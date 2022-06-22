https://ria.ru/20220622/pollinoz-1797428622.html

Лето не в радость: что такое поллиноз и как с ним бороться

Поллиноз: аллергия на пыльцу, сенная лихорадка, симптомы, диагностика, лечение

Лето не в радость: что такое поллиноз и как с ним бороться

Далеко не все радуются приходу летнего тепла. Для многих это период, когда проявляются симптомы аллергии, известной как поллиноз или сенная лихорадка. В... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T21:17

2022-06-22T21:17

2022-06-22T21:17

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Далеко не все радуются приходу летнего тепла. Для многих это период, когда проявляются симптомы аллергии, известной как поллиноз или сенная лихорадка. В Международной классификации болезней (МКБ) он значится как “аллергический ринит, вызванный пыльцой растений”. По каким симптомам можно распознать поллиноз и какое лечение необходимо человеку с таким диагнозом - в материале РИА Новости.ПоллинозКрасивым словом “поллиноз” врачи называют заболевание, которое характеризуется ярко выраженной аллергической реакцией на пыльцу растений. Это можно понять уже из самого названия: “pollen” с латинского означает “пыльца”.Второе наименование этой болезни, сенная лихорадка, появилось потому, что люди долгое время считали, что характерные для поллиноза симптомы вызывает скошенная трава. Однако с течением времени стало понятно, что в роли провокатора могут выступать не только скошенные, но и цветущие растения.В большинстве случаев “жертвами” поллиноза становятся дыхательные пути и глаза, а само заболевание носит сезонный характер.От аллергии на пыльцу могут страдать как взрослые, так и дети. При этом впервые проявиться она может в разном возрасте, совсем не обязательно сразу после рождения. Однако у детей поставить диагноз “поллиноз” бывает непросто в силу того, что они болеют чаще взрослых, а потому первые симптомы сенной лихорадки можно спутать с простудой. Насторожиться родителям стоит в том случае, если проявления болезни длятся дольше обычного ОРВИ.Признаки и симптомыК основным симптомам поллиноза относятся следующие:Помимо этого у человека может появиться чувствительность к свету, ощущение инородного тела в глазах, кашель, никак не связанный с вирусными или бактериальными заболеваниями, сыпь, а в самых сложных случаях, когда аллергическая реакция очень сильная, - хрипы и проблемы с дыханием.Проявления поллиноза порой можно спутать с симптомами других недугов. Например, с ОРВИ. Однако при сенной лихорадке у человека лишь в редких случаях повышается температура (и то - до незначительных отметок), что уже дает основания исключить из списка предполагаемых причин вирусную инфекцию.Вдобавок можно провести четкую параллель между причиной (началом цветения тех или иных деревьев или трав) и следствием (появлением вышеперечисленных симптомов). К тому же человек может отмечать некоторое улучшение самочувствия после дождя, что ОРВИ не свойственно.Аллергическая реакция может проявляться по-разному даже в зависимости от времени суток или погоды за окном. Так, если за окном ясно и солнечно, концентрация вызывающей чихание и заложенность носа пыльцы будет выше, чем после дождя. Ближе к вечеру аллергики также часто чувствуют себя лучше, чем в разгар дня.Причины возникновенияПоллиноз проявляет себя в тот момент, когда в организм человека попадает провоцирующее аллергическую реакцию вещество. В данном случае - пыльца растений. У большинства граждан иммунная система никак не отреагирует на подобное “вторжение”, в то время как у тех, кто склонен к аллергии, реакция иммунитета будет слишком сильной (сама по себе пыльца для человека не представляет опасности).Столь сильной негативной реакции иммунитета могут способствовать и другие факторы. В числе которых - неблагоприятная наследственность, плохая экология, вредные привычки (алкоголь и курение), стрессы.Группы рискаПрежде всего в группу риска входят люди, у которых есть родственники, страдающие от аллергии на пыльцу. В том случае, если родителям уже пришлось столкнуться с поллинозом, велика вероятность, что и у ребенка его симптомы рано или поздно проявятся (если аллергия есть и у отца, и у матери, - риск заметно выше). Также в группе риска находятся те, у кого наблюдаются другие виды аллергии.ВидыЕсть несколько основных периодов, когда страдающий от поллиноза человек находится в зоне повышенного риска. Эти периоды определяются временем цветения растений, пыльца которых может вызвать аллергию. В зависимости от последнего показателя есть три основных вида этого заболевания:Степени тяжестиВ каждом конкретном случае тяжесть симптомов может проявляться по-разному. Для одних поллиноз проходит лишь с небольшим ухудшением самочувствия, для других чреват более сильным (и даже опасным для жизни) дискомфортом. Это может зависеть, в том числе, и от того, как много вызывающих аллергию частиц попало в организм человека.В целом выделяется три степени тяжести:В случае среднего и тяжелого течения аллергии без медпрепаратов аллергику уже не обойтись.ОсложненияЕсли диагноз “поллиноз” не будет вовремя поставлен и страдающий от аллергии человек не будет получать соответствующего лечения, заболевание не просто может перейти в более тяжелую стадию (симптомы будут выражены сильнее, а список аллергенов станет шире), но и перерасти в бронхиальную астму - хроническое заболевание дыхательных путей, которое проявляется характерными приступами удушья. Это одно из самых серьезных осложнений поллиноза.Помимо этого поллиноз может стать причиной возникновения таких болезней, как гайморит, конъюнктивит и т.д.Это заболевание нередко сопровождается так называемой перекрестной аллергией, то есть реакцией на определенные продукты. Например, если человек страдает от аллергии на пыльцу березы, его организм также может отреагировать на съеденное яблоко, абрикос, морковь или другие плоды.