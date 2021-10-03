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Партия "Грузинская мечта", лидирующая на местных выборах в Грузии

Партия "Грузинская мечта", лидирующая на местных выборах в Грузии - РИА Новости, 03.10.2021

Партия "Грузинская мечта", лидирующая на местных выборах в Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 46,5% голосов на выборах в органы местного самоуправления в Грузии, у партии экс-президента Михаила Саакашвили... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T15:44

2021-10-03T15:44

2021-10-03T15:44

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 46,5% голосов на выборах в органы местного самоуправления в Грузии, у партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" – 30,7%, кандидаты от "Грузинской мечты" выиграют выборы мэров в 44 из 64 муниципальных образований, сообщает Центральная избирательная комиссия страны по итогам подсчета 99,92% голосов избирателей.Ниже приводится справочная информация о партии "Грузинская мечта"."Грузинская мечта – Демократическая Грузия" – левоцентристская партия Грузии.Была основана в 2011 году грузинскими бизнесменом Бидзиной Иванишвили как общественное движение "Грузинская мечта", с 2012 года – политическая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".В октябре 2012 года "Грузинская мечта" в составе одноименной коалиции выиграла выборы в парламент, набрав 54,97% голосов. Партия получила в парламенте 85 из 150 депутатских мандатов.Партия сформировала правящую коалицию, в которую помимо нее вошли Республиканская партия (лидер Давид Усупашвили), Консервативная партия (Звиад Дзидзигури), "Наша Грузия – свободные демократы" (Ираклий Аласания), партия "Промышленность спасет Грузию" (Гоги Топадзе), "Национальный форум" (Каха Шартава). С 25 октября 2012 года по 20 ноября 2013 года лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили возглавлял правительство Грузии.В ноябре 2013 года новым председателем партии "Грузинская мечта" стал Ираклий Гарибашвили, https://www.kommersant.ru/doc/2351802который сменил Иванишвили на посту премьер-министра, занимал этот пост до декабря 2015 года.В декабре 2015 года "Грузинская мечта" выдвинула на пост премьера Георгия Квирикашвили, который был утвержден в должности 30 декабря.В мае 2016 года Георгий Квирикашвили стал председателем партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".В октябре 2016 года "Грузинская мечта" по итогам двух туров выборов получила конституционное большинство в парламенте. В 150-местном законодательном органе она получила 115 депутатских мандатов (при необходимых 113). Георгий Квирикашвили вновь возглавил правительство Грузии. В июне 2018 года его сменил Мамука Бахтадзе. В сентябре 2019 года грузинское правительство возглавил Георгий Гахария.В мае 2018 года председателем партии "Грузинская мечта" стал ее основатель, бизнесмен Бидзина Иванишвили.По итогам парламентских выборов, состоявшихся 31 октября 2020 года, "Грузинская мечта" получила более 48% голосов избирателей, что позволило ей сформировать большинство в парламенте.В январе 2021 года основатель партии Бидзина Иванишвили заявил, что навсегда уходит из политики.16 января 2021 года "Грузинская мечта" утвердила Ираклия Кобахидзе на пост председателя партии.23 февраля 2021 года Ираклий Гарибашвили, политический секретарь и член политсовета партии "Грузинская мечта" во второй раз возглавил правительство Грузии.2 октября 2021 года в Грузии состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 городов и муниципалитетов. https://sputnik-georgia.ru/20211003/gruzinskaya-mechta-proigrala-tbilisi---mnenie-eksperta-260159996.htmlПо данным ЦИК Грузии по итогам подсчета 99,92% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набирает 46,5% голосов на выборах в органы местного самоуправления.По предварительным данным ЦИК, кандидаты от "Грузинской мечты" выиграют выборы мэров в 44 из 64 муниципальных образований.Партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" основной акцент предвыборной программы сделала на Тбилиси, где на пост мэра баллотируется генеральный секретарь партии Каха Каладзе.Программа носит название "Больше жизни в каждый район" и охватывает все сферы деятельности города с практической точки зрения.Основные пункты программы: снос аварийных зданий в Тбилиси, увеличение финансирования сферы экологии, новая дорожная инфраструктура, программа поддержки малого и среднего бизнеса, расширение медицинских программ, финансируемых мэрией, новые проекты для молодежи.Дважды кандидаты, поддерживаемые "Грузинской мечтой", выигрывали президентские выборы: в 2013 году – Георгий Маргвелашвили, в 2018 году – Саломе Зурабишвили.Во время пребывания партии "Грузинская мечта" во власти была принята новая Конституция, проведены реформы здравоохранения и образования, завершился переход страны на парламентскую систему правления.С именем партии связано несколько скандалов: провал в расследовании ряда громких дел; скандал с приездом в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, что привело к антироссийским протестам и прекращению авиасообщения с Россией; провал поправок в Конституцию Грузии о смене избирательной системы, завершившийся политическим кризисом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, справки, грузия, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, георгий квирикашвили, ираклий кобахидзе