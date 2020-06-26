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Небензя: резолюцию о борьбе с героизацией нацизма поддерживают в ООН
Принятая по инициативе России резолюция о борьбе с героизацией нацизма пользуется широкой поддержкой государств-членов ООН, что подтверждает актуальность... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T00:34
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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василий небензя, генеральная ассамблея оон, снг, китай, оон, сша, украина, в мире

Небензя: резолюцию о борьбе с героизацией нацизма поддерживают в ООН

00:34 26.06.2020
9266
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Принятая по инициативе России резолюция о борьбе с героизацией нацизма пользуется широкой поддержкой государств-членов ООН, что подтверждает актуальность затрагиваемых ею проблем, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
"По инициативе нашей страны Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости"… Российская инициатива неизменно пользуется широкой поддержкой государств-членов ООН, что подтверждает актуальность затрагиваемых ею проблем", - сказал Небензя в интервью газете "Известия" по случаю 75-летия с момента подписания устава ООН.
По его словам, в 2019 году число соавторов документа превысило 60 стран, против выступили лишь делегации США и Украины, а 52 страны (включая государства-члены ЕС) при голосовании воздержались.
"Мы считаем такую позицию неприемлемой. Мы убеждены, что эта тема должна служить объединению государств-членов ООН, особенно с учетом 75-летнего юбилея Победы во Второй мировой войне", - подчеркнул дипломат.
Президент РФ Владимир Путин
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Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
Небензя отметил, что РФ вместе с партнёрами по СНГ и КНР выступила с инициативой проведения отдельного торжественного заседания Генассамблеи, посвященного 75-летию Победы.
"Мы также распространили проект резолюции "Семьдесят пятая годовщина окончания Второй мировой войны", которая призвана подчеркнуть значение Победы как общего достояния государств ООН. Считаем, что сегодня это весьма актуально", - добавил он.
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75 лет Великой ПобедыВасилий НебензяГенеральная Ассамблея ООНСНГКитайООНСШАУкраинаВ мире
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