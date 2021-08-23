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Туризм
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Нижний Новгород празднует 800-летие. И готовится стать новогодней столицей
Нижний Новгород празднует 800-летие. И готовится стать новогодней столицей - РИА Новости, 23.08.2021
Нижний Новгород празднует 800-летие. И готовится стать новогодней столицей
В Нижнем Новгороде с размахом отметили 800-летний юбилей: фейерверки, концерты, парады. А уже через несколько месяцев мегаполис официально станет "Новогодней... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:33
2021-08-23T18:33
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. В Нижнем Новгороде с размахом отметили 800-летний юбилей: фейерверки, концерты, парады. А уже через несколько месяцев мегаполис официально станет "Новогодней столицей России-2022". Так что приехать сюда обязательно стоит, если вдруг еще не были. Что обязательно стоит увидеть в городе на берегах Волги и Оки — в фотоленте РИА Новости.
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нижний новгород, туризм, фото, достопримечательности, нижегородская область, новости - туризм, маршруты - туризм, что посмотреть , куда поехать в выходные, отдых в россии 2021 летом
18:33 23.08.2021
 

Нижний Новгород празднует 800-летие. И готовится стать новогодней столицей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. В Нижнем Новгороде с размахом отметили 800-летний юбилей: фейерверки, концерты, парады. А уже через несколько месяцев мегаполис официально станет "Новогодней столицей России-2022". Так что приехать сюда обязательно стоит, если вдруг еще не были. Что обязательно стоит увидеть в городе на берегах Волги и Оки — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

"Главный козырь Нижнего Новгорода — потрясающие панорамы", — рассказывает гид Станислав Байков.

Для начала советует подняться по Чкаловской лестнице. "И прекрасный вид оттуда потом покажется самым скромным", — предупреждает он.

Чкаловская лестница — лестница в Нижнем Новгороде, соединяющая Площадь Минина и Пожарского
1 из 13

"Главный козырь Нижнего Новгорода — потрясающие панорамы", — рассказывает гид Станислав Байков.

Для начала советует подняться по Чкаловской лестнице. "И прекрасный вид оттуда потом покажется самым скромным", — предупреждает он.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© Depositphotos / Elena Kovaleva

Огромная сцена во время празднования 800-летия была установлена на Стрелке – месте слияния Оки и Волги. Именно там в 1221 году князь Юрий Всеволодович заложил город.

Вид на Нижний Новгород
2 из 13

Огромная сцена во время празднования 800-летия была установлена на Стрелке – месте слияния Оки и Волги. Именно там в 1221 году князь Юрий Всеволодович заложил город.

© Depositphotos / Elena Kovaleva
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Торжество завершилось грандиозным фейерверком. Салюты пускали с барж, за восемь минут было выпущено более шести тысяч залпов.

Празднование 800-летия Нижнего Новгорода
3 из 13

Торжество завершилось грандиозным фейерверком. Салюты пускали с барж, за восемь минут было выпущено более шести тысяч залпов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанк

Во время празднования юбилея в городе прошел парад судов. Фоном стал Собор Святого Александра Невского.

Это один из неофициальных символов Нижнего Новгорода наряду с Дмитровской башней кремля и Чкаловской лестницей.

На его торжественное открытие в 1881 году приезжал император Александр III с супругой и царевичем Николаем.

Парад судов, посвященный празднованию 800-летия основания Нижнего Новгорода
4 из 13

Во время празднования юбилея в городе прошел парад судов. Фоном стал Собор Святого Александра Невского.

Это один из неофициальных символов Нижнего Новгорода наряду с Дмитровской башней кремля и Чкаловской лестницей.

На его торжественное открытие в 1881 году приезжал император Александр III с супругой и царевичем Николаем.

© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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© РИА Новости / Роман Владимиров

В выходные в присутствии президента РФ Владимира Путина вновь открылся Нижегородский кремль, который был на реновации с 19 апреля.

Теперь туристам доступен кольцевой двухкилометровый маршрут внутри кремлевских стен, который не использовался 230 лет.

Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
5 из 13

В выходные в присутствии президента РФ Владимира Путина вновь открылся Нижегородский кремль, который был на реновации с 19 апреля.

Теперь туристам доступен кольцевой двухкилометровый маршрут внутри кремлевских стен, который не использовался 230 лет.

© РИА Новости / Роман Владимиров
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Кремль — для людей. Наша задача — освободить его от административных функций. Например, десятый корпус кремля, в котором находилось четыре ведомства, сейчас готовится к тому, чтобы стать общественной культурной и музейной площадкой", — сказал замгубернатора Андрей Бетин.

