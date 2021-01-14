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Туризм
https://ria.ru/20210114/novgorod-1592850346.html
Новой столице — 800 лет! Как провести лучшие выходные в Нижнем Новгороде
Новой столице — 800 лет! Как провести лучшие выходные в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде этот год — сплошной праздник. Мало того что городу исполняется 800 лет, так он еще и получил статус новогодней столицы — 2022. Самое время... РИА Новости, 14.01.2021
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Светлана Баева. В Нижнем Новгороде этот год — сплошной праздник. Мало того что городу исполняется 800 лет, так он еще и получил статус новогодней столицы — 2022. Самое время прогуляться по Чкаловской лестнице, повеселиться на Покровке, посетить кремль, сходить в театр, узнать мистические и любовные истории миллионника на месте слияния Волги и Оки.
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Новой столице — 800 лет! Как провести лучшие выходные в Нижнем Новгороде

08:00 14.01.2021 (обновлено: 10:45 14.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Светлана Баева. В Нижнем Новгороде этот год — сплошной праздник. Мало того что городу исполняется 800 лет, так он еще и получил статус новогодней столицы — 2022. Самое время прогуляться по Чкаловской лестнице, повеселиться на Покровке, посетить кремль, сходить в театр, узнать мистические и любовные истории миллионника на месте слияния Волги и Оки.
CC BY-SA 4.0 / Алексей Трефилов (cropped) /

Нижнему Новгороду, который восхищал художников, певцов и писателей, уже восемь веков. Основные юбилейные мероприятия начнутся 12 июня, кульминация — 19 августа, завершение — в День города, 12 сентября.

В декабре в новогоднюю столицу — 2022 переместятся главные зимние торжества. Но необязательно ждать каких-то дат, можно отправиться сюда прямо в эти выходные.

Новогодняя подсветка Дмитриевской башни Нижегородского Кремля
1 из 19

Нижнему Новгороду, который восхищал художников, певцов и писателей, уже восемь веков. Основные юбилейные мероприятия начнутся 12 июня, кульминация — 19 августа, завершение — в День города, 12 сентября.

В декабре в новогоднюю столицу — 2022 переместятся главные зимние торжества. Но необязательно ждать каких-то дат, можно отправиться сюда прямо в эти выходные.

CC BY-SA 4.0 / Алексей Трефилов (cropped) /
CC BY-SA 3.0 / Леша /

"Сейчас город особенно привлекателен для жителей тех мегаполисов, которые уже забыли, как выглядит белый снег. Огромное пространство Оки и Волги, скованных льдом, поражает воображение", — говорит Надежда Филиппова, директор по развитию туркомпании, открывающей гостям "нескучный Нижний".

Печерский Вознесенский монастырь
2 из 19

"Сейчас город особенно привлекателен для жителей тех мегаполисов, которые уже забыли, как выглядит белый снег. Огромное пространство Оки и Волги, скованных льдом, поражает воображение", — говорит Надежда Филиппова, директор по развитию туркомпании, открывающей гостям "нескучный Нижний".

CC BY-SA 3.0 / Леша /
© Depositphotos / ppl1958

"У каждого города — своя козырная карта, у Нижнего Новгорода — потрясающие панорамы, — подтверждает гид Станислав Байков. — То, чем нас наградила природа, и то, что сделано человеком, образуют очень красивые виды".

Он советует прежде всего подняться по Чкаловской лестнице. "И этот великолепный обзор потом покажется самым скромным", — предупреждает гид.

Сама лестница — один из символов Нижнего — строилась в 1944-1949 годах. Ее вершина — восьмерка с незамкнутыми кольцами. Говорят, обозначает бесконечность. Но есть и другое объяснение: полукольца напоминают об окружении Сталинграда, а ступени — это прорыв советских войск. Кстати, лестница и называлась сначала Сталинградской, была и Волжской, теперь — Чкаловская. Потому что наверху — памятник летчику Валерию Чкалову.

Чкаловская лестница
3 из 19

"У каждого города — своя козырная карта, у Нижнего Новгорода — потрясающие панорамы, — подтверждает гид Станислав Байков. — То, чем нас наградила природа, и то, что сделано человеком, образуют очень красивые виды".

