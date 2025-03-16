https://ria.ru/20250316/pollinoz-1797428622.html

Аллергия на пыльцу: причины сенной лихорадки, как облегчить проявления

Поллиноз (сенная лихорадка): причины, симптомы, осложнения, лечение

Аллергия на пыльцу: причины сенной лихорадки, как облегчить проявления

Поллиноз, или сенная лихорадка, – это сезонная аллергия на пыльцу, которая начинается в весенний период, а первыми ее признаками являются заложенность носа и... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T19:57:00+03:00

2025-03-16T19:57:00+03:00

2025-03-16T19:57:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Поллиноз, или сенная лихорадка, – это сезонная аллергия на пыльцу, которая начинается в весенний период, а первыми ее признаками являются заложенность носа и зуд в глазах. Код заболевания по МКБ, характерные симптомы, какое лечение могут назначить и в какое время начинается сезон поллиноза в 2025 году, – в материале РИА Новости.ПоллинозПоллинозом (от англ. pollen – “пыльца”) или сезонным аллергическим ринитом врачи называют аллергию на пыльцу растений. Другое название – сенная лихорадка – болезнь получила из-за предположения, что аллергическую реакцию вызывает скошенная трава.В международной классификации болезней (МКБ) поллиноз имеет код J30.1 – "Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений".В большинстве случаев проявления поллиноза затрагивают дыхательные пути и глаза, а само заболевание носит сезонный характер.Патогенез поллинозаПыльца растений попадает в организм через дыхательную систему и вызывает активацию работы иммунитета. Сначала реагирует носоглотка, где начинается выработка иммунных клеток (макрофагов, лимфоцитов, эозинофилов), а также специфических антител к патологическому веществу. Иммуноглобулины располагаются на поверхности клеток органов-мишеней: слизистой оболочке дыхательных путей и глаз, на коже.При повторном попадании в организм относительно большого количества антигена быстро развивается активный воспалительный процесс, в кровь выбрасывается огромное количество гистамина, провоцирующего выраженную реакцию организма.Впервые это состояние может проявиться в любом возрасте. Однако ребенку поставить диагноз "поллиноз" бывает непросто в силу того, что дети болеют чаще взрослых, а потому первые симптомы сенной лихорадки можно спутать с простудой. Насторожиться родителям стоит в том случае, если проявления болезни длятся дольше обычного ОРВИ.Прежде всего, в группу риска входят люди, у которых есть родственники, страдающие от аллергии на пыльцу. Если родителям уже пришлось столкнуться с поллинозом, есть вероятность, что и у ребенка его симптомы рано или поздно проявятся (если аллергия есть и у отца, и у матери, – риск заметно выше). Также в группе риска находятся те, у кого наблюдаются другие виды аллергии.Чаще всего поллиноз у взрослых появляется до 40 лет. Женщины подвержены ему больше, чем мужчины.Причины заболеванияПоллиноз проявляет себя в тот момент, когда в организм человека попадает провоцирующее аллергическую реакцию вещество. В данном случае – пыльца растений. У большинства людей иммунная система никак не отреагирует на подобное "вторжение", в то время как у тех, кто склонен к аллергии, реакция иммунитета будет слишком сильной (сама по себе пыльца для человека не представляет опасности).Столь сильной негативной реакции иммунитета могут способствовать и другие факторы. В числе которых – неблагоприятная наследственность, плохая экология, вредные привычки (алкоголь и курение), стрессы.ПризнакиПроявления поллиноза порой можно спутать с симптомами других недугов. Например, с ОРВИ. Однако при сенной лихорадке у человека лишь в редких случаях повышается температура (и то – до незначительных отметок), что уже дает основания исключить из списка предполагаемых причин вирусную инфекцию.Можно провести четкую параллель между причиной (началом цветения тех или иных деревьев или трав) и следствием (появлением вышеперечисленных симптомов). К тому же человек может отмечать некоторое улучшение самочувствия после дождя, что для ОРВИ не свойственно.