Партия "Грузинская мечта", лидирующая на местных выборах в Грузии
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 46,5% голосов на выборах в органы местного самоуправления в Грузии, у партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" – 30,7%, кандидаты от "Грузинской мечты" выиграют выборы мэров в 44 из 64 муниципальных образований, сообщает Центральная избирательная комиссия страны по итогам подсчета 99,92% голосов избирателей.
Ниже приводится справочная информация о партии "Грузинская мечта".
"Грузинская мечта – Демократическая Грузия" – левоцентристская партия Грузии.
Была основана в 2011 году грузинскими бизнесменом Бидзиной Иванишвили как общественное движение "Грузинская мечта", с 2012 года – политическая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".
В октябре 2012 года "Грузинская мечта" в составе одноименной коалиции выиграла выборы в парламент, набрав 54,97% голосов. Партия получила в парламенте 85 из 150 депутатских мандатов.
Партия сформировала правящую коалицию, в которую помимо нее вошли Республиканская партия (лидер Давид Усупашвили), Консервативная партия (Звиад Дзидзигури), "Наша Грузия – свободные демократы" (Ираклий Аласания), партия "Промышленность спасет Грузию" (Гоги Топадзе), "Национальный форум" (Каха Шартава).
С 25 октября 2012 года по 20 ноября 2013 года лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили возглавлял правительство Грузии.
В ноябре 2013 года новым председателем партии "Грузинская мечта" стал Ираклий Гарибашвили, https://www.kommersant.ru/doc/2351802который сменил Иванишвили на посту премьер-министра, занимал этот пост до декабря 2015 года.
В декабре 2015 года "Грузинская мечта" выдвинула на пост премьера Георгия Квирикашвили, который был утвержден в должности 30 декабря.
В мае 2016 года Георгий Квирикашвили стал председателем партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".
В октябре 2016 года "Грузинская мечта" по итогам двух туров выборов получила конституционное большинство в парламенте. В 150-местном законодательном органе она получила 115 депутатских мандатов (при необходимых 113). Георгий Квирикашвили вновь возглавил правительство Грузии. В июне 2018 года его сменил Мамука Бахтадзе. В сентябре 2019 года грузинское правительство возглавил Георгий Гахария.
В мае 2018 года председателем партии "Грузинская мечта" стал ее основатель, бизнесмен Бидзина Иванишвили.
По итогам парламентских выборов, состоявшихся 31 октября 2020 года, "Грузинская мечта" получила более 48% голосов избирателей, что позволило ей сформировать большинство в парламенте.
В январе 2021 года основатель партии Бидзина Иванишвили заявил, что навсегда уходит из политики.
2 октября 2021 года в Грузии состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 городов и муниципалитетов. https://sputnik-georgia.ru/20211003/gruzinskaya-mechta-proigrala-tbilisi---mnenie-eksperta-260159996.html
По данным ЦИК Грузии по итогам подсчета 99,92% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набирает 46,5% голосов на выборах в органы местного самоуправления.
По предварительным данным ЦИК, кандидаты от "Грузинской мечты" выиграют выборы мэров в 44 из 64 муниципальных образований.
Партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" основной акцент предвыборной программы сделала на Тбилиси, где на пост мэра баллотируется генеральный секретарь партии Каха Каладзе.
Программа носит название "Больше жизни в каждый район" и охватывает все сферы деятельности города с практической точки зрения.
Основные пункты программы: снос аварийных зданий в Тбилиси, увеличение финансирования сферы экологии, новая дорожная инфраструктура, программа поддержки малого и среднего бизнеса, расширение медицинских программ, финансируемых мэрией, новые проекты для молодежи.
Дважды кандидаты, поддерживаемые "Грузинской мечтой", выигрывали президентские выборы: в 2013 году – Георгий Маргвелашвили, в 2018 году – Саломе Зурабишвили.
Во время пребывания партии "Грузинская мечта" во власти была принята новая Конституция, проведены реформы здравоохранения и образования, завершился переход страны на парламентскую систему правления.
С именем партии связано несколько скандалов: провал в расследовании ряда громких дел; скандал с приездом в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, что привело к антироссийским протестам и прекращению авиасообщения с Россией; провал поправок в Конституцию Грузии о смене избирательной системы, завершившийся политическим кризисом.
С именем партии связано несколько скандалов: провал в расследовании ряда громких дел; скандал с приездом в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, что привело к антироссийским протестам и прекращению авиасообщения с Россией; провал поправок в Конституцию Грузии о смене избирательной системы, завершившийся политическим кризисом.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников