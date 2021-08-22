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800 лет Нижнему Новгороду: праздничный салют
800 лет Нижнему Новгороду: праздничный салют - РИА Новости, 22.08.2021
800 лет Нижнему Новгороду: праздничный салют
Празднование 800-летия Нижнего Новгорода завершилось грандиозным фейерверком. Пусковые установки расположили на баржах, залповая линия протянулась на 1 км. За 8 минут выпустили более 6 тысяч залпов.
2021-08-22T11:06
2021-08-22T11:06
2021-08-22T11:06
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800 лет Нижнему Новгороду: праздничный салют
Празднование 800-летия Нижнего Новгорода завершилось грандиозным фейерверком. Пусковые установки расположили на баржах, залповая линия протянулась на 1 км. За 8 минут выпустили более 6 тысяч залпов.
2021-08-22T11:06
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РИА Новости
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5
4.7
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видео, нижний новгород
800 лет Нижнему Новгороду: праздничный салют
Празднование 800-летия Нижнего Новгорода завершилось грандиозным фейерверком. Пусковые установки расположили на баржах, залповая линия протянулась на 1 км. За 8 минут выпустили более 6 тысяч залпов.
2021-08-22T11:06
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PT0M30S
800 лет Нижнему Новгороду: праздничный салют
Празднование 800-летия Нижнего Новгорода завершилось грандиозным фейерверком. Пусковые установки расположили на баржах, залповая линия протянулась на 1 км. За 8 минут выпустили более 6 тысяч залпов.