https://ria.ru/20201101/aktsiya-1582544726.html

В Тбилиси оппозиция проводит акцию с требованием повторных выборов

В Тбилиси оппозиция проводит акцию с требованием повторных выборов

Сторонники оппозиционных партий начали акцию протеста перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T16:11

2020-11-01T16:11

2020-11-01T18:02

парламентские выборы в грузии — 2020

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — РИА Новости. Сторонники оппозиционных партий начали акцию протеста перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости."Нам просто плюнули в душу. Режим Иванишвили должен быть прекращен. Выборы не были действительными, мы еще раз заявляем, что не признаем итоги этих выборов и требуем проведения новых парламентских выборов, досрочных выборов", — заявил один из выступающих активистов.Автомобильное движение на проспекте Руставели приостановлено.После этого участники акции направились в сторону резиденции основателя правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, передает корреспондент РИА Новости."Дадим знать, что он рано праздновал победу", — заявил один из протестующих.Оппозиционеры сообщили, что масштабный митинг с требованием назначить внеочередные выборы пройдет через неделю.В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК с 97 процентов участков, правящая партия "Грузинская мечта", которую основал и возглавил бизнесмен Бидзина Иванишвили, набрала чуть более 48 процентов голосов. Это позволит ей сформировать большинство в парламенте.Всего в законодательный орган попадут семь партий и два политических блока, которые преодолели барьер в один процент голосов.Оппозиция считает выборы нелегитимными. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которую на президентских выборах поддерживала "Грузинская мечта", назвала прошедшее голосование мирным, демократичным и справедливым. В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявили, что выборы прошли с соблюдением основных прав волеизъявления, но обратили внимание на ряд нюансов — например, заметное административное "доминирование правящей партии".

https://ria.ru/20201031/saakashvili-1582482065.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры митинга оппозиционеров в центре Тбилиси В центре Тбилиси на проспекте Руставели собираются оппозиционные партии и их сторонники, чтобы опротестовать итоги парламентских выборов ЦИК, передает корреспондент РИА Новости. 2020-11-01T16:11 true PT0M17S

"Это символ несправедливости": Ника Мелия выбросил браслет, надетый на него прокуратурой Cоратник Саакашвили, кандидат в мажоритарные депутаты от округа Глдани (Тбилиси) Ника Мелия выбросил электронный браслет, надетый на него прокуратурой. "Я больше не собираюсь носить этот браслет. Это исключено, так как это символ несправедливости, это браслет насилия", – заявил Мелия. Ему предъявили обвинение в руководстве групповым насилием на акции протеста 20-21 июня и по решению суда 4 июля 2019 года на Мелия надели электронный браслет. Ему было запрещено покидать дом без предупреждения органов правопорядка, хотя он периодически нарушает это требование. Мелия также запрещены публичные выступления и заявления. 2020-11-01T16:11 true PT0M27S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, тбилиси, грузия, в мире