сифилиса и гонореи. Эти вирусы и бактерии моментально гибнут вне человеческого тела. Так что половые инфекции в бассейне не передаются”, — отмечает Анна Солодухина и перечисляет топ-5 реальных болезней, которые есть риск получить во время посещения бассейна:

грибковые инфекции стоп и ногтей;

контагиозный моллюск и вирусные бородавки;

бактериальный конъюнктивит;

отиты;

кишечные инфекции.

Полный перечень инфекционных заболеваний, с которыми есть риск столкнуться во время визита в бассейн, перечислен в тексте Приложения № 2 к СанПиН 2.1.2.1188-03.

С какими болезнями не пустят в бассейн

Осмотр терапевта или педиатра перед визитом в бассейн — не пустая формальность. Существует целый ряд заболеваний, которые врач может посчитать достаточным основанием, чтобы запретить посещение бассейна.

“В перечень противопоказаний входят любые инфекционные заболевания в острой стадии, кожные болезни, включая грибок и чесотку, а также эпилепсия, сердечная недостаточность и другие тяжелые хронические патологии, которые могут обостриться при физической нагрузке или контакте с водой”, — объясняет Дмитрий Демидик.

“Я рекомендую посещение бассейна своим пациентам с болью в спине и суставах, патологией сердечно-сосудистой системы, лишним весом, так как это один из самых щадящих и эффективных видов физической активности. А вот после перенесенных простудных заболеваний (грипп, ОРВИ или ангина) возвращаться к занятиям стоит не ранее 1-2 недель после выздоровления, когда организм окрепнет, — уточняет Анна Солодухина. — При заболеваниях ЛОР-органов в острой стадии (например, отит или гайморит) посещение бассейна также противопоказано из-за риска усиления воспаления при попадании хлорированной воды. Визит в бассейн также стоит отложить при открытых ранах, кожные заболеваниях и грибке: влажная среда замедляет заживление ран и смывает лечебные средства, которые наносятся на поврежденные участки кожи”.

Нужна ли справка в аквапарк

По сути своей любой аквапарк представляет собой тот же общественный бассейн, а потому и правила посещения в них в теории должны действовать аналогичные. В том числе — и в вопросе наличия соответствующей справки.

“Но на практике большинство аквапарков при разовом посещении справку не спрашивают: там нет системы абонементов и постоянного контроля, как в спортивных бассейнах”, — говорит Диана Касаткина.

Нужна ли справка для бассейна с грудничком

В последние годы все более популярным становится так называемое грудничковое плавание, когда занятия в воде проводят для малышей. Для посещения бассейна в этом случае также может потребоваться справка, причем не только для самого малыша, но и для родителя, который также в большинстве случаев находится в воде.

“Педиатр смотрит, нет ли противопоказаний по возрасту, в порядке ли кожа, зажила ли пупочная ранка, если ребенок совсем маленький. Многие центры грудничкового плавания просят не общую справку 083/4-89, а отдельное заключение педиатра с прямым разрешением на занятия в воде. Это разумно, потому что возраст и состояние у грудничков могут существенно различаться”, — говорит Диана Касаткина.

Почему нельзя покупать поддельные справки

Попытка приобрести фальшивую справку, чтобы попасть в бассейн без осмотра врача и сдачи необходимых анализов, может повлечь серьезные последствия в соответствии со статьей 327 Уголовного кодекса . Как отмечает Оксана Васильева, для покупателя наказание может выразиться в штрафе до 80 000 рублей или в размере полугодового дохода, а также в обязательных работах. При этом наказание ждет обе стороны: и того, кто изготовил или продал подделку, и того, кто её использовал.

“При обнаружении подделки администрация бассейна имеет право передать информацию в правоохранительные органы, и тогда ответственность понесет не только покупатель, но и тот, кто продал такой документ. Таким образом, справка в бассейн позволяет обезопасить посетителей и поддерживать санитарный режим. Легче и честнее потратить один день на ее получение в поликлинике, чем рисковать собственным здоровьем или подвергать опасности других. Тем более что для большинства граждан эта процедура бесплатна и не занимает много времени. Если вы планируете регулярные занятия в бассейне, стоит своевременно позаботиться о справке, чтобы не пропускать тренировки и не нарушать правила”, — говорит Дмитрий Демидик.

Комментарий эксперта: мнение врача

“Водные процедуры благотворно влияют на здоровье человека в любом возрасте. Плавание отличный способ укрепить мышечный корсет, поддерживающий позвоночник, в то же время, благодаря эффекту невесомости, снимает нагрузку с суставов и самого позвоночника; плавание мягко тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Особенно полезно заниматься в бассейне малышам - снимает тонус мышц, улучшает настроение, развивает координацию движений, стимулирует лимфоток”, — отмечает Елизавета Гаммель.

Для того, чтобы каждое посещение бассейна приносило лишь положительные эмоции, Анна Солодухина советует соблюдать следующие базовые правила:

тщательно мыться с мылом и мочалкой до захода в воду, а после бассейна обязательно принимать душ, чтобы смыть хлор с кожи;

никогда не садиться голой кожей на общие скамейки: предварительно стоит подкладывать полотенце либо садиться только в купальнике;

снимать резиновые шлепанцы лишь у кромки воды. Привычка ходить босиком по коридорам, душевым и туалетам повышает риск столкнуться с грибком;

использовать в бассейне исключительно свое полотенце и гигиенические принадлежности, во время плавания не забывать про шапочку и очки, при склонности к отитам — силиконовые беруши;

взрослым необходимо следить за техникой дыхания, а детям — строго запретить брать воду в рот и брызгать ею в лицо другим.

“Маленьких россиян не допустят в бассейн при наличии кишечных инфекций, различных кожных заболеваний, с конъюнктивитом (будь это вирусный или гнойный), а также в наличием открытых ран. Обязательно при посещении использовать личную обувь (сланцы), шапочку и очки. До и после посещения бассейна обязателен душ, а при появлении любых симптомов ОРВИ (температура, насморк и т.п.) не посещать бассейн, чтобы не усугублять состояние вашего ребенка и не подвергать риску заражения других детей, — говорит участковый педиатр Даниил Карпичев. — При соблюдении данных рекомендации, посещение бассейна вашим ребенком будет полезным и приятным времяпровождением”.

Главное о справках для бассейна

Справка для посещения бассейна — это медицинский документ, который служит подтверждением того, что человек (взрослый или ребенок) здоров, не имеет противопоказаний для посещения учреждения и не представляет опасности для других.

Строгой формы для медсправки в бассейн не существует. Государственные поликлиники часто выдают ее в форме документа 083/4-89, частные медцентры — в свободной форме. Условия и формат справки лучше заранее уточнить в том бассейне, который намерены посетить.