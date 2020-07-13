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Врач назвал продукты, способные вызвать анафилактический шок
Врач-терапевт Леонид Звонков рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", какие продукты могут вызвать анафилактический шок. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T01:11
2020-07-13T11:35
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, здоровье, общество
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Врач-терапевт Леонид Звонков рассказал в беседе с "Вечерней Москвой
", какие продукты могут вызвать анафилактический шок.
"Самые мощные аллергены — арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи или ароматические добавки", — заявил Звонков.
По его словам, люди зачастую могут не знать о своей реакции на какой-либо продукт, поэтому заранее защититься от потенциальной проблемы нельзя.
При этом специалист отметил, что существует специальный препарат-автоинъектор с адреналином, который мгновенно снимает анафилактическую реакцию и может спасти человека.
Ранее СМИ сообщили, что в Москве в субботу во время свадебного банкета умерла 25-летняя невеста. Сообщается, что причиной смерти девушки стал анафилактический шок, вызванный орехами.