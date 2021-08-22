800 лет Нижнему Новгороду: праздничный салют

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Празднование 800-летия Нижнего Новгорода завершилось грандиозным фейерверком. Пусковые установки расположили на баржах, залповая линия протянулась на 1 км. За 8 минут выпустили более 6 тысяч залпов.