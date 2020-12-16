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ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
Генассамблея ООН приняла большинством голосов российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, против были Украина и США, сообщается в Twitter постпредства РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T20:07
2020-12-16T20:07
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ООН, 16 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла большинством голосов российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, против были Украина и США, сообщается в Twitter постпредства РФ при организации.Документ получил название "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За резолюцию проголосовали 130 государств. Против голосовали два – Украина и США, 51 государство воздержалось.Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности, нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.Кроме того, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
https://ria.ru/20201212/lavrov-1588913233.html
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россия, генеральная ассамблея оон, оон, сша, украина, в мире

ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

20:07 16.12.2020
 
© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Mary Altaffer
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ООН, 16 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла большинством голосов российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, против были Украина и США, сообщается в Twitter постпредства РФ при организации.
Документ получил название "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За резолюцию проголосовали 130 государств. Против голосовали два – Украина и США, 51 государство воздержалось.
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Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".
Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности, нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.
Кроме того, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
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