Он советует прежде всего подняться по Чкаловской лестнице. "И этот великолепный обзор потом покажется самым скромным", — предупреждает гид.

Сама лестница — один из символов Нижнего — строилась в 1944-1949 годах. Ее вершина — восьмерка с незамкнутыми кольцами. Говорят, обозначает бесконечность. Но есть и другое объяснение: полукольца напоминают об окружении Сталинграда, а ступени — это прорыв советских войск. Кстати, лестница и называлась сначала Сталинградской, была и Волжской, теперь — Чкаловская. Потому что наверху — памятник летчику Валерию Чкалову.

© Depositphotos / ppl1958
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Смотровых площадок в Нижнем множество, местные пейзажи давно известны всей стране. Художник Илья Репин сказал: "Этот царственно поставленный над всем востоком России город совсем закружил наши головы. Как упоительны его необозримые дали! Мы захлебываемся от восхищения ими".

Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода
4 из 19

Смотровых площадок в Нижнем множество, местные пейзажи давно известны всей стране. Художник Илья Репин сказал: "Этот царственно поставленный над всем востоком России город совсем закружил наши головы. Как упоительны его необозримые дали! Мы захлебываемся от восхищения ими".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Рядом с Чкаловской лестницей — Нижегородский кремль. Это и уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI века с 13 башнями, и старейший архитектурный памятник города, и отличная смотровая площадка, и центр современного искусства.

По одной из версий, именно здесь Иван Грозный спрятал библиотеку древних книг, двигаясь на Казань.

"Об Ивановской башне кремля, которую теперь называют Коромысловой, есть две легенды — героическая и трагическая", — рассказывает Людмила Сизова из Нижегородского туристско-информационного центра. Вот первая. Девушка спускалась по воду к речке Почайне, когда к Нижнему подступали враги. Набросились они на нее, да не тут-то было: раскидала она их коромыслом. Новые полчища тоже уложила. Потом, правда, сама упала замертво, но неприятели не решились нападать на город, где женщины обладают такой силой. Девушку похоронили у кремля.

Вторая: девицу Алену, шедшую с утра за водой, каменщики замуровали заживо под стенами башни, принеся в жертву, чтобы строительство спорилось.

Нижегородский Кремль
5 из 19

Рядом с Чкаловской лестницей — Нижегородский кремль. Это и уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI века с 13 башнями, и старейший архитектурный памятник города, и отличная смотровая площадка, и центр современного искусства.

По одной из версий, именно здесь Иван Грозный спрятал библиотеку древних книг, двигаясь на Казань.

"Об Ивановской башне кремля, которую теперь называют Коромысловой, есть две легенды — героическая и трагическая", — рассказывает Людмила Сизова из Нижегородского туристско-информационного центра. Вот первая. Девушка спускалась по воду к речке Почайне, когда к Нижнему подступали враги. Набросились они на нее, да не тут-то было: раскидала она их коромыслом. Новые полчища тоже уложила. Потом, правда, сама упала замертво, но неприятели не решились нападать на город, где женщины обладают такой силой. Девушку похоронили у кремля.

Вторая: девицу Алену, шедшую с утра за водой, каменщики замуровали заживо под стенами башни, принеся в жертву, чтобы строительство спорилось.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© Depositphotos / LeniKovaleva

Практически от кремля идет Большая Покровская улица, по-простому Покровка, нижегородский аналог столичного Арбата.

Людмила Сизова советует обратить там внимание на дом Костромина. "Его первый хозяин — Михаил Костромин — личность примечательная, — говорит она. — Именно он предложил молодому изобретателю Ивану Кулибину изготовить для Екатерины II знаменитые часы с павлином (они находятся в Эрмитаже)".

В доме сейчас — Учебный театр при Нижегородском государственном театральном училище имени Евстигнеева, а раньше был кукольный (переехал, но улицу не сменил).

Улица Покровка в Нижнем Новгороде
6 из 19

Практически от кремля идет Большая Покровская улица, по-простому Покровка, нижегородский аналог столичного Арбата.

Людмила Сизова советует обратить там внимание на дом Костромина. "Его первый хозяин — Михаил Костромин — личность примечательная, — говорит она. — Именно он предложил молодому изобретателю Ивану Кулибину изготовить для Екатерины II знаменитые часы с павлином (они находятся в Эрмитаже)".

