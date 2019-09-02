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РИА Новости

Премьер Грузии подал в отставку

11:28 02.09.2019 (обновлено: 13:49 02.09.2019)
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© Government of GeorgiaПремьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
© Government of Georgia
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.

"Рамка развития создана, основана, и, следовательно, я принял решение уйти в отставку, так как считаю, что я выполнил свою миссию на данном этапе. <...> Для меня было большой честью и в то же время огромной обязанностью выполнять обязанности премьер-министра Грузии по защите интересов нашей страны", — написал он на своей фейсбук-странице.

Он поблагодарил всех министров и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили за поддержку и сотрудничество и отметил, что остается ее членом.
Бахтадзе возглавлял правительство Грузии с июня 2018 года. До этого он занимал пост министра финансов.
Мамука Бахтадзе
12:27РИА Новости
Биография Мамуки Бахтадзе
По закону после отставки премьера слагает полномочия весь кабмин. Министры продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства. Кандидатуру в премьер-министры может выдвинуть партия, получившая на выборах наилучший результат (сейчас это "Грузинская мечта").
В течение двух недель после ухода главы правительства парламент должен выразить доверие новому претенденту на пост, его составу кабмина и программе.
Как сообщил журналистам депутат Гия Вольский, во вторник политсовет правящей партии "Грузинская мечта" озвучит кандидатуру нового премьер-министра. По информации местных СМИ, им может стать министр внутренних дел Георгий Гахария.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
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