Аллергическая реакция может проявляться по-разному даже в зависимости от времени суток или погоды за окном. Так, если за окном ясно и солнечно, концентрация вызывающей чихание и заложенность носа пыльцы будет выше, чем после дождя. Ближе к вечеру аллергики также часто чувствуют себя лучше, чем в разгар дня.СимптомыК основным симптомам поллиноза относятся следующие:Если человек заметил у себя один или сразу несколько симптомов, дающих повод заподозрить поллиноз, за подтверждением или исключением диагноза стоит обратиться к врачу. Можно сразу записаться на прием к аллергологу или сначала посетить своего врача-терапевта (он может исключить другие заболевания с похожей симптоматикой, например, вирусную инфекцию), окулиста или оториноларинголога (они проведут осмотр глаз и носа, что также поможет исключить прочие диагнозы).Основные аллергеныОбострение поллиноза напрямую связано с периодами цветения определенных растений. Есть несколько основных периодов цветения растений, пыльца которых может вызвать аллергию:ДеревянныйПричиной аллергической реакции в этом случае становится пыльца деревьев, которые в основном цветут в апреле-мае. К ним относятся ольха, береза, вяз, орешник, клен и другие. А вот тополиный пух, который также имеет устойчивую репутацию сильного аллергена, многие врачи склонны реабилитировать. Сам по себе он не опасен, однако на его поверхности может собираться, например, пыльца других растений, которые и становятся причиной появления соответствующих симптомов.ЛуговойСезон лугового поллиноза приходится на июнь-июль. Именно в это время начинают цвести луговые травы и злаки. Особую опасность представляют тимофеевка, райграс, мятлик, рожь, овес и пшеница. В это время повышенную бдительность стоит проявить живущим в сельской местности, особенно вблизи культивируемых полей.СорныйСезон этого вида поллиноза наступает практически сразу после предыдущего, либо вместе с ним – в середине июля, и длится вплоть до сентября. Это связано с цветением сорных трав, таких как подорожник, полынь, лебеда, крапива, одуванчики, подсолнечник и т.д. В южных регионах самым распространенным аллергеном является амброзия.Классификация поллинозаПоллиноз или сезонный риноконъюнктивит не имеет общепринятой классификации. Аллергический ринит различают по течению, стадии заболевания, периоду обострения и степени тяжести.По течениюПо течению поллиноз бывает двух видов.ИнтермиттирующийСимптомы беспокоят человека меньше четырех дней в неделю или менее четырех недель за год.ПерсистирующийСимптоматика отмечается более четырех дней в неделю или свыше четырех недель в году.По стадии заболеванияПо стадии заболевания различают период обострения и ремиссии.ОбострениеВ это время при контакте с аллергеном возникают симптомы, которые доставляют пациенту дискомфорт.РемиссияВ период ремиссии симптомы аллергии временно не проявляются из-за отсутствия аллергена или успешной терапии.По периоду обостренияИнтенсивность зависит не только от концентрации пыльцевых зерен в окружающей среде, но и индивидуальных особенностей. Длительность воспаления связана с количеством аллергенов: может длиться один месяц или подряд несколько сезонов.СезонныйНа территории России чаще всего поллинозы развиваются по периодам:КруглогодичныйБолее редкий вид поллиноза, который продолжается весь год, независимо от сезона. Это может быть связано с аллергией на пыльцу комнатных растений или пыльцу, которая переносится воздушными потоками из других регионов. Круглогодичный поллиноз может быть более сложным для диагностики и лечения, так как требует выявления конкретного аллергена.По степени тяжестиВ каждом конкретном случае тяжесть симптомов может проявляться по-разному. Для одних поллиноз проходит лишь с небольшим ухудшением самочувствия, для других чреват более сильным дискомфортом, вплоть до состояний, опасных для жизни. Это может зависеть, в том числе, и от того, как много вызывающих аллергию частиц попало в организм человека.ЛегкаяСимптомы аллергии при таком поллинозе практически не беспокоят человека и не мешают ему вести привычный образ жизни. Как правило, легкая степень не вынуждает принимать лекарственные препараты, но может наблюдаться незначительный насморк и очень редко – чихание.СредняяВ период обострения заболевания человек ощущает заметный дискомфорт, а симптомы аллергии вносят коррективы в привычный распорядок. Проявляется ощутимый ринит с выраженной заложенностью и выделениями слизи, который сопровождается частыми приступами чихания. Может наблюдаться конъюнктивит. Из-за беспокоящих человека симптомов может снизиться концентрация на учебе/работе, а также нарушиться режим сна.