Небензя: резолюцию о борьбе с героизацией нацизма поддерживают в ООН

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Принятая по инициативе России резолюция о борьбе с героизацией нацизма пользуется широкой поддержкой государств-членов ООН, что подтверждает актуальность затрагиваемых ею проблем, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
"По инициативе нашей страны Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости"… Российская инициатива неизменно пользуется широкой поддержкой государств-членов ООН, что подтверждает актуальность затрагиваемых ею проблем", - сказал Небензя в интервью газете "Известия" по случаю 75-летия с момента подписания устава ООН.
"Мы считаем такую позицию неприемлемой. Мы убеждены, что эта тема должна служить объединению государств-членов ООН, особенно с учетом 75-летнего юбилея Победы во Второй мировой войне", - подчеркнул дипломат.
Небензя отметил, что РФ вместе с партнёрами по СНГ и КНР выступила с инициативой проведения отдельного торжественного заседания Генассамблеи, посвященного 75-летию Победы.
"Мы также распространили проект резолюции "Семьдесят пятая годовщина окончания Второй мировой войны", которая призвана подчеркнуть значение Победы как общего достояния государств ООН. Считаем, что сегодня это весьма актуально", - добавил он.