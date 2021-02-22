https://ria.ru/20210222/naznachenie-1598617539.html

Президент Грузии подписала распоряжение о назначении премьера

Президент Грузии подписала распоряжение о назначении премьера

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Гарибашвили премьер-министром, документ опубликован на президентском сайте. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-22T23:46

2021-02-22T23:46

2021-02-23T00:28

саломе зурабишвили

ираклий гарибашвили

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Гарибашвили премьер-министром, документ опубликован на президентском сайте.Гарибашвили стал премьером во второй раз. Его кандидатуру представила правящая партия "Грузинская мечта". Место главы правительства стало вакантным после того, как на прошлой неделе премьер-министр Георгий Гахария заявил об отставке из-за разногласий с членами команды по вопросу оппозиционера Ники Мелии, которого суд постановил арестовать из-за неуплаты залога. Гахария считает, что задержание оппозиционера могло вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране."В соответствии с пунктом 5 статьи 56 конституции Грузии назначить Ираклия Гарибашвили премьер-министром Грузии", - говорится в документе.В новый состав правительства Грузии входят все прежние министры, кроме двух - министром инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили стал Ираклий Карселадзе, а министерство обороны, которое до недавних пор возглавлял Гарибашвили, теперь будет возглавлять его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.Остальной состав кабмина выглядит следующим образом: министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели, глава минздрава Екатерина Тикарадзе, госминистр по вопросам примирения и гражданской интеграции Тея Ахвледиани, министр финансов Вано Мачавариани, глава МИД Давид Залкалиани, министр юстиции Гоча Лорткипанидзе, министр окружающей среды и природных ресурсов Леван Давиташвили, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.Гарибашвили занимал должность премьера с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой олигарха Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года. Изначально Гарибашвили возглавлял министерство внутренних дел, затем, в 2013 году, сменил на посту премьер-министра самого Иванишвили, оставшись на этой должности до конца 2015 года. Гарибашвили тогда стал самым молодым премьером в истории Грузии (31 год).

https://radiosputnik.ria.ru/20210222/gruziya-1598609819.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/gruziya-1598070221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саломе зурабишвили, ираклий гарибашвили, грузия, в мире