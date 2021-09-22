https://ria.ru/20210922/allergiya-1751352651.html

Аллергия на лице: врачи рассказали, как не допустить высыпаний

Аллергия на лице у взрослых и детей: что делать и чем лечить сыпь на коже

Аллергия на лице: врачи рассказали, как не допустить высыпаний

Аллергия на лице — частая реакция организма на контакт с аллергеном в виде сыпи, красных пятен на коже. О том, что делать при возникновении аллергии, чем лечить РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:35

2021-09-22T18:35

2021-09-22T19:10

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Аллергия на лице — частая реакция организма на контакт с аллергеном в виде сыпи, красных пятен на коже. О том, что делать при возникновении аллергии, чем лечить высыпания у взрослых и детей, какие есть меры профилактики — в материале РИА Новости.Что такое аллергияАллергия — это хроническое заболевание, вызванное неадекватной и неожиданной реакцией иммунной системы на воздействие веществ, которые организм ложно определил как опасные, хотя они и не наносят вреда здоровью. Это могут быть продукты питания, пыльца, лекарственные препараты, яд насекомых, косметические средства. Проявления аллергии разнообразные: например, расстройства пищеварения, кашель, одышка, чихание, зуд, слезотечение, краснота глаз, сыпь на коже. При подобной реакции на тот или иной аллерген высыпания могут появляться на разных участках тела, но чаще — на лице. С подобным недугом могут столкнуться как взрослые, так и маленькие дети.Как отметил главный пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский, зачастую дети страдают аллергией из-за плохих бытовых условий.Как выглядит аллергия на лицеАллергия может проявиться в виде:У пациентов могут опухать губы, глаза, появиться одутловатость лица и так далее. Вид реакции напрямую зависит от аллергена.Причины заболеванияКогда в тело человека попадает аллерген, иммунная система ошибочно принимает его за опасное вещество и вырабатывает антитела. Если они связываются с аллергеном, то в организме образуется соединение гистамин, которое вызывает большинство аллергических реакций.Высыпания или другие симптомы на лице могут появиться при попадании аллергена непосредственно на кожу, при вдыхании опасных веществ или употреблении их в пищу. Согласно научным данным, во всем мире процент аллергиков приближается к 40 и в будущем будет расти.По словам ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марины Вершининой, в России от сезонной аллергии городские жители страдают чаще, чем население сельской местности, а наиболее частый аллерген среди деревьев — береза.СимптомыСимптомы аллергической реакции на лице могут быть разнообразными.ВидыАллергии бывают пищевыми, сезонными, круглогодичными, также они могут возникать в виде реакций на прием медикаментов, воздействие окружающей среды (солнце, холод), укусы насекомых и другие факторы.Контактный дерматитКонтактный дерматит — это аллергическая реакция, при которой у человека появляются краснота, отечность кожи, также возможны узелки, пузырьки, эрозии. Это доставляет дискомфорт, потому что больных беспокоит жжение, боль в пораженной области, у некоторых повышается температура и ухудшается общее самочувствие.Кроме этого, аллергическая реакция может возникнуть на экстракты растений, частички почвы и пыль. Контактный дерматит не всегда проявляется сразу после контакта с аллергеном. Зачастую первые симптомы наблюдаются в течение 24-48 часов. Если своевременно начать терапию, то никакой опасности для человека оно не представляет.Круглогодичная аллергияКруглогодичная аллергия чаще всего вызывает у человека ринит, то есть насморк, а также симптомы конъюнктивита и дерматита. Обычно ее провоцируют:Сезонная аллергия (поллиноз) и крапивницаПоллиноз возникает при контакте с пыльцой растений. Это сезонный аллергический риноконъюнктивит. Он характеризуется такими симптомами, как насморк, покраснение глаз, дерматит, усталость, раздражительность, першение в горле, кашель, иногда приступы удушья, редко — кожные проявления."Причиной сезонной аллергии является повышенная реакция иммунной системы чувствительных людей на пыльцу растений. Весной цветут ветроопыляемые деревья, и невидимые зерна пыльцы в большом количестве присутствуют в окружающем воздухе, разносятся ветром на значительные расстояния. При вдыхании пыльца попадает на слизистые оболочки дыхательных путей, провоцирует реакцию иммунной системы, которая вызывает воспаление, отек, бронхоспазм", — прокомментировала Марина Вершинина, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.