Новой столице — 800 лет! Как провести лучшие выходные в Нижнем Новгороде
Нижнему Новгороду, который восхищал художников, певцов и писателей, уже восемь веков. Основные юбилейные мероприятия начнутся 12 июня, кульминация — 19 августа, завершение — в День города, 12 сентября.
В декабре в новогоднюю столицу — 2022 переместятся главные зимние торжества. Но необязательно ждать каких-то дат, можно отправиться сюда прямо в эти выходные.
Нижнему Новгороду, который восхищал художников, певцов и писателей, уже восемь веков. Основные юбилейные мероприятия начнутся 12 июня, кульминация — 19 августа, завершение — в День города, 12 сентября.
В декабре в новогоднюю столицу — 2022 переместятся главные зимние торжества. Но необязательно ждать каких-то дат, можно отправиться сюда прямо в эти выходные.
"Сейчас город особенно привлекателен для жителей тех мегаполисов, которые уже забыли, как выглядит белый снег. Огромное пространство Оки и Волги, скованных льдом, поражает воображение", — говорит Надежда Филиппова, директор по развитию туркомпании, открывающей гостям "нескучный Нижний".
"Сейчас город особенно привлекателен для жителей тех мегаполисов, которые уже забыли, как выглядит белый снег. Огромное пространство Оки и Волги, скованных льдом, поражает воображение", — говорит Надежда Филиппова, директор по развитию туркомпании, открывающей гостям "нескучный Нижний".
"У каждого города — своя козырная карта, у Нижнего Новгорода — потрясающие панорамы, — подтверждает гид Станислав Байков. — То, чем нас наградила природа, и то, что сделано человеком, образуют очень красивые виды".
Он советует прежде всего подняться по Чкаловской лестнице. "И этот великолепный обзор потом покажется самым скромным", — предупреждает гид.
Сама лестница — один из символов Нижнего — строилась в 1944-1949 годах. Ее вершина — восьмерка с незамкнутыми кольцами. Говорят, обозначает бесконечность. Но есть и другое объяснение: полукольца напоминают об окружении Сталинграда, а ступени — это прорыв советских войск. Кстати, лестница и называлась сначала Сталинградской, была и Волжской, теперь — Чкаловская. Потому что наверху — памятник летчику Валерию Чкалову.
"У каждого города — своя козырная карта, у Нижнего Новгорода — потрясающие панорамы, — подтверждает гид Станислав Байков. — То, чем нас наградила природа, и то, что сделано человеком, образуют очень красивые виды".
Он советует прежде всего подняться по Чкаловской лестнице. "И этот великолепный обзор потом покажется самым скромным", — предупреждает гид.
Сама лестница — один из символов Нижнего — строилась в 1944-1949 годах. Ее вершина — восьмерка с незамкнутыми кольцами. Говорят, обозначает бесконечность. Но есть и другое объяснение: полукольца напоминают об окружении Сталинграда, а ступени — это прорыв советских войск. Кстати, лестница и называлась сначала Сталинградской, была и Волжской, теперь — Чкаловская. Потому что наверху — памятник летчику Валерию Чкалову.
Смотровых площадок в Нижнем множество, местные пейзажи давно известны всей стране. Художник Илья Репин сказал: "Этот царственно поставленный над всем востоком России город совсем закружил наши головы. Как упоительны его необозримые дали! Мы захлебываемся от восхищения ими".
Смотровых площадок в Нижнем множество, местные пейзажи давно известны всей стране. Художник Илья Репин сказал: "Этот царственно поставленный над всем востоком России город совсем закружил наши головы. Как упоительны его необозримые дали! Мы захлебываемся от восхищения ими".
Рядом с Чкаловской лестницей — Нижегородский кремль. Это и уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI века с 13 башнями, и старейший архитектурный памятник города, и отличная смотровая площадка, и центр современного искусства.
По одной из версий, именно здесь Иван Грозный спрятал библиотеку древних книг, двигаясь на Казань.
"Об Ивановской башне кремля, которую теперь называют Коромысловой, есть две легенды — героическая и трагическая", — рассказывает Людмила Сизова из Нижегородского туристско-информационного центра. Вот первая. Девушка спускалась по воду к речке Почайне, когда к Нижнему подступали враги. Набросились они на нее, да не тут-то было: раскидала она их коромыслом. Новые полчища тоже уложила. Потом, правда, сама упала замертво, но неприятели не решились нападать на город, где женщины обладают такой силой. Девушку похоронили у кремля.
