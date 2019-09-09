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РИА Новости

Президент Грузии подписала указ о назначении Гахарии премьером

12:45 09.09.2019 (обновлено: 13:03 09.09.2019)
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© Фото : Ministry of Internal Affairs of GeorgiaГеоргий Гахария
Георгий Гахария
© Фото : Ministry of Internal Affairs of Georgia
ТБИЛИСИ, 9 сен – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении Георгия Гахария премьер-министром страны, которому ранее выразил вотум доверия парламент, заявили РИА Новости в администрации правительства.
Парламент Грузии на заседании в воскресенье выразил вотум доверия правительству во главе с бывшим главой МВД.
"Указ подписан президентом, Георгий Гахария приступил к работе",- заявили в ведомстве.
Согласно Конституции Грузии, после того, как парламент выразит доверие правительству, президент течение двух дней утверждает премьер-министра, а тот, также в течение двух дней, утверждает состав правительства. В случае, если в течение данного времени президент не издаст соответствующий указ, премьер-министр автоматически считается утвержденным.
Георгий Гахария
Вчера, 16:43РИА Новости
Биография Георгия Гахарии
Бывший премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе с должности 2 сентября, объяснив свое решение тем, что он выполнил все свои миссии и задачи. Кандидатуру в премьер-министры вправе выдвинуть политическая партия, получившая на парламентских выборах наилучший результат, в данном случае это правящая партия "Грузинская мечта". Основатель и председатель партии Бидзина Иванишвили не скрывал, что инициатива выдвижения Гахария на пост кандидата в премьеры принадлежала ему. За таким решением последовала негативная реакция оппозиции и их сторонников. Оппозиция в Грузии анонсирует акции протеста и митинги с требованием не допустить правления Гахария и считает его назначение премьером оскорблением всего населения, ведь именно его отставки с поста главы МВД требовали митингующие в масштабах всей страны, однако вместо этого, Гахария повысили.
Гахария был одним из самых популярных министров, однако после разгона спецназом антироссийских акций в Тбилиси, митингующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
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Мамука БахтадзеСаломе ЗурабишвилиБидзина ИванишвилиТбилисиГеоргий ГахарияГрузияВ мире
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