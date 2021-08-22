Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/kreml-1746758046.html
Нижегородский кремль вновь открыли для посещения
Нижегородский кремль вновь открыли для посещения - РИА Новости, 22.08.2021
Нижегородский кремль вновь открыли для посещения
Закрытый на реконструкцию Нижегородский кремль вновь открыли для посещения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T16:43
2021-08-22T17:00
общество
нижегородская область
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156047/77/1560477771_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_332ad39951a135ce1d6188351ba1e92f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Закрытый на реконструкцию Нижегородский кремль вновь открыли для посещения, передает корреспондент РИА Новости.Все общественные пространства на территории нижегородского кремля с 19 апреля были закрыты для прогулок и экскурсий из-за работ по капитальному ремонту и благоустройству к 800-летию Нижнего Новгорода. Пройти в Кремль могли только сотрудники учреждений, расположенных на его территории."Кремль – для людей. Наша задача освободить его от административных функций. Например, десятый корпус кремля, в котором находилось четыре ведомства, сейчас полностью освобожден от этих министерств и готовится к тому, чтобы стать общественной культурной и музейной площадкой. Мы будем стараться, чтобы на территории кремля государственных и муниципальных служащих оставалось как можно меньше", - сказал журналистам заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.Главным событием дня стало открытие боевого хода кремля - мощенного кирпичом "тротуара" вверху стены, дающего возможность быстрого перемещения по периметру всей крепости. Жители и гости города впервые смогли пройтись по круговому маршруту по стене главного символа Нижнего Новгорода."Этого момента нижегородцы ждали свыше 230 лет – с тех самых пор, как Зачатьевская и Борисоглебская башни кремля сползли в Волгу. С тех времен не было возможности замкнуть боевой ход. В 1970-е годы была восстановлена Борисоглебская башня, в 2021 году – Зачатьевская башня. Но при этом стена между башнями оставалась в аварийном состоянии", - рассказал Бетин.Для того, чтобы восстановить аварийные участки, было принято решение укреплять почти все склоны кремля. Сейчас в них погружено 3 290 свай, причем на аварийных участках сваи опущены на глубину 25 метров. "Была проделана огромная работа, чтобы "пересобрать" боевой ход… Теперь маршрут длиной более 2 километров можно пройти по стене. Но не каждому это будет по силам – перепады высот составляют более 80 метров", - отметил замгубернатора.Кремль – одно из самых популярных мест для посещения у гостей города и местных жителей. Гулять по его территории можно бесплатно. И с каждым голом интерес к нижегородскому кремлю увеличивается. Так, по данным властей региона, в 2017 году в кремле за год побывало около 500 тысяч посетителей, в 2018 году, когда проходил Чемпионат мира по футболу, - около 800 тысяч посетителей (из них около 250 тысяч – в период ЧМ). "В 2019 году было уже 1,5 миллиона посетителей. Сегодня мы рассчитываем на то, что к 2024 году мы дойдем до 10 миллионов туристов", - подчеркнул заместитель губернатора.
https://ria.ru/20210821/chernyshenko-1746698233.html
https://ria.ru/20210821/proekt-1746654544.html
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156047/77/1560477771_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_a626eb18d7857a355a4596cd4e18ef95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, нижегородская область, нижний новгород
16:43 22.08.2021 (обновлено: 17:00 22.08.2021)
 
Нижегородский кремль вновь открыли для посещения

Закрытый на реконструкцию Нижегородский кремль вновь открыли для посещения

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде
Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Закрытый на реконструкцию Нижегородский кремль вновь открыли для посещения, передает корреспондент РИА Новости.
Все общественные пространства на территории нижегородского кремля с 19 апреля были закрыты для прогулок и экскурсий из-за работ по капитальному ремонту и благоустройству к 800-летию Нижнего Новгорода. Пройти в Кремль могли только сотрудники учреждений, расположенных на его территории.
"Кремль – для людей. Наша задача освободить его от административных функций. Например, десятый корпус кремля, в котором находилось четыре ведомства, сейчас полностью освобожден от этих министерств и готовится к тому, чтобы стать общественной культурной и музейной площадкой. Мы будем стараться, чтобы на территории кремля государственных и муниципальных служащих оставалось как можно меньше", - сказал журналистам заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.
Главным событием дня стало открытие боевого хода кремля - мощенного кирпичом "тротуара" вверху стены, дающего возможность быстрого перемещения по периметру всей крепости. Жители и гости города впервые смогли пройтись по круговому маршруту по стене главного символа Нижнего Новгорода.
Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 20:14
Экономика Нижнего Новгорода изменится благодаря туризму, заявил Чернышенко
"Этого момента нижегородцы ждали свыше 230 лет – с тех самых пор, как Зачатьевская и Борисоглебская башни кремля сползли в Волгу. С тех времен не было возможности замкнуть боевой ход. В 1970-е годы была восстановлена Борисоглебская башня, в 2021 году – Зачатьевская башня. Но при этом стена между башнями оставалась в аварийном состоянии", - рассказал Бетин.
Для того, чтобы восстановить аварийные участки, было принято решение укреплять почти все склоны кремля. Сейчас в них погружено 3 290 свай, причем на аварийных участках сваи опущены на глубину 25 метров. "Была проделана огромная работа, чтобы "пересобрать" боевой ход… Теперь маршрут длиной более 2 километров можно пройти по стене. Но не каждому это будет по силам – перепады высот составляют более 80 метров", - отметил замгубернатора.
Кремль – одно из самых популярных мест для посещения у гостей города и местных жителей. Гулять по его территории можно бесплатно. И с каждым голом интерес к нижегородскому кремлю увеличивается. Так, по данным властей региона, в 2017 году в кремле за год побывало около 500 тысяч посетителей, в 2018 году, когда проходил Чемпионат мира по футболу, - около 800 тысяч посетителей (из них около 250 тысяч – в период ЧМ). "В 2019 году было уже 1,5 миллиона посетителей. Сегодня мы рассчитываем на то, что к 2024 году мы дойдем до 10 миллионов туристов", - подчеркнул заместитель губернатора.
Вид со смотровой площадки Останкинской телебашни - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 09:40
Москва и Нижний Новгород запустили онлайн-проект для туристов
 
ОбществоНижегородская областьНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02В МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT
05:57Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов
05:08В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть рис
04:14Во Владивостоке во время шторма погиб один человек
04:10Диетолог рассказала, как правильно есть дыню
04:05"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов
03:47Politico заявил о "попытке" Зеленского помешать саммиту Путина и Меркель
03:38Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС
03:25В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах
03:17Безопасность орбиты российской космической станции хотят проверить на мышах
03:13Биохимик назвала признаки "плохой" воды из-под крана
03:12На ВЭФ-2021 представят Aurus на водородном топливе
03:08Глава ВПК рассказал о расширении экспорта бронеавтомобилей "Тигр"
03:02Премьер Словении заявил об отсутствии консенсуса по Афганистану в ЕС
03:00Названы популярные способы обмана покупателей при просмотре квартиры
02:47В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе
02:44СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана
02:12Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах
02:10Врач назвал способ замедлить мутации коронавируса
Лента новостейМолния