В доме сейчас — Учебный театр при Нижегородском государственном театральном училище имени Евстигнеева, а раньше был кукольный (переехал, но улицу не сменил).

© Depositphotos / LeniKovaleva
© РИА Новости / Алексей Куденко

На Покровке исторические здания соседствуют с забавными скульптурами. Есть статуи фотографа, чистильщика обуви и другие персонажи. Держаться с ними можно запросто: оседлать, например, Козу-дерезу. В местном туринформцентре советуют — приносит удачу.

Памятник козе-дерезе на Большой Покровской в Нижнем Новгороде
7 из 19

На Покровке исторические здания соседствуют с забавными скульптурами. Есть статуи фотографа, чистильщика обуви и другие персонажи. Держаться с ними можно запросто: оседлать, например, Козу-дерезу. В местном туринформцентре советуют — приносит удачу.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© Depositphotos / irogova

Заснеженный замок, сказочный терем, царские палаты — порой это здание, украшающее Покровку, даже с Хогвартсом сравнивают. Но нет. Это госбанк.

Строили его в 1911-1913 годах сразу к двум знаменательным датам: 50-летию Государственного банка Российской империи, отмечавшемуся в 1910-м, и 300-летию дома Романовых (1913). В конкурсе на лучший проект принимали участие известнейшие архитекторы того времени. Победил зодчий, градостроитель, реставратор член Императорской академии художеств Владимир Покровский.

Говорят, внутри все оборудовано по последнему слову банковской техники в удивительных, под стать внешнему облику, интерьерах. Увы, проверить это непросто. Экскурсии пускают раз в году, очереди выстраиваются огромные.

Здание Госбанка в Нижнем Новгороде
8 из 19

Заснеженный замок, сказочный терем, царские палаты — порой это здание, украшающее Покровку, даже с Хогвартсом сравнивают. Но нет. Это госбанк.

Строили его в 1911-1913 годах сразу к двум знаменательным датам: 50-летию Государственного банка Российской империи, отмечавшемуся в 1910-м, и 300-летию дома Романовых (1913). В конкурсе на лучший проект принимали участие известнейшие архитекторы того времени. Победил зодчий, градостроитель, реставратор член Императорской академии художеств Владимир Покровский.

Говорят, внутри все оборудовано по последнему слову банковской техники в удивительных, под стать внешнему облику, интерьерах. Увы, проверить это непросто. Экскурсии пускают раз в году, очереди выстраиваются огромные.

© Depositphotos / irogova
© Depositphotos / yulenochekk

Драматический театр — тоже на Покровке. Тут премьера — "Пряничная леди" (16+).

Театрально-музыкальная жизнь Нижнего Новгорода всегда была бурной и страстной.

"Моя любимая нижегородская лав-стори — о певце Федоре Шаляпине и балерине Иоле Торнаги, — признается Надежда Филиппова. — Они познакомились здесь в 1896 году, когда принимали участие в постановке оперы Глинки "Жизнь за царя". Именно в Нижнем прославленный бас влюбился в итальянку и даже объявил об этом со сцены. "Онегин, я клянусь на шпаге: безумно я люблю Торнаги!" — спел он на генеральной репетиции оперы "Евгений Онегин".

Балерина была в этот момент в зале. Позже они обвенчались, и Иола родила Шаляпину шестерых детей.

Драматический театр в Нижнем Новгороде
9 из 19

Драматический театр — тоже на Покровке. Тут премьера — "Пряничная леди" (16+).

Театрально-музыкальная жизнь Нижнего Новгорода всегда была бурной и страстной.

"Моя любимая нижегородская лав-стори — о певце Федоре Шаляпине и балерине Иоле Торнаги, — признается Надежда Филиппова. — Они познакомились здесь в 1896 году, когда принимали участие в постановке оперы Глинки "Жизнь за царя". Именно в Нижнем прославленный бас влюбился в итальянку и даже объявил об этом со сцены. "Онегин, я клянусь на шпаге: безумно я люблю Торнаги!" — спел он на генеральной репетиции оперы "Евгений Онегин".

