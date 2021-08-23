Нижний Новгород празднует 800-летие. И готовится стать новогодней столицей
"Главный козырь Нижнего Новгорода — потрясающие панорамы", — рассказывает гид Станислав Байков.
Для начала советует подняться по Чкаловской лестнице. "И прекрасный вид оттуда потом покажется самым скромным", — предупреждает он.
"Главный козырь Нижнего Новгорода — потрясающие панорамы", — рассказывает гид Станислав Байков.
Для начала советует подняться по Чкаловской лестнице. "И прекрасный вид оттуда потом покажется самым скромным", — предупреждает он.
Огромная сцена во время празднования 800-летия была установлена на Стрелке – месте слияния Оки и Волги. Именно там в 1221 году князь Юрий Всеволодович заложил город.
Огромная сцена во время празднования 800-летия была установлена на Стрелке – месте слияния Оки и Волги. Именно там в 1221 году князь Юрий Всеволодович заложил город.
Торжество завершилось грандиозным фейерверком. Салюты пускали с барж, за восемь минут было выпущено более шести тысяч залпов.
Торжество завершилось грандиозным фейерверком. Салюты пускали с барж, за восемь минут было выпущено более шести тысяч залпов.
Во время празднования юбилея в городе прошел парад судов. Фоном стал Собор Святого Александра Невского.
Это один из неофициальных символов Нижнего Новгорода наряду с Дмитровской башней кремля и Чкаловской лестницей.
На его торжественное открытие в 1881 году приезжал император Александр III с супругой и царевичем Николаем.
Во время празднования юбилея в городе прошел парад судов. Фоном стал Собор Святого Александра Невского.
Это один из неофициальных символов Нижнего Новгорода наряду с Дмитровской башней кремля и Чкаловской лестницей.
На его торжественное открытие в 1881 году приезжал император Александр III с супругой и царевичем Николаем.
В выходные в присутствии президента РФ Владимира Путина вновь открылся Нижегородский кремль, который был на реновации с 19 апреля.
Теперь туристам доступен кольцевой двухкилометровый маршрут внутри кремлевских стен, который не использовался 230 лет.
В выходные в присутствии президента РФ Владимира Путина вновь открылся Нижегородский кремль, который был на реновации с 19 апреля.
Теперь туристам доступен кольцевой двухкилометровый маршрут внутри кремлевских стен, который не использовался 230 лет.
"Кремль — для людей. Наша задача — освободить его от административных функций. Например, десятый корпус кремля, в котором находилось четыре ведомства, сейчас готовится к тому, чтобы стать общественной культурной и музейной площадкой", — сказал замгубернатора Андрей Бетин.
"Кремль — для людей. Наша задача — освободить его от административных функций. Например, десятый корпус кремля, в котором находилось четыре ведомства, сейчас готовится к тому, чтобы стать общественной культурной и музейной площадкой", — сказал замгубернатора Андрей Бетин.
Главная пешеходная улица — Большая Покровская, тут проходят массовые гуляния.
Она начинается на площади Минина и Пожарского у кремля. Здесь, в двух- и трехэтажных домах начала XX века — многочисленные кафе, бары, рестораны и музеи.
А еще — необычные скульптуры: кошка, гонящаяся за голубем, фотограф, полицейский, влюбленная пара.
Главная пешеходная улица — Большая Покровская, тут проходят массовые гуляния.
Она начинается на площади Минина и Пожарского у кремля. Здесь, в двух- и трехэтажных домах начала XX века — многочисленные кафе, бары, рестораны и музеи.
А еще — необычные скульптуры: кошка, гонящаяся за голубем, фотограф, полицейский, влюбленная пара.
На Покровке есть и сказочный замок — с колокольней, часами, коваными воротами. Он был построен в 1911–1913 годах в честь 300-летия царствования дома Романовых. Сейчас там находится банк.
На Покровке есть и сказочный замок — с колокольней, часами, коваными воротами. Он был построен в 1911–1913 годах в честь 300-летия царствования дома Романовых. Сейчас там находится банк.
Набережная на Верхней Волге граничит с Александровским садом, первым общественным парком города. Это популярное место для прогулок. Оттуда же можно отправиться в круиз или полюбоваться Собором Рождества Пресвятой Богородицы.
Набережная на Верхней Волге граничит с Александровским садом, первым общественным парком города. Это популярное место для прогулок. Оттуда же можно отправиться в круиз или полюбоваться Собором Рождества Пресвятой Богородицы.
Лестницы и переходы Федоровской набережной соединяют несколько террас у подножия памятника писателю Максиму Горькому. Отсюда можно увидеть слияние Оки и Волги, кремлевскую стену, маковки церквей и старинные деревянные дома.
Лестницы и переходы Федоровской набережной соединяют несколько террас у подножия памятника писателю Максиму Горькому. Отсюда можно увидеть слияние Оки и Волги, кремлевскую стену, маковки церквей и старинные деревянные дома.
Нижегородских музеев много, они разные — и классные. Есть те, что посвящены истории города, есть художественные. Можно познакомиться с коллекцией старинных фотоаппаратов в Музее фотографии, погулять между отреставрированными вагонами прошлого века в Музее паровозов, увидеть станки и инструменты в Техническом музее или ретро-автомобили в Музее истории ГАЗ.
Нижегородских музеев много, они разные — и классные. Есть те, что посвящены истории города, есть художественные. Можно познакомиться с коллекцией старинных фотоаппаратов в Музее фотографии, погулять между отреставрированными вагонами прошлого века в Музее паровозов, увидеть станки и инструменты в Техническом музее или ретро-автомобили в Музее истории ГАЗ.
Взгляните на Нижний Новгород с высоты, прокатившись над Волгой по канатной дороге. В кабинке над широкой рекой пассажиры преодолеют расстояние в 861 метр. Страшновато, но невероятно красиво.
Взгляните на Нижний Новгород с высоты, прокатившись над Волгой по канатной дороге. В кабинке над широкой рекой пассажиры преодолеют расстояние в 861 метр. Страшновато, но невероятно красиво.
Между Москвой и Нижним Новгородом — 400 километров. На "Ласточке" можно добраться всего за четыре часа. Билет стоит чуть больше двух тысяч рублей. За эту же сумму можно прилететь на самолете. Время в пути — чуть больше часа.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, город удобно расположен: добраться сюда можно на любом виде транспорта. И в этом — огромный потенциал для развития туризма.
Между Москвой и Нижним Новгородом — 400 километров. На "Ласточке" можно добраться всего за четыре часа. Билет стоит чуть больше двух тысяч рублей. За эту же сумму можно прилететь на самолете. Время в пути — чуть больше часа.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, город удобно расположен: добраться сюда можно на любом виде транспорта. И в этом — огромный потенциал для развития туризма.