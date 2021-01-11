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Основатель "Грузинской мечты" Иванишвили объявил об уходе из политики
Основатель "Грузинской мечты" Иванишвили объявил об уходе из политики
Основатель правящей партии "Грузинская мечта", бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили заявил, что навсегда уходит из политики. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T09:20
2021-01-11T09:20
2021-01-11T10:50
бидзина иванишвили
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 11 янв — РИА Новости. Основатель правящей партии "Грузинская мечта", бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили заявил, что навсегда уходит из политики.В октябре 2020 года "Грузинская мечта" по итогам выборов снова стала правящей партией. По словам Иванишвили, этот результат убедил его, что за восемь лет правления он привнес в политическую культуру страны высокие этические стандарты. Теперь, как заметил политик, он может вернуться к прежнему образу жизни. Иванишвили ранее занимался бизнесом и входил в список богатейших людей мира по версии журнала Forbes."В истории страны произошло беспрецедентное событие — в условиях справедливых и равных выборов правящая партия смогла получить от народа мандат правления на третий срок. Эта победа является ярким, четким и неоспоримым признанием наших совместных усилий, и именно эта победа заложит основу нового этапа в истории Грузии", — добавил Иванишвили."Грузинская мечта" впервые пришла к власти по итогам парламентских выборов 2012 года.
https://ria.ru/20201101/partiya-1582295990.html
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бидзина иванишвили, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 11 янв — РИА Новости.
Основатель правящей партии "Грузинская мечта", бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили
заявил, что навсегда уходит из политики.
"Среди всех существующих сегодня политических субъектов, правящая команда действительно лучшая и безальтернативная. Убежден, что команда в составе этих людей сможет достойно заменить мой труд, авторитет и навыки. Именно поэтому считаю, что моя миссия выполнена", — написал Иванишвили в своем обращении к народу.
В октябре 2020 года "Грузинская мечта" по итогам выборов снова стала правящей партией. По словам Иванишвили, этот результат убедил его, что за восемь лет правления он привнес в политическую культуру страны высокие этические стандарты. Теперь, как заметил политик, он может вернуться к прежнему образу жизни. Иванишвили ранее занимался бизнесом и входил в список богатейших людей мира по версии журнала Forbes.
"В истории страны произошло беспрецедентное событие — в условиях справедливых и равных выборов правящая партия смогла получить от народа мандат правления на третий срок. Эта победа является ярким, четким и неоспоримым признанием наших совместных усилий, и именно эта победа заложит основу нового этапа в истории Грузии", — добавил Иванишвили.
"Грузинская мечта" впервые пришла к власти по итогам парламентских выборов 2012 года.