Балерина была в этот момент в зале. Позже они обвенчались, и Иола родила Шаляпину шестерых детей.

© Depositphotos / yulenochekk
© Depositphotos / yulenochekk

Рождественская улица не менее интересна. Начинается в районе кремля и проходит вдоль Нижне-Волжской набережной.

"В Нижнем сохранилась практически нетронутой купеческая застройка XIX столетия — доходные дома и особняки на Рождественской. Это напоминание о том времени, когда город считался "карманом России", — объясняет Надежда Филиппова.

В чем-то эта улица мистическая.

"В народной памяти живут архитектор-оборотень, построивший в XVII веке для Строгановых небывалый храм, и состоявший у них же на службе Соляной человек", — продолжает Надежда.

Небывалый храм, уточняет она, — это ныне действующий православный собор Пресвятой Богородицы на Рождественской. Строгановы — известный в России род русских промышленников и помещиков с долгой и очень интересной историей. Они были тесно связаны с Петром I. Действительно, занимались в том числе и солевым промыслом.

Рождественская улица в Нижнем Новгороде
10 из 19

Рождественская улица не менее интересна. Начинается в районе кремля и проходит вдоль Нижне-Волжской набережной.

"В Нижнем сохранилась практически нетронутой купеческая застройка XIX столетия — доходные дома и особняки на Рождественской. Это напоминание о том времени, когда город считался "карманом России", — объясняет Надежда Филиппова.

В чем-то эта улица мистическая.

"В народной памяти живут архитектор-оборотень, построивший в XVII веке для Строгановых небывалый храм, и состоявший у них же на службе Соляной человек", — продолжает Надежда.

Небывалый храм, уточняет она, — это ныне действующий православный собор Пресвятой Богородицы на Рождественской. Строгановы — известный в России род русских промышленников и помещиков с долгой и очень интересной историей. Они были тесно связаны с Петром I. Действительно, занимались в том числе и солевым промыслом.

© Depositphotos / yulenochekk
© Depositphotos / Photosiber

Рождественская — еще и очень сытная улица. "Выбор кафе и ресторанов тут просто замечательный", — подчеркивает Станислав Байков.

"Основа местной кухни — рыба и лесные грибы-ягоды, — добавляет Надежда Филиппова. — Так что стоит душевно посидеть в одном из русских ресторанчиков, попробовать уху и пироги".

Пельмени
11 из 19

Рождественская — еще и очень сытная улица. "Выбор кафе и ресторанов тут просто замечательный", — подчеркивает Станислав Байков.

"Основа местной кухни — рыба и лесные грибы-ягоды, — добавляет Надежда Филиппова. — Так что стоит душевно посидеть в одном из русских ресторанчиков, попробовать уху и пироги".

© Depositphotos / Photosiber
© РИА Новости / Алексей Куденко

По Рождественской улице можно дойти до Канавинского моста (старейшего), прогуляться по нему к зданию знаменитой Нижегородской ярмарки.

"Раньше говорили: "Петербург — голова России, Москва — сердце, а Нижний — карман", — рассказывает Людмила Осипова. — Нижегородская ярмарка была крупнейшей в мире по товарообороту и играла роль "менового двора Европы с Азией".

Там бурлила и культурная жизнь: давал представления Русский цирк Никитиных, в кафе-концерте Шарля Омона — синематограф братьев Люмьер, в театре несколько сезонов пел Шаляпин.

Теперь здесь проводят выставки, фестивали, форумы, ну и, конечно, базары. Сегодня, например, открывается ярмарка деликатесов.

Рядом — собор Александра Невского, возведенный в XIX веке на взносы купечества в память о посещении ярмарки императором Александром II. Его особенность, как отмечают на сайте туринформцентра, — уникальный фундамент. Почвы прибрежные, топкие, поэтому стоит собор не на сваях, а на своеобразном плоту из сосновых бревен.

Главный ярмарочный дом выставочного комплекса Нижегородская ярмарка
12 из 19

По Рождественской улице можно дойти до Канавинского моста (старейшего), прогуляться по нему к зданию знаменитой Нижегородской ярмарки.

"Раньше говорили: "Петербург — голова России, Москва — сердце, а Нижний — карман", — рассказывает Людмила Осипова. — Нижегородская ярмарка была крупнейшей в мире по товарообороту и играла роль "менового двора Европы с Азией".

