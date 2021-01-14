Новой столице — 800 лет! Как провести лучшие выходные в Нижнем Новгороде

Рядом с Чкаловской лестницей — Нижегородский кремль. Это и уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI века с 13 башнями, и старейший архитектурный памятник города, и отличная смотровая площадка, и центр современного искусства.

По одной из версий, именно здесь Иван Грозный спрятал библиотеку древних книг, двигаясь на Казань.

"Об Ивановской башне кремля, которую теперь называют Коромысловой, есть две легенды — героическая и трагическая", — рассказывает Людмила Сизова из Нижегородского туристско-информационного центра. Вот первая. Девушка спускалась по воду к речке Почайне, когда к Нижнему подступали враги. Набросились они на нее, да не тут-то было: раскидала она их коромыслом. Новые полчища тоже уложила. Потом, правда, сама упала замертво, но неприятели не решились нападать на город, где женщины обладают такой силой. Девушку похоронили у кремля.

Вторая: девицу Алену, шедшую с утра за водой, каменщики замуровали заживо под стенами башни, принеся в жертву, чтобы строительство спорилось.