https://ria.ru/20210822/kreml-1746758046.html

Нижегородский кремль вновь открыли для посещения

Нижегородский кремль вновь открыли для посещения - РИА Новости, 22.08.2021

Нижегородский кремль вновь открыли для посещения

Закрытый на реконструкцию Нижегородский кремль вновь открыли для посещения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T16:43

2021-08-22T16:43

2021-08-22T17:00

общество

нижегородская область

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Закрытый на реконструкцию Нижегородский кремль вновь открыли для посещения, передает корреспондент РИА Новости.Все общественные пространства на территории нижегородского кремля с 19 апреля были закрыты для прогулок и экскурсий из-за работ по капитальному ремонту и благоустройству к 800-летию Нижнего Новгорода. Пройти в Кремль могли только сотрудники учреждений, расположенных на его территории."Кремль – для людей. Наша задача освободить его от административных функций. Например, десятый корпус кремля, в котором находилось четыре ведомства, сейчас полностью освобожден от этих министерств и готовится к тому, чтобы стать общественной культурной и музейной площадкой. Мы будем стараться, чтобы на территории кремля государственных и муниципальных служащих оставалось как можно меньше", - сказал журналистам заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.Главным событием дня стало открытие боевого хода кремля - мощенного кирпичом "тротуара" вверху стены, дающего возможность быстрого перемещения по периметру всей крепости. Жители и гости города впервые смогли пройтись по круговому маршруту по стене главного символа Нижнего Новгорода."Этого момента нижегородцы ждали свыше 230 лет – с тех самых пор, как Зачатьевская и Борисоглебская башни кремля сползли в Волгу. С тех времен не было возможности замкнуть боевой ход. В 1970-е годы была восстановлена Борисоглебская башня, в 2021 году – Зачатьевская башня. Но при этом стена между башнями оставалась в аварийном состоянии", - рассказал Бетин.Для того, чтобы восстановить аварийные участки, было принято решение укреплять почти все склоны кремля. Сейчас в них погружено 3 290 свай, причем на аварийных участках сваи опущены на глубину 25 метров. "Была проделана огромная работа, чтобы "пересобрать" боевой ход… Теперь маршрут длиной более 2 километров можно пройти по стене. Но не каждому это будет по силам – перепады высот составляют более 80 метров", - отметил замгубернатора.Кремль – одно из самых популярных мест для посещения у гостей города и местных жителей. Гулять по его территории можно бесплатно. И с каждым голом интерес к нижегородскому кремлю увеличивается. Так, по данным властей региона, в 2017 году в кремле за год побывало около 500 тысяч посетителей, в 2018 году, когда проходил Чемпионат мира по футболу, - около 800 тысяч посетителей (из них около 250 тысяч – в период ЧМ). "В 2019 году было уже 1,5 миллиона посетителей. Сегодня мы рассчитываем на то, что к 2024 году мы дойдем до 10 миллионов туристов", - подчеркнул заместитель губернатора.

https://ria.ru/20210821/chernyshenko-1746698233.html

https://ria.ru/20210821/proekt-1746654544.html

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общество, нижегородская область, нижний новгород