Крапивница — это аллергическая реакция, при которой на теле возникают бледно-розовые, зудящие пятна, похожие на ожоги от крапивы. Заболевание может возникнуть как реакция на пищевые продукты, лекарственные препараты, укусы насекомых.Анафилактические реакцииАнафилактическая реакция, или анафилактический шок, — это опасная аллергия, которая развивается сразу после контакта с аллергеном и может привести к смерти. Зачастую ее провоцируют лекарственные препараты, например вакцины, поэтому пациентам после прививки следует еще 30 минут находиться в медицинском учреждении, чтобы успеть получить помощь врачей.Кроме этого, причиной шока могут стать яды насекомых (осы, пчелы и так далее), некоторые виды пищи (арахис, молоко, кунжут и так далее). Отмечается, что распространенность случаев анафилактического шока — пять случаев на сто тысяч человек в год. При этом у людей, которые страдают астмой, экземой, аллергическим ринитом, вероятность развития подобной реакции выше, чем у тех, что не имеет таких заболеваний.Пищевые аллергииЭто самый распространенный вид аллергических реакций, при котором высыпания нередко образуются именно на лице.Реакции на прием медикаментовСамая опасная реакция на прием медикаментов — анафилактический шок или отек Квинке, которые развиваются практически сразу после приема лекарства. Причем неважно, каким образом оно попало в организм человека — в виде инъекции, таблетки или мази.Самыми распространенными из лекарственных аллергенов считаются:Проявления атопического дерматита (или экземы)Атопический дерматит, или экзема, — хроническая аллергическая реакция, при которой кожа покрывается зудящей сыпью бледно-розового цвета. Пациенты ощущают сильную сухость кожи, пораженные области могут шелушиться. Заболевание во многом зависит от генетической предрасположенности, но на него могут влиять и аллергены. К ним относятся:У каждого человека степень тяжести заболевания разная, высыпания могут покрывать все лицо.ДругоеЕсть еще несколько типов аллергии, которые встречаются реже.ДиагностикаПо словам Романа Редько, при возникновении аллергии необходимо обратиться за консультацией к специалистам: дерматологу и аллергологу, чтобы определиться с диагнозом, планом обследования и подбором индивидуального курса лечения. Для этого могут понадобиться некоторые анализы — анализ крови на иммуноглобулины, а также лейкоциты, пробы с пораженного участка кожи.Помимо этого, человек способен сам попытаться выявить аллерген.ЛечениеЛечение аллергии должен подбирать врач, это могут быть лекарственные препараты и немедикаментозные методы, например выявление и исключение контакта с аллергеном. Нельзя использовать препараты без рекомендации врача, потому что неправильно подобранное лекарство может только усугубить ситуацию.Средства для леченияНекоторые лекарственные препараты могут действовать практически сразу, устраняя зуд, отечность и другие проявления аллергии. Есть и такие средства, для действия которых необходимо время. Как правило, они наносятся наружно.Мази и кремыКортикостероидные средства имеют сильный эффект, но долгое время ими пользоваться нельзя, потому что они могут нанести вред здоровью. Чаще всего такое назначают при тяжелой аллергии. Негормональные препараты более мягкие, поэтому подходят для длительного применения. Увлажняющие, успокаивающие мази и кремы снимают зуд, раздражение, шелушение и красноту.Препараты для внутреннего примененияИз препаратов для внутреннего применения назначаются антигистаминные средства, которые нейтрализуют гистамин, образовавшийся после контакта с аллергеном. Зачастую результат их действия виден уже спустя час после приема и продолжается в течение суток. Обычно такие лекарства хорошо переносятся, но могут вызывать сонливость.Чем опаснаКак правило, аллергия на лице проходит в легкой форме и не опасна для здоровья. Если же реакция со временем ухудшается или часто повторяется, то об этом обязательно нужно сообщить врачу. Тяжелая аллергия с обильным поражением, отечностью, жжением может свидетельствовать об анафилаксии — состоянии, опасном для жизни. В таком случае нужна неотложная помощь медиков.ПрофилактикаРоман Редько поделился с РИА Новости некоторыми советами по профилактике:

https://ria.ru/20210920/allergiya-1751039155.html

https://ria.ru/20210916/ukus-1750364443.html

https://ria.ru/20210519/koronavirus-1732886082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, здоровый образ жизни (зож)