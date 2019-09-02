Премьер Грузии подал в отставку

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
"Рамка развития создана, основана, и, следовательно, я принял решение уйти в отставку, так как считаю, что я выполнил свою миссию на данном этапе. <...> Для меня было большой честью и в то же время огромной обязанностью выполнять обязанности премьер-министра Грузии по защите интересов нашей страны", — написал он на своей фейсбук-странице.
Он поблагодарил всех министров и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили за поддержку и сотрудничество и отметил, что остается ее членом.
Бахтадзе возглавлял правительство Грузии с июня 2018 года. До этого он занимал пост министра финансов.
По закону после отставки премьера слагает полномочия весь кабмин. Министры продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства. Кандидатуру в премьер-министры может выдвинуть партия, получившая на выборах наилучший результат (сейчас это "Грузинская мечта").
В течение двух недель после ухода главы правительства парламент должен выразить доверие новому претенденту на пост, его составу кабмина и программе.
Как сообщил журналистам депутат Гия Вольский, во вторник политсовет правящей партии "Грузинская мечта" озвучит кандидатуру нового премьер-министра. По информации местных СМИ, им может стать министр внутренних дел Георгий Гахария.