Там бурлила и культурная жизнь: давал представления Русский цирк Никитиных, в кафе-концерте Шарля Омона — синематограф братьев Люмьер, в театре несколько сезонов пел Шаляпин.

Теперь здесь проводят выставки, фестивали, форумы, ну и, конечно, базары. Сегодня, например, открывается ярмарка деликатесов.

Рядом — собор Александра Невского, возведенный в XIX веке на взносы купечества в память о посещении ярмарки императором Александром II. Его особенность, как отмечают на сайте туринформцентра, — уникальный фундамент. Почвы прибрежные, топкие, поэтому стоит собор не на сваях, а на своеобразном плоту из сосновых бревен.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Григорий Соколов / Перейти в фотобанк

Собор не кажется очень большим, а на самом деле — с 30-этажный дом. Это своеобразная оптическая иллюзия.

Неподалеку — стадион, построенный к чемпионату мира по футболу — 2018. Именно тут сборная Аргентины во главе с легендарным Лионелем Месси с разгромным счетом проиграла Хорватии (0:3). Сам стадион эксперты признали достойным Олимпиады.

Все это — на Нижегородской стрелке — месте слияния Оки и Волги. Вода в реках разного цвета (в Оке — коричневатого, в Волге — серо-голубого), и некоторое время они после Стрелки текут, не смешиваясь.

Стадион Нижний Новгород
13 из 19

Собор не кажется очень большим, а на самом деле — с 30-этажный дом. Это своеобразная оптическая иллюзия.

Неподалеку — стадион, построенный к чемпионату мира по футболу — 2018. Именно тут сборная Аргентины во главе с легендарным Лионелем Месси с разгромным счетом проиграла Хорватии (0:3). Сам стадион эксперты признали достойным Олимпиады.

Все это — на Нижегородской стрелке — месте слияния Оки и Волги. Вода в реках разного цвета (в Оке — коричневатого, в Волге — серо-голубого), и некоторое время они после Стрелки текут, не смешиваясь.

© РИА Новости / Григорий Соколов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Погуляв там, можно вернуться по Канавинскому мосту и осмотреть набережные. Например, Федоровского. Отсюда хорошо видны оба берега Оки: высокий правый и пологий левый.

Нижне-Волжская приведет к канатной дороге Нижний Новгород — Бор.

Вид на Нижний Новгород
14 из 19

Погуляв там, можно вернуться по Канавинскому мосту и осмотреть набережные. Например, Федоровского. Отсюда хорошо видны оба берега Оки: высокий правый и пологий левый.

Нижне-Волжская приведет к канатной дороге Нижний Новгород — Бор.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Канатку открыли в феврале 2012-го. Вскоре ее занесли в Книги рекордов России и Европы за самый большой пролет над водной поверхностью.

Девушка возле кабинки Нижегородской канатной дороги
15 из 19

Канатку открыли в феврале 2012-го. Вскоре ее занесли в Книги рекордов России и Европы за самый большой пролет над водной поверхностью.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанк

Из кабинки канатной дороги открываются уникальные виды, в том числе на Вознесенский Печерский монастырь. Он совсем рядом, так что можно осмотреть его сначала изнутри, а потом с воздуха.

"Зимой это какая-то сказка, — говорит Станислав Байков. — Как будто кусочек рая парил по небу и встал здесь на якорь".

Запуск в эксплуатацию канатной дороги Нижний Новгород - Бор
16 из 19

Из кабинки канатной дороги открываются уникальные виды, в том числе на Вознесенский Печерский монастырь. Он совсем рядом, так что можно осмотреть его сначала изнутри, а потом с воздуха.

"Зимой это какая-то сказка, — говорит Станислав Байков. — Как будто кусочек рая парил по небу и встал здесь на якорь".

© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанк

Но за выходные Нижний Новгород не узнать, стоит возвращаться снова и снова. Даже гиды, которые родились тут, признаются: всех интересных мест они не видели.

Есть, например, Нижний Максима Горького. В этом городе в 1868 году родился Алексей Максимович Пешков, псевдоним он взял в 1890-м, а в 1932-м Нижний переименовали в Горький (в 1990-м вернули историческое наименование). Помимо музея-квартиры, есть литературный музей, посвященный писателю.

