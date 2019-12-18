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В ООН приняли российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
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РИА Новости

В ООН приняли российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

19:48 18.12.2019
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© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
ООН, 18 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Документ получил название "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
За резолюцию проголосовали 133 государства, против - два, воздержались - 52. Не поддержали резолюцию США и Украина.
Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".
Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, и настоятельно призывают государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.
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Вторая мировая война (1939-1945)Генеральная Ассамблея ООНООНРоссияВ мире
Популярные комментарии
Укроамериканские фашисты против. Ну а как же против себя то?!
18 декабря, 19:51
Антимодер Зловредный
2830000
Не поддержали резолюцию лишь два государства - это США и Украина. Два государства которые защищают фашизм и делают все для того чтобы убийц миллионов людей возвести в ранг героев. А США ещё в 45-ом вывезла тысячи нацистов и сделали все для того чтобы последние стали не подсудны.
18 декабря, 21:32
JCJonnJr Carter
2400000
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