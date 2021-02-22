Президент Грузии подписала распоряжение о назначении премьера
23:46 22.02.2021 (обновлено: 00:28 23.02.2021)
© AP Photo / Markus SchreiberИраклий Гарибашвили
© AP Photo / Markus Schreiber
ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Гарибашвили премьер-министром, документ опубликован на президентском сайте.
Гарибашвили стал премьером во второй раз. Его кандидатуру представила правящая партия "Грузинская мечта". Место главы правительства стало вакантным после того, как на прошлой неделе премьер-министр Георгий Гахария заявил об отставке из-за разногласий с членами команды по вопросу оппозиционера Ники Мелии, которого суд постановил арестовать из-за неуплаты залога. Гахария считает, что задержание оппозиционера могло вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране.
"В соответствии с пунктом 5 статьи 56 конституции Грузии назначить Ираклия Гарибашвили премьер-министром Грузии", - говорится в документе.
В новый состав правительства Грузии входят все прежние министры, кроме двух - министром инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили стал Ираклий Карселадзе, а министерство обороны, которое до недавних пор возглавлял Гарибашвили, теперь будет возглавлять его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.
Остальной состав кабмина выглядит следующим образом: министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели, глава минздрава Екатерина Тикарадзе, госминистр по вопросам примирения и гражданской интеграции Тея Ахвледиани, министр финансов Вано Мачавариани, глава МИД Давид Залкалиани, министр юстиции Гоча Лорткипанидзе, министр окружающей среды и природных ресурсов Леван Давиташвили, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
Гарибашвили занимал должность премьера с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой олигарха Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года. Изначально Гарибашвили возглавлял министерство внутренних дел, затем, в 2013 году, сменил на посту премьер-министра самого Иванишвили, оставшись на этой должности до конца 2015 года. Гарибашвили тогда стал самым молодым премьером в истории Грузии (31 год).
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