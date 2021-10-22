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Собянин объяснил введение новых ограничений по COVID-19 в Москве

Собянин объяснил введение новых ограничений по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 22.10.2021

Собянин объяснил введение новых ограничений по COVID-19 в Москве

QR-коды не дадут такого эффекта для снижения заболеваемости COVID-19, как нерабочие дни, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:17

2021-10-22T14:17

2021-10-22T15:58

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. QR-коды не дадут такого эффекта для снижения заболеваемости COVID-19, как нерабочие дни, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он подчеркнул, что QR-коды и введение нерабочих дней — совершенно разные меры."Надо понимать, что QR-коды вводятся для того, чтобы постепенно люди привыкали к тому, что нужно вакцинироваться. Этот период вхождения в ситуацию, когда все больше и больше людей должно привиться, оно требует месяцы, не недели даже, а месяцы, чтобы даже пройти полный курс вакцинации, понадобится больше месяца. Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек, это срочная мера, когда уже пандемия достигла пиковых значений и нужно немедленно, сегодня и сейчас принять меры, чтобы сгладить пики, снизить уровень заболеваемости", — пояснил мэр.По его словам, коды не имеет смысла вводить на неделю — для них нужно как минимум полгода. Кроме того, такая мера должна быть точечной, потому что летом, когда ее применяли в Москве, падение доходов у ресторанов составило от 20 до 80 процентов, в среднем 36 процентов с учетом работы летних веранд. "Но в длительной перспективе — это огромные убытки, огромный удар по экономике, поэтому такие меры надо вводить дозированно, спокойно и с учетом мощной экономической поддержки этих секторов экономики", — сказал Собянин.При этом, про его мнению, QR-коды можно ввести в 90 процентах театров и музеев, так как это государственные учреждения."При падении рыночных, небюджетных доходов всегда государство стоит на помощи, поддерживает эту отрасль, так было и в предыдущие годы пандемии. Также будет продолжаться и дальше, чтобы ни в коем случае заработная плата, доходы артистов, режиссеров, музейных работников не пострадали. Эта такая отрасль, где можно посмотреть, как это будет работать без ущерба доходов граждан", — сказал Собянин.Мэр обратил внимание на то, что еще до конца этой недели Москва может достичь пиковых значений по случаям COVID-19 и потому нужны срочные меры."Поэтому президентом принято решение о нерабочих днях, в Москве введены также нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Это исключительная мера, необходимая для того, чтобы защитить людей", — сказал Собянин.Он отметил, что летом москвичи довольно активно прививались и сентябрь и октябрь удалось прожить практически без ограничений.За минувшие сутки в Москве выявили более восьми тысяч случаев COVID-19, 79 человек умерли. Общее число инфицированных в столице превысило 1,75 миллиона, свыше 30 тысяч пациентов скончались. В России в целом за минувшие сутки зарегистрировали более 37 тысяч заболевших и уже четвертый день подряд — более тысячи летальных исходов.Из-за роста заболеваемости президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать после 7 ноября.

https://ria.ru/20211022/transport-1755786048.html

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