ТяжелаяХарактерные симптомы поллиноза в этом случае настолько сильные, что человек оказывается практически полностью выбит из привычной жизни. Постоянный зуд в носу и глазах повышают нервозность и сказываются на психическом состоянии, могут наблюдаться остановки дыхания во сне. Без лечения человек практически не может нормально функционировать.Возможные осложненияЕсли диагноз "поллиноз" не будет вовремя поставлен и страдающий от аллергии человек не станет получать лечения, заболевание не просто может перейти в более тяжелую стадию (когда симптомы выражены сильнее, а список аллергенов шире), но и перерасти в бронхиальную астму – хроническое заболевание дыхательных путей, которое проявляется характерными приступами удушья. Это одно из самых серьезных осложнений поллиноза.Помимо этого, поллиноз может стать причиной возникновения таких болезней, как гайморит, конъюнктивит и т.д.Это заболевание нередко сопровождается так называемой перекрестной аллергией, то есть реакцией на определенные продукты. Например, если человек страдает от аллергии на пыльцу березы, его организм также может отреагировать на съеденное яблоко, абрикос, морковь или другие плоды.Пыльцевой мониторингКонцентрация пыльцы в атмосфере – это число зерен пыльцы в одном кубометре воздуха. Контакт с пыльцой или спорами может быть выше или ниже в зависимости от времени суток и погоды. Концентрация может быть низкой, средней, высокой и очень высокой. Риск развития аллергических симптомов прямо пропорционален концентрации пыльцы в атмосфере. Сейчас некоторые сайты публикуют результаты пыльцевого мониторинга, помогая аллергикам понять, насколько безопасно выходить на улицу в тот или иной день. Концентрация пыльцы и других частиц при пыльцевом мониторинге определяется с помощью особой ловушки – волюметрической (от англ.: volume – объем), так как позволяет установить концентрацию частиц в единице объема воздуха. Ловушка работает по принципу пылесоса: через нее с постоянной скоростью прокачивается воздух, а вместе с ним внутрь попадают все летающие в нем частицы. Пыльцевые ловушки устанавливают на высоте 10-20 м над землей.ДиагностикаПостановка диагноза начинается со стандартных процедур. Прежде всего – с опроса пациента, внешнего осмотра и сбора анамнеза. Доктор уточняет, какие симптомы и когда появились, меняется ли их интенсивность в течение дня, страдал ли кто-то из родственников от подобных проблем, не было ли нежелательных реакций на те или иные препараты. Вместе с этим врач может назначить пациенту общий анализ крови, а также направить на риноскопию, чтобы установить, насколько сильно выражен отек слизистой носа.Аллергологические пробы – одно из специализированных диагностических исследований, которые помогают определить, какой именно аллерген вызывает реакцию организма. Чаще всего применяется скарификационный метод. Суть его заключается в том, что на слегка травмированную кожу наносят водно-солевой экстракт, содержащий аллерген, ждут около 20 минут и фиксируют, как именно отреагировала кожа. В ходе такой диагностики используют сразу несколько типов аллергенов (например, те, которые содержатся в пыльце растений, распространенных в регионе проживания пациента). Назначают диагностику только вне периода обострения поллиноза и когда контакт с пыльцой полностью отсутствует. Также есть противопоказания:Провокационные тесты – метод диагностики необходим для определения, что именно вызывает аллергию. Как правило, к провокационным тестам обращаются, если предыдущий способ или другие меры не дали четкого ответа или у врача есть какие-то сомнения. Они бывают трех видов:После приема аллергена одним из доступных способов доктор фиксирует реакцию организма.ЛечениеПри поллинозе важно ограничить контакт человека с аллергеном: исключить из рациона продукты, которые провоцируют симптомы аллергии, избегать контактов с пыльцой растений (защищать глаза и органы дыхания от попадания пыльцы при помощи очков, респиратора).