Празднование 800-летия Нижнего Новгорода
6 из 13

"Кремль — для людей. Наша задача — освободить его от административных функций. Например, десятый корпус кремля, в котором находилось четыре ведомства, сейчас готовится к тому, чтобы стать общественной культурной и музейной площадкой", — сказал замгубернатора Андрей Бетин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Главная пешеходная улица — Большая Покровская, тут проходят массовые гуляния.

Она начинается на площади Минина и Пожарского у кремля. Здесь, в двух- и трехэтажных домах начала XX века — многочисленные кафе, бары, рестораны и музеи.

А еще — необычные скульптуры: кошка, гонящаяся за голубем, фотограф, полицейский, влюбленная пара.

Фестивал оркестров в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода
7 из 13

Главная пешеходная улица — Большая Покровская, тут проходят массовые гуляния.

Она начинается на площади Минина и Пожарского у кремля. Здесь, в двух- и трехэтажных домах начала XX века — многочисленные кафе, бары, рестораны и музеи.

А еще — необычные скульптуры: кошка, гонящаяся за голубем, фотограф, полицейский, влюбленная пара.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

На Покровке есть и сказочный замок — с колокольней, часами, коваными воротами. Он был построен в 1911–1913 годах в честь 300-летия царствования дома Романовых. Сейчас там находится банк.

Здание Нижегородского отделения Государственного банка России на Большой Покровской улице
8 из 13

На Покровке есть и сказочный замок — с колокольней, часами, коваными воротами. Он был построен в 1911–1913 годах в честь 300-летия царствования дома Романовых. Сейчас там находится банк.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© Depositphotos / skboris

Набережная на Верхней Волге граничит с Александровским садом, первым общественным парком города. Это популярное место для прогулок. Оттуда же можно отправиться в круиз или полюбоваться Собором Рождества Пресвятой Богородицы.

Верхне-Волжская набережная
9 из 13

Набережная на Верхней Волге граничит с Александровским садом, первым общественным парком города. Это популярное место для прогулок. Оттуда же можно отправиться в круиз или полюбоваться Собором Рождества Пресвятой Богородицы.

© Depositphotos / skboris
© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанк

Лестницы и переходы Федоровской набережной соединяют несколько террас у подножия памятника писателю Максиму Горькому. Отсюда можно увидеть слияние Оки и Волги, кремлевскую стену, маковки церквей и старинные деревянные дома.

Горожане на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде.
10 из 13

Лестницы и переходы Федоровской набережной соединяют несколько террас у подножия памятника писателю Максиму Горькому. Отсюда можно увидеть слияние Оки и Волги, кремлевскую стену, маковки церквей и старинные деревянные дома.

© РИА Новости / Олег Золото
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© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанк

Нижегородских музеев много, они разные — и классные. Есть те, что посвящены истории города, есть художественные. Можно познакомиться с коллекцией старинных фотоаппаратов в Музее фотографии, погулять между отреставрированными вагонами прошлого века в Музее паровозов, увидеть станки и инструменты в Техническом музее или ретро-автомобили в Музее истории ГАЗ.

Открытие фотовыставки Анатолия Гаранина в Нижнем Новгороде
11 из 13

Нижегородских музеев много, они разные — и классные. Есть те, что посвящены истории города, есть художественные. Можно познакомиться с коллекцией старинных фотоаппаратов в Музее фотографии, погулять между отреставрированными вагонами прошлого века в Музее паровозов, увидеть станки и инструменты в Техническом музее или ретро-автомобили в Музее истории ГАЗ.

© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Взгляните на Нижний Новгород с высоты, прокатившись над Волгой по канатной дороге. В кабинке над широкой рекой пассажиры преодолеют расстояние в 861 метр. Страшновато, но невероятно красиво.

Вид на Нижегородскую канатную дорогу
12 из 13

Взгляните на Нижний Новгород с высоты, прокатившись над Волгой по канатной дороге. В кабинке над широкой рекой пассажиры преодолеют расстояние в 861 метр. Страшновато, но невероятно красиво.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Между Москвой и Нижним Новгородом — 400 километров. На "Ласточке" можно добраться всего за четыре часа. Билет стоит чуть больше двух тысяч рублей. За эту же сумму можно прилететь на самолете. Время в пути — чуть больше часа.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, город удобно расположен: добраться сюда можно на любом виде транспорта. И в этом — огромный потенциал для развития туризма.

Празднование 800-летия Нижнего Новгорода
13 из 13

Между Москвой и Нижним Новгородом — 400 километров. На "Ласточке" можно добраться всего за четыре часа. Билет стоит чуть больше двух тысяч рублей. За эту же сумму можно прилететь на самолете. Время в пути — чуть больше часа.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, город удобно расположен: добраться сюда можно на любом виде транспорта. И в этом — огромный потенциал для развития туризма.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
 
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