Президент Грузии подписала указ о назначении Гахарии премьером

Согласно Конституции Грузии, после того, как парламент выразит доверие правительству, президент течение двух дней утверждает премьер-министра, а тот, также в течение двух дней, утверждает состав правительства. В случае, если в течение данного времени президент не издаст соответствующий указ, премьер-министр автоматически считается утвержденным.

Бывший премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе с должности 2 сентября, объяснив свое решение тем, что он выполнил все свои миссии и задачи. Кандидатуру в премьер-министры вправе выдвинуть политическая партия, получившая на парламентских выборах наилучший результат, в данном случае это правящая партия "Грузинская мечта". Основатель и председатель партии Бидзина Иванишвили не скрывал, что инициатива выдвижения Гахария на пост кандидата в премьеры принадлежала ему. За таким решением последовала негативная реакция оппозиции и их сторонников. Оппозиция в Грузии анонсирует акции протеста и митинги с требованием не допустить правления Гахария и считает его назначение премьером оскорблением всего населения, ведь именно его отставки с поста главы МВД требовали митингующие в масштабах всей страны, однако вместо этого, Гахария повысили.