Если симптомы поллиноза доставляют человеку дискомфорт, врач подбирает ему необходимые антигистаминные препараты. Вместе с антигистаминными средствами специалист может назначить и другие лекарства, например, сосудосуживающие или глюкокортикостероиды, которые позволяют быстро снять отек и нормализовать дыхание, а также помочь при аллергическом конъюнктивите."В качестве дополнительных мер по снижению антигенной нагрузки используются специальные барьерные спреи и фильтры для носа", – отмечает аллерголог-иммунолог Ульяна Чемова.Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) – еще один способ лечения поллиноза. Чтобы снизить чувствительность организма к конкретному аллергену, врачи вводят пациенту небольшие его дозы, постепенно увеличивая количество. Что в дальнейшем приводит к нормализации ответа иммунной системы и дает возможность длительной и стойкой ремиссии.Предсказать, как именно проявляет себя аллергия в каждом конкретном случае, сложно. С течением времени симптомы могут усиливаться, что требует назначения более сильных лекарств. А когда терапия оказывается успешной, она позволяет практически забыть о неприятных симптомах. Однако шансы на то, что человеку удастся целиком и полностью избавиться от поллиноза, невелики, можно лишь постараться максимально улучшить качество жизни пациента. Поэтому важно своевременно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.ПрофилактикаКардинальный шаг для человека, страдающего от аллергии на пыльцу определенных растений, – это переехать туда, где риск контакта с аллергеном будет минимальным. Менее радикальный вариант – переезжать в другую местность временно, на тот период, когда цветут растения-аллергены.Не меняя место жительства, стоит взять на вооружение другие методы профилактики поллиноза."Время максимальной концентрации пыльцы – предутренние часы и раннее утро", – говорит аллерголог Ульяна Чемова. В это время стоит постараться как можно меньше бывать на открытом воздухе, а после возвращения с прогулки промывать нос и принимать душ. Помещения проветривать ближе к вечеру (и лучше – через завешенные влажной тканью окна или форточки), чаще проводить влажную уборку. Дома можно использовать специальные очистители воздуха с фильтрами.Даже если человек считает, что травы – лучшее лекарство практически от всех недугов, от фитотерапии тем, кто страдает от поллиноза, стоит отказаться. Также есть смысл пересмотреть и свой рацион, с учетом возможности возникновения перекрестной аллергии. Внимательно стоит изучать и состав косметических средств: если в перечне ингредиентов встречаются экстракты растений, пыльца которых провоцирует аллергическую реакцию, от покупки такого товара стоит отказаться.Рекомендации врачейВесенний период для детей и взрослых нередко знаменуется аллергическим конъюнктивитом. Он проявляется отеком глаз, зудом, покраснением кожи век, светобоязнью и повышенным слезотечением. Для снятия симптомов у детей используются антигистаминные средства, среди которых есть глазные капли на основе олопатадина с удобным режимом дозирования (один раз в сутки), позволяющие снизить зуд в течение трех минут. Елена Вишнева, доктор медицинских наук, профессор, заместитель руководителя по науке НИИ педиатрии и охраны здоровья детей Научно-клинического центра №2 ФГБНУ "Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского", уточняет: "Эти препараты можно применять длительно, что особенно актуально для юных пациентов с поллинозом. Однако если аллергический конъюнктивит имеет хронический характер, педиатр должен направить ребенка на обследование к офтальмологу, поскольку это заболевание может привести к необратимым осложнениям, в том числе к снижению зрения. Чтобы защититься от аллергического конъюнктивита стоит соблюдать базовые принципы гигиены: следить за тем, чтобы ребенок регулярно мыл руки с мылом после посещения общественных мест и не трогал лицо грязными руками. При предрасположенности к аллергии стоит также умывать ребенка после прогулки и менять одежду – это поможет избавиться от следов аллергенов".

https://ria.ru/20240416/samochuvstvie-1940304346.html

https://ria.ru/20250312/gosduma-2004435901.html

https://ria.ru/20240305/pyltsa-1931186659.html

https://ria.ru/20240405/simptomy-1937939076.html

https://ria.ru/20241126/arakhis-1600793639.html

https://ria.ru/20240322/antigistaminnye-1934966842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье, здоровье - общество, россия, аллергия, деревья