Обращение к врачуЕсли человек заметил у себя один или сразу несколько симптомов, дающих повод заподозрить поллиноз, за подтверждением или исключением диагноза стоит обратиться к врачу. Можно сразу записаться на прием к аллергологу или сначала посетить своего врача-терапевта (он может исключить другие заболевания с похожей симптоматикой, например, вирусную инфекцию) окулиста или оториноларинголога (они проведут осмотр глаз и носа, что также поможет исключить прочие диагнозы).ДиагностикаПостановка диагноза начинается со стандартных процедур. Прежде всего - с опроса пациента, цель которого - собрать максимально полный анамнез. Какие симптомы и когда появились, меняется ли их интенсивность в течение дня, страдал ли кто-то из родственников от подобных проблем, не было ли нежелательных реакций на те или иные препараты и так далее - вот примерный перечень вопросов, которые доктор может задать во время приема.Второй этап - внешний осмотр: мало кто из специалистов согласится поставить диагноз человеку заочно. Вместе с этим врач может назначить пациенту общий анализ крови, а также направить его на риноскопию для того, чтобы установить, насколько сильно выражен отек слизистой носа.Чтобы узнать, какой именно аллерген вызывает у человека неадекватную реакцию иммунитета, необходимо провести специализированные исследования.Среди них - аллергологические пробы. Могут быть разных видов, наиболее распространенные - кожные, когда различные виды аллергенов наносят на кожу пациента. Как правило, для этого используются небольшие дозы наиболее часто встречающихся аллергенов.“Кожные пробы не проводят в период обострения аллергии. Широко используются также анализы крови на специфические иммуноглобулины Е к соответствующим аллергенам”, -уточняет аллерголог-иммунолог Ульяна Чемова.ЛечениеЛечение поллиноза (впрочем, как и практически всех других видов аллергии) - процесс достаточно сложный и продолжительный. Прежде всего важно ограничить (а по возможности - и вовсе прекратить) контакт человека с аллергеном: исключить из рациона продукта, которые провоцируют неприятные симптомы, постараться как можно меньше контактировать с пыльцой растений (например, защищать глаза и органы дыхания от попадания пыльцы при помощи очков, респиратор и так далее).Если симптомы поллиноза проявляются достаточно сильно и доставляют человеку заметный дискомфорт, влияя на его образ жизни, врач подбирает ему необходимые антигистаминные препараты. Самостоятельный выбор лекарств может оказаться не столь эффективным, поэтому перед тем, как купить таблетки или капли, лучше посоветоваться с врачом.Вместе с антигистаминными врач может назначить и другие лекарства, например, сосудосуживающие препараты или глюкокортикостероиды, которые помогут человеку быстро снять отек и восстановить нормальное дыхание, а также помочь при аллергическом конъюнктивите. “В качестве дополнительных мер по снижению антигенной нагрузки используются специальные барьерные спреи и фильтры для носа”, - отмечает Ульяна Чемова.Еще один популярный метод лечения поллиноза - это аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Ее задача - снизить чувствительность организма к конкретному аллергену. Каким образом этого удается добиться? Врачи вводят в организм человека небольшие дозы вступающего в конфликт с иммунитетом аллергена, постепенно увеличивая его количество. При этом в организме вырабатываются особые антитела, и в результате (при успешном лечении, которое может продлиться несколько лет) иммунный ответ уже не будет протекать столь бурно.ПрогнозПредсказать, как именно проявит себя аллергия в каждом конкретном случае, очень сложно. С течением времени симптомы могут усиливаться, что потребует назначения более сильных лекарств. Та же терапия для другого человека окажется более успешной и позволит ему практически забыть о неприятных симптомах. Однако шансы на то, что человеку удастся целиком и полностью избавиться от поллиноза, невелики, можно лишь постараться максимально улучшить качество жизни пациента. Именно поэтому важно своевременно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.ПрофилактикаСамый кардинальный шаг для человека, страдающего от аллергии на пыльцу определенных растений, - это переехать туда, где риск контакта с аллергеном будет минимальным. Чуть менее радикальный шаг - это переезжать в другую местность временно, только на тот период, когда цветут растения-аллергены.Однако далеко не каждый человек имеет возможность сменить место жительства даже на несколько месяцев из-за аллергии. В этом случае стоит взять на вооружение другие методы профилактики поллиноза.“Время максимальной концентрации пыльцы - это предутренние часы и раннее утро”, - говорит аллерголог Ульяна Чемова. В это время стоит постараться как можно меньше бывать на открытом воздухе, а после возвращения с прогулки промывать нос и принимать душ. Помещения проветривать ближе к вечеру (и лучше - через завешенные влажной тканью окна или форточки, это поможет задержать часть аллергенов), чаще проводить влажную уборку. Дома можно использовать специальные очистители воздуха с фильтрами.Даже если человек считает, что травы - лучшее лекарство практически от всех недугов, от фитотерапии тем, кто страдает от поллиноза, стоит отказаться. Также есть смысл пересмотреть и свой рацион, с учетом возможности возникновения перекрестной аллергии. Внимательно стоит изучать и состав косметических средств: если в перечне ингредиентов встречаются экстракты растений, пыльца которых провоцирует аллергическую реакцию, от покупки такого товара стоит отказаться.

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https://ria.ru/20220512/allergiya-1788030642.html

https://ria.ru/20220610/allergiya-1794679168.html

https://ria.ru/20220420/vaktsina-1784455157.html

https://ria.ru/20220225/immunitet-1775094977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье, здоровье - общество, россия, аллергия, деревья