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Названы причины появления аллергии у детей
Названы причины появления аллергии у детей - РИА Новости, 23.05.2021
Названы причины появления аллергии у детей
Главный пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский назвал в эфире радиостанции "Говорит Москва" основные причины возникновения... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T01:39
2021-05-23T01:39
аллергия
здоровье
общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Главный пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский назвал в эфире радиостанции "Говорит Москва" основные причины возникновения аллергии у детей. По словам специалиста, типовой иммунопатологический процесс может передаваться по наследству, а также в первые годы жизни из-за плохих бытовых условий. Эти проблемы актуальны как для сезонных, так и постоянных аллергических реакций.Предрасположенность к аллергии может появиться даже если мать или отец курят в квартире, предупредил Белевский.Аллергия - типовой иммунопатологический процесс, выраженный сверхчувствительностью иммунной системы организма при повторных воздействиях аллергена на ранее сенсибилизированный этим аллергеном организм.Одной из наиболее опасных форм проявления аллергии является анафилактический шок, при котором появляется внезапный зуд, после чего появляется затруднение при дыхании, шок, который вызывается снижением давления.
https://ria.ru/20210405/allergiya-1604222434.html
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аллергия, здоровье, общество

Названы причины появления аллергии у детей

01:39 23.05.2021
 
© Depositphotos / oksun70Мальчик угощает собаку мороженым
Мальчик угощает собаку мороженым - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© Depositphotos / oksun70
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Главный пульмонолог московского департамента здравоохранения Андрей Белевский назвал в эфире радиостанции "Говорит Москва" основные причины возникновения аллергии у детей.
По словам специалиста, типовой иммунопатологический процесс может передаваться по наследству, а также в первые годы жизни из-за плохих бытовых условий. Эти проблемы актуальны как для сезонных, так и постоянных аллергических реакций.
Предрасположенность к аллергии может появиться даже если мать или отец курят в квартире, предупредил Белевский.
Аллергия - типовой иммунопатологический процесс, выраженный сверхчувствительностью иммунной системы организма при повторных воздействиях аллергена на ранее сенсибилизированный этим аллергеном организм.
Аллергическая реакция - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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Одной из наиболее опасных форм проявления аллергии является анафилактический шок, при котором появляется внезапный зуд, после чего появляется затруднение при дыхании, шок, который вызывается снижением давления.
 
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