https://ria.ru/20210523/allergiya-1733495804.html

Названы причины появления аллергии у детей

Названы причины появления аллергии у детей - РИА Новости, 23.05.2021

Названы причины появления аллергии у детей

Главный пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский назвал в эфире радиостанции "Говорит Москва" основные причины возникновения... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T01:39

2021-05-23T01:39

2021-05-23T01:39

аллергия

здоровье

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Главный пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский назвал в эфире радиостанции "Говорит Москва" основные причины возникновения аллергии у детей. По словам специалиста, типовой иммунопатологический процесс может передаваться по наследству, а также в первые годы жизни из-за плохих бытовых условий. Эти проблемы актуальны как для сезонных, так и постоянных аллергических реакций.Предрасположенность к аллергии может появиться даже если мать или отец курят в квартире, предупредил Белевский.Аллергия - типовой иммунопатологический процесс, выраженный сверхчувствительностью иммунной системы организма при повторных воздействиях аллергена на ранее сенсибилизированный этим аллергеном организм.Одной из наиболее опасных форм проявления аллергии является анафилактический шок, при котором появляется внезапный зуд, после чего появляется затруднение при дыхании, шок, который вызывается снижением давления.

https://ria.ru/20210405/allergiya-1604222434.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аллергия, здоровье, общество