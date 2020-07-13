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Врач назвал продукты, способные вызвать анафилактический шок
Врач-терапевт Леонид Звонков рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", какие продукты могут вызвать анафилактический шок. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:35
россия
здоровье
общество
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РИА Новости
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353
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60
россия, здоровье, общество

Врач назвал продукты, способные вызвать анафилактический шок

01:11 13.07.2020 (обновлено: 11:35 13.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации
Автомобиль реанимации
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Врач-терапевт Леонид Звонков рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", какие продукты могут вызвать анафилактический шок.
"Самые мощные аллергены — арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи или ароматические добавки", — заявил Звонков.
По его словам, люди зачастую могут не знать о своей реакции на какой-либо продукт, поэтому заранее защититься от потенциальной проблемы нельзя.
При этом специалист отметил, что существует специальный препарат-автоинъектор с адреналином, который мгновенно снимает анафилактическую реакцию и может спасти человека.
Ранее СМИ сообщили, что в Москве в субботу во время свадебного банкета умерла 25-летняя невеста. Сообщается, что причиной смерти девушки стал анафилактический шок, вызванный орехами.
3d-модель мозга человека
Вчера, 14:30
Названы разрушающие мозг продукты
941272813
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РоссияЗдоровьеОбщество
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