Небензя: резолюцию о борьбе с героизацией нацизма поддерживают в ООН

"Мы считаем такую позицию неприемлемой. Мы убеждены, что эта тема должна служить объединению государств-членов ООН, особенно с учетом 75-летнего юбилея Победы во Второй мировой войне", - подчеркнул дипломат.

Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

"Мы также распространили проект резолюции "Семьдесят пятая годовщина окончания Второй мировой войны", которая призвана подчеркнуть значение Победы как общего достояния государств ООН. Считаем, что сегодня это весьма актуально", - добавил он.