Нижний Новгород празднует 800-летие. И готовится стать новогодней столицей

В выходные в присутствии президента РФ Владимира Путина вновь открылся Нижегородский кремль, который был на реновации с 19 апреля.

Теперь туристам доступен кольцевой двухкилометровый маршрут внутри кремлевских стен, который не использовался 230 лет.