Вторая: девицу Алену, шедшую с утра за водой, каменщики замуровали заживо под стенами башни, принеся в жертву, чтобы строительство спорилось.
Рядом с Чкаловской лестницей — Нижегородский кремль. Это и уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI века с 13 башнями, и старейший архитектурный памятник города, и отличная смотровая площадка, и центр современного искусства.
По одной из версий, именно здесь Иван Грозный спрятал библиотеку древних книг, двигаясь на Казань.
"Об Ивановской башне кремля, которую теперь называют Коромысловой, есть две легенды — героическая и трагическая", — рассказывает Людмила Сизова из Нижегородского туристско-информационного центра. Вот первая. Девушка спускалась по воду к речке Почайне, когда к Нижнему подступали враги. Набросились они на нее, да не тут-то было: раскидала она их коромыслом. Новые полчища тоже уложила. Потом, правда, сама упала замертво, но неприятели не решились нападать на город, где женщины обладают такой силой. Девушку похоронили у кремля.
Вторая: девицу Алену, шедшую с утра за водой, каменщики замуровали заживо под стенами башни, принеся в жертву, чтобы строительство спорилось.
Практически от кремля идет Большая Покровская улица, по-простому Покровка, нижегородский аналог столичного Арбата.
Людмила Сизова советует обратить там внимание на дом Костромина. "Его первый хозяин — Михаил Костромин — личность примечательная, — говорит она. — Именно он предложил молодому изобретателю Ивану Кулибину изготовить для Екатерины II знаменитые часы с павлином (они находятся в Эрмитаже)".
В доме сейчас — Учебный театр при Нижегородском государственном театральном училище имени Евстигнеева, а раньше был кукольный (переехал, но улицу не сменил).
Практически от кремля идет Большая Покровская улица, по-простому Покровка, нижегородский аналог столичного Арбата.
Людмила Сизова советует обратить там внимание на дом Костромина. "Его первый хозяин — Михаил Костромин — личность примечательная, — говорит она. — Именно он предложил молодому изобретателю Ивану Кулибину изготовить для Екатерины II знаменитые часы с павлином (они находятся в Эрмитаже)".
В доме сейчас — Учебный театр при Нижегородском государственном театральном училище имени Евстигнеева, а раньше был кукольный (переехал, но улицу не сменил).
На Покровке исторические здания соседствуют с забавными скульптурами. Есть статуи фотографа, чистильщика обуви и другие персонажи. Держаться с ними можно запросто: оседлать, например, Козу-дерезу. В местном туринформцентре советуют — приносит удачу.
На Покровке исторические здания соседствуют с забавными скульптурами. Есть статуи фотографа, чистильщика обуви и другие персонажи. Держаться с ними можно запросто: оседлать, например, Козу-дерезу. В местном туринформцентре советуют — приносит удачу.
Заснеженный замок, сказочный терем, царские палаты — порой это здание, украшающее Покровку, даже с Хогвартсом сравнивают. Но нет. Это госбанк.
Строили его в 1911-1913 годах сразу к двум знаменательным датам: 50-летию Государственного банка Российской империи, отмечавшемуся в 1910-м, и 300-летию дома Романовых (1913). В конкурсе на лучший проект принимали участие известнейшие архитекторы того времени. Победил зодчий, градостроитель, реставратор член Императорской академии художеств Владимир Покровский.
Говорят, внутри все оборудовано по последнему слову банковской техники в удивительных, под стать внешнему облику, интерьерах. Увы, проверить это непросто. Экскурсии пускают раз в году, очереди выстраиваются огромные.
Заснеженный замок, сказочный терем, царские палаты — порой это здание, украшающее Покровку, даже с Хогвартсом сравнивают. Но нет. Это госбанк.
Строили его в 1911-1913 годах сразу к двум знаменательным датам: 50-летию Государственного банка Российской империи, отмечавшемуся в 1910-м, и 300-летию дома Романовых (1913). В конкурсе на лучший проект принимали участие известнейшие архитекторы того времени. Победил зодчий, градостроитель, реставратор член Императорской академии художеств Владимир Покровский.
Говорят, внутри все оборудовано по последнему слову банковской техники в удивительных, под стать внешнему облику, интерьерах. Увы, проверить это непросто. Экскурсии пускают раз в году, очереди выстраиваются огромные.
Драматический театр — тоже на Покровке. Тут премьера — "Пряничная леди" (16+).
Театрально-музыкальная жизнь Нижнего Новгорода всегда была бурной и страстной.
"Моя любимая нижегородская лав-стори — о певце Федоре Шаляпине и балерине Иоле Торнаги, — признается Надежда Филиппова. — Они познакомились здесь в 1896 году, когда принимали участие в постановке оперы Глинки "Жизнь за царя". Именно в Нижнем прославленный бас влюбился в итальянку и даже объявил об этом со сцены. "Онегин, я клянусь на шпаге: безумно я люблю Торнаги!" — спел он на генеральной репетиции оперы "Евгений Онегин".
Балерина была в этот момент в зале. Позже они обвенчались, и Иола родила Шаляпину шестерых детей.
Драматический театр — тоже на Покровке. Тут премьера — "Пряничная леди" (16+).
Театрально-музыкальная жизнь Нижнего Новгорода всегда была бурной и страстной.
"Моя любимая нижегородская лав-стори — о певце Федоре Шаляпине и балерине Иоле Торнаги, — признается Надежда Филиппова. — Они познакомились здесь в 1896 году, когда принимали участие в постановке оперы Глинки "Жизнь за царя". Именно в Нижнем прославленный бас влюбился в итальянку и даже объявил об этом со сцены. "Онегин, я клянусь на шпаге: безумно я люблю Торнаги!" — спел он на генеральной репетиции оперы "Евгений Онегин".
Балерина была в этот момент в зале. Позже они обвенчались, и Иола родила Шаляпину шестерых детей.
Рождественская улица не менее интересна. Начинается в районе кремля и проходит вдоль Нижне-Волжской набережной.
"В Нижнем сохранилась практически нетронутой купеческая застройка XIX столетия — доходные дома и особняки на Рождественской. Это напоминание о том времени, когда город считался "карманом России", — объясняет Надежда Филиппова.
В чем-то эта улица мистическая.
"В народной памяти живут архитектор-оборотень, построивший в XVII веке для Строгановых небывалый храм, и состоявший у них же на службе Соляной человек", — продолжает Надежда.
Небывалый храм, уточняет она, — это ныне действующий православный собор Пресвятой Богородицы на Рождественской. Строгановы — известный в России род русских промышленников и помещиков с долгой и очень интересной историей. Они были тесно связаны с Петром I. Действительно, занимались в том числе и солевым промыслом.
Рождественская улица не менее интересна. Начинается в районе кремля и проходит вдоль Нижне-Волжской набережной.
"В Нижнем сохранилась практически нетронутой купеческая застройка XIX столетия — доходные дома и особняки на Рождественской. Это напоминание о том времени, когда город считался "карманом России", — объясняет Надежда Филиппова.
В чем-то эта улица мистическая.
"В народной памяти живут архитектор-оборотень, построивший в XVII веке для Строгановых небывалый храм, и состоявший у них же на службе Соляной человек", — продолжает Надежда.
Небывалый храм, уточняет она, — это ныне действующий православный собор Пресвятой Богородицы на Рождественской. Строгановы — известный в России род русских промышленников и помещиков с долгой и очень интересной историей. Они были тесно связаны с Петром I. Действительно, занимались в том числе и солевым промыслом.
Рождественская — еще и очень сытная улица. "Выбор кафе и ресторанов тут просто замечательный", — подчеркивает Станислав Байков.
"Основа местной кухни — рыба и лесные грибы-ягоды, — добавляет Надежда Филиппова. — Так что стоит душевно посидеть в одном из русских ресторанчиков, попробовать уху и пироги".
Рождественская — еще и очень сытная улица. "Выбор кафе и ресторанов тут просто замечательный", — подчеркивает Станислав Байков.
"Основа местной кухни — рыба и лесные грибы-ягоды, — добавляет Надежда Филиппова. — Так что стоит душевно посидеть в одном из русских ресторанчиков, попробовать уху и пироги".
По Рождественской улице можно дойти до Канавинского моста (старейшего), прогуляться по нему к зданию знаменитой Нижегородской ярмарки.
"Раньше говорили: "Петербург — голова России, Москва — сердце, а Нижний — карман", — рассказывает Людмила Осипова. — Нижегородская ярмарка была крупнейшей в мире по товарообороту и играла роль "менового двора Европы с Азией".
Там бурлила и культурная жизнь: давал представления Русский цирк Никитиных, в кафе-концерте Шарля Омона — синематограф братьев Люмьер, в театре несколько сезонов пел Шаляпин.
Теперь здесь проводят выставки, фестивали, форумы, ну и, конечно, базары. Сегодня, например, открывается ярмарка деликатесов.
Рядом — собор Александра Невского, возведенный в XIX веке на взносы купечества в память о посещении ярмарки императором Александром II. Его особенность, как отмечают на сайте туринформцентра, — уникальный фундамент. Почвы прибрежные, топкие, поэтому стоит собор не на сваях, а на своеобразном плоту из сосновых бревен.
По Рождественской улице можно дойти до Канавинского моста (старейшего), прогуляться по нему к зданию знаменитой Нижегородской ярмарки.
"Раньше говорили: "Петербург — голова России, Москва — сердце, а Нижний — карман", — рассказывает Людмила Осипова. — Нижегородская ярмарка была крупнейшей в мире по товарообороту и играла роль "менового двора Европы с Азией".
Там бурлила и культурная жизнь: давал представления Русский цирк Никитиных, в кафе-концерте Шарля Омона — синематограф братьев Люмьер, в театре несколько сезонов пел Шаляпин.
Теперь здесь проводят выставки, фестивали, форумы, ну и, конечно, базары. Сегодня, например, открывается ярмарка деликатесов.
Рядом — собор Александра Невского, возведенный в XIX веке на взносы купечества в память о посещении ярмарки императором Александром II. Его особенность, как отмечают на сайте туринформцентра, — уникальный фундамент. Почвы прибрежные, топкие, поэтому стоит собор не на сваях, а на своеобразном плоту из сосновых бревен.
Собор не кажется очень большим, а на самом деле — с 30-этажный дом. Это своеобразная оптическая иллюзия.
Неподалеку — стадион, построенный к чемпионату мира по футболу — 2018. Именно тут сборная Аргентины во главе с легендарным Лионелем Месси с разгромным счетом проиграла Хорватии (0:3). Сам стадион эксперты признали достойным Олимпиады.
Все это — на Нижегородской стрелке — месте слияния Оки и Волги. Вода в реках разного цвета (в Оке — коричневатого, в Волге — серо-голубого), и некоторое время они после Стрелки текут, не смешиваясь.
Собор не кажется очень большим, а на самом деле — с 30-этажный дом. Это своеобразная оптическая иллюзия.
Неподалеку — стадион, построенный к чемпионату мира по футболу — 2018. Именно тут сборная Аргентины во главе с легендарным Лионелем Месси с разгромным счетом проиграла Хорватии (0:3). Сам стадион эксперты признали достойным Олимпиады.
Все это — на Нижегородской стрелке — месте слияния Оки и Волги. Вода в реках разного цвета (в Оке — коричневатого, в Волге — серо-голубого), и некоторое время они после Стрелки текут, не смешиваясь.
Погуляв там, можно вернуться по Канавинскому мосту и осмотреть набережные. Например, Федоровского. Отсюда хорошо видны оба берега Оки: высокий правый и пологий левый.
Нижне-Волжская приведет к канатной дороге Нижний Новгород — Бор.
Погуляв там, можно вернуться по Канавинскому мосту и осмотреть набережные. Например, Федоровского. Отсюда хорошо видны оба берега Оки: высокий правый и пологий левый.
Нижне-Волжская приведет к канатной дороге Нижний Новгород — Бор.
Канатку открыли в феврале 2012-го. Вскоре ее занесли в Книги рекордов России и Европы за самый большой пролет над водной поверхностью.
Канатку открыли в феврале 2012-го. Вскоре ее занесли в Книги рекордов России и Европы за самый большой пролет над водной поверхностью.
Из кабинки канатной дороги открываются уникальные виды, в том числе на Вознесенский Печерский монастырь. Он совсем рядом, так что можно осмотреть его сначала изнутри, а потом с воздуха.
"Зимой это какая-то сказка, — говорит Станислав Байков. — Как будто кусочек рая парил по небу и встал здесь на якорь".
Из кабинки канатной дороги открываются уникальные виды, в том числе на Вознесенский Печерский монастырь. Он совсем рядом, так что можно осмотреть его сначала изнутри, а потом с воздуха.
"Зимой это какая-то сказка, — говорит Станислав Байков. — Как будто кусочек рая парил по небу и встал здесь на якорь".
Но за выходные Нижний Новгород не узнать, стоит возвращаться снова и снова. Даже гиды, которые родились тут, признаются: всех интересных мест они не видели.
Есть, например, Нижний Максима Горького. В этом городе в 1868 году родился Алексей Максимович Пешков, псевдоним он взял в 1890-м, а в 1932-м Нижний переименовали в Горький (в 1990-м вернули историческое наименование). Помимо музея-квартиры, есть литературный музей, посвященный писателю.
Есть мистический Нижний. На экскурсии вы узнаете о проклятии Макария Желтоводского и волшебном перстне купца Афанасия Олисова, увидите дома, чьи жильцы не пожелали их покинуть и после смерти, услышите душераздирающую историю покойницы Настеньки Осокиной.
Есть криминальный Нижний, ведь как раз здесь снимался фильм Алексея Балабанова "Жмурки".
Но за выходные Нижний Новгород не узнать, стоит возвращаться снова и снова. Даже гиды, которые родились тут, признаются: всех интересных мест они не видели.
Есть, например, Нижний Максима Горького. В этом городе в 1868 году родился Алексей Максимович Пешков, псевдоним он взял в 1890-м, а в 1932-м Нижний переименовали в Горький (в 1990-м вернули историческое наименование). Помимо музея-квартиры, есть литературный музей, посвященный писателю.
Есть мистический Нижний. На экскурсии вы узнаете о проклятии Макария Желтоводского и волшебном перстне купца Афанасия Олисова, увидите дома, чьи жильцы не пожелали их покинуть и после смерти, услышите душераздирающую историю покойницы Настеньки Осокиной.
Есть криминальный Нижний, ведь как раз здесь снимался фильм Алексея Балабанова "Жмурки".
Ну а чтобы обязательно вернуться, нужно не только по традиции кинуть в Волгу монетку, но и осмысленно потратить деньги, купив что-нибудь на память. Например, городецкий пряник. Стоит как магнитик, для которых и места-то у многих на холодильнике нет, а удовольствия доставит больше. Фигурные, узорные, с ягодными начинками, эти пряники долго хранятся — отличный подарок.
А сладости Сормовской кондитерской фабрики — это путешествие в советское прошлое: "Птичье молоко", "Ласточка", "Кара-Кум", "Белочка".
Ну а чтобы обязательно вернуться, нужно не только по традиции кинуть в Волгу монетку, но и осмысленно потратить деньги, купив что-нибудь на память. Например, городецкий пряник. Стоит как магнитик, для которых и места-то у многих на холодильнике нет, а удовольствия доставит больше. Фигурные, узорные, с ягодными начинками, эти пряники долго хранятся — отличный подарок.
А сладости Сормовской кондитерской фабрики — это путешествие в советское прошлое: "Птичье молоко", "Ласточка", "Кара-Кум", "Белочка".
Сладости, конечно, вы быстро употребите по назначению, а вот изделия народных промыслов — золотая хохлома, городецкая роспись, казаковская филигрань — долго будут напоминать о Нижнем. В селе Казаково Нижегородской области узоры из тонкой проволоки спаивают, покрывают серебром, и получаются ажурные подстаканники, шкатулки, вазы и украшения.
Много сувениров связано с Максимом Горьким, продаются и букинистические издания.
А еще, наверное, со скидкой можно приобрести елочные игрушки. Стеклодувное производство организовали в Нижнем Новгороде в 1960-х. Художественная школа росписи получила международное признание. Выбрать есть из чего. Ну, или подождите с покупкой до декабря, когда новогодняя столица вступит в свои права.
Сладости, конечно, вы быстро употребите по назначению, а вот изделия народных промыслов — золотая хохлома, городецкая роспись, казаковская филигрань — долго будут напоминать о Нижнем. В селе Казаково Нижегородской области узоры из тонкой проволоки спаивают, покрывают серебром, и получаются ажурные подстаканники, шкатулки, вазы и украшения.
Много сувениров связано с Максимом Горьким, продаются и букинистические издания.
А еще, наверное, со скидкой можно приобрести елочные игрушки. Стеклодувное производство организовали в Нижнем Новгороде в 1960-х. Художественная школа росписи получила международное признание. Выбрать есть из чего. Ну, или подождите с покупкой до декабря, когда новогодняя столица вступит в свои права.