Есть мистический Нижний. На экскурсии вы узнаете о проклятии Макария Желтоводского и волшебном перстне купца Афанасия Олисова, увидите дома, чьи жильцы не пожелали их покинуть и после смерти, услышите душераздирающую историю покойницы Настеньки Осокиной.

Есть криминальный Нижний, ведь как раз здесь снимался фильм Алексея Балабанова "Жмурки".

Вид на историческую часть Нижнего Новгорода
17 из 19

Но за выходные Нижний Новгород не узнать, стоит возвращаться снова и снова. Даже гиды, которые родились тут, признаются: всех интересных мест они не видели.

Есть, например, Нижний Максима Горького. В этом городе в 1868 году родился Алексей Максимович Пешков, псевдоним он взял в 1890-м, а в 1932-м Нижний переименовали в Горький (в 1990-м вернули историческое наименование). Помимо музея-квартиры, есть литературный музей, посвященный писателю.

Есть мистический Нижний. На экскурсии вы узнаете о проклятии Макария Желтоводского и волшебном перстне купца Афанасия Олисова, увидите дома, чьи жильцы не пожелали их покинуть и после смерти, услышите душераздирающую историю покойницы Настеньки Осокиной.

Есть криминальный Нижний, ведь как раз здесь снимался фильм Алексея Балабанова "Жмурки".

© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанк

Ну а чтобы обязательно вернуться, нужно не только по традиции кинуть в Волгу монетку, но и осмысленно потратить деньги, купив что-нибудь на память. Например, городецкий пряник. Стоит как магнитик, для которых и места-то у многих на холодильнике нет, а удовольствия доставит больше. Фигурные, узорные, с ягодными начинками, эти пряники долго хранятся — отличный подарок.

А сладости Сормовской кондитерской фабрики — это путешествие в советское прошлое: "Птичье молоко", "Ласточка", "Кара-Кум", "Белочка".

Производство пряников на предприятии Городецкий пряник в городе Городец
18 из 19

Ну а чтобы обязательно вернуться, нужно не только по традиции кинуть в Волгу монетку, но и осмысленно потратить деньги, купив что-нибудь на память. Например, городецкий пряник. Стоит как магнитик, для которых и места-то у многих на холодильнике нет, а удовольствия доставит больше. Фигурные, узорные, с ягодными начинками, эти пряники долго хранятся — отличный подарок.

А сладости Сормовской кондитерской фабрики — это путешествие в советское прошлое: "Птичье молоко", "Ласточка", "Кара-Кум", "Белочка".

© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Сладости, конечно, вы быстро употребите по назначению, а вот изделия народных промыслов — золотая хохлома, городецкая роспись, казаковская филигрань — долго будут напоминать о Нижнем. В селе Казаково Нижегородской области узоры из тонкой проволоки спаивают, покрывают серебром, и получаются ажурные подстаканники, шкатулки, вазы и украшения.

Много сувениров связано с Максимом Горьким, продаются и букинистические издания.

А еще, наверное, со скидкой можно приобрести елочные игрушки. Стеклодувное производство организовали в Нижнем Новгороде в 1960-х. Художественная школа росписи получила международное признание. Выбрать есть из чего. Ну, или подождите с покупкой до декабря, когда новогодняя столица вступит в свои права.

Хохломская роспись на сувенирах Нижнего Новгорода
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Сладости, конечно, вы быстро употребите по назначению, а вот изделия народных промыслов — золотая хохлома, городецкая роспись, казаковская филигрань — долго будут напоминать о Нижнем. В селе Казаково Нижегородской области узоры из тонкой проволоки спаивают, покрывают серебром, и получаются ажурные подстаканники, шкатулки, вазы и украшения.

Много сувениров связано с Максимом Горьким, продаются и букинистические издания.

А еще, наверное, со скидкой можно приобрести елочные игрушки. Стеклодувное производство организовали в Нижнем Новгороде в 1960-х. Художественная школа росписи получила международное признание. Выбрать есть из чего. Ну, или подождите с покупкой до декабря, когда новогодняя столица вступит