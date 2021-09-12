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Международный день памяти жертв фашизма

Международный день памяти жертв фашизма - РИА Новости, 12.09.2021

Международный день памяти жертв фашизма

Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. В 2021 году этот день приходится на 12 сентября. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T00:52

2021-09-12T00:52

2021-09-12T00:52

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Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. В 2021 году этот день приходится на 12 сентября.Дата отмечается в сентябре, потому что именно в этом месяце началась (с нацистского вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года) и закончилась (капитуляцией милитаристской Японии 2 сентября 1945 года) Вторая мировая война. Это военное столкновение по своим масштабам, людским потерям и материальным издержкам не имеет себе равных. В войну было втянуто 61 государство, более 80% населения земного шара, военные действия велись на территории 40 государств, а также на морcких и океанских театрах.В ходе Второй мировой войны погибло более 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.Больше 75 лет прошло с тех пор, как совместными усилиями был побежден фашизм, принесший миру неисчислимые страдания и миллионы жертв. Однако ряд стран пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны, в угоду корыстным, политическим и экономическим интересам искажаются исторические факты, навязываются откровенно лживые взгляды, выдумки, построенные на домыслах и спекуляциях. По мнению ряда экспертов, в наши дни в Европе идет постепенное обеление и возрождение нацизма. В Эстонии уже не первый год проходят слеты ветеранов 20-й дивизии СС. В Латвии ежегодно 16 марта организуется шествие легионеров СС. Киевские власти признали членов УПА* – карателей и пособников фашистов, борцами за независимость. По словам посла России в США Анатолия Антонова, "и в Америке вольготно себя чувствуют неонацистские организации, "прячущиеся" за первой поправкой к Конституции США, устанавливаются памятники "героям", виновным в этнических чистках, нацистским пособникам, причастным к Холокосту".По инициативе России Генассамблея ООН ежегодно с 2005 года принимает резолюции, призывающие пресечь попытки героизации нацизма.22 ноября 2014 года Третий комитет Генассамблеи ООН по инициативе России принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. В ней члены ГА ООН выражают "глубокую озабоченность по поводу прославления в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций". Кроме того, в резолюции осуждается объявление пособников фашизма участниками национально-освободительных движений и отрицание Холокоста. Резолюция также "с беспокойством констатирует увеличение числа инцидентов расистского характера по всему миру, включая активизацию групп "бритоголовых", на которых лежит ответственность за многие из этих инцидентов, а также всплеск насилия на почве расизма и ксенофобии". Против резолюции выступили только три государства – США, Украина и Канада. В 2016 году Канада нашла в себе силы пересмотреть свою позицию, и при голосовании за проект резолюции Генассамблеи ООН стала воздерживаться, как и большинство европейских стран. В тот год США, Украина и Палау проголосовали против документа. В 2018 году против проекта резолюции проголосовали всего две страны – США и Украина, воздержалось 51 государство. Поддержали резолюцию 130 стран. В 2019 года число соавторов резолюции превысило 60 стран. За нее проголосовали 133 государства, против – два (США и Украина), воздержались – 52. В 2020 году за резолюцию проголосовали 130 государств, против опять два (Украина и США), 51 государство воздержалось.В России подписанным 5 мая 2014 года президентом страны Владимиром Путиным законом, введено наказание до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма, отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также за распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Кроме того, предусмотрены штрафы за осквернение дней воинской славы и памятных дат России.Федеральным законом от 4 ноября 2014 года, вносящим поправки в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", расширен круг организаций, за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики которых установлена административная ответственность.Перечень этих организаций дополнился организациями, сотрудничавшими с фашистскими организациями и движениями, а также сотрудничающими с международными либо иностранными организациями или их представителями, отрицающими приговор Нюрнбергского трибунала, а также приговоры национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Основной целью Дня памяти жертв фашизма является борьба с идеологией возрождения фашизма. Объединиться, чтобы противостоять неофашизму – лозунг этого памятного дня.В Международный день памяти жертв фашизма по традиции проводят общественные акции в память о десятках миллионов людей погибших в годы Второй мировой войны. В этот день вспоминают не только солдат, отдавших жизни, защищая Родину, но и мирное население, пострадавшее во время нее. *Террористическая организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, сша, япония, оон, россия, международный день памяти жертв фашизма