Врач назвал продукты, способные вызвать анафилактический шок

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Врач-терапевт Леонид Звонков рассказал в беседе с " Врач-терапевт Леонид Звонков рассказал в беседе с " Вечерней Москвой ", какие продукты могут вызвать анафилактический шок.

"Самые мощные аллергены — арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи или ароматические добавки", — заявил Звонков.

По его словам, люди зачастую могут не знать о своей реакции на какой-либо продукт, поэтому заранее защититься от потенциальной проблемы нельзя.

При этом специалист отметил, что существует специальный препарат-автоинъектор с адреналином, который мгновенно снимает анафилактическую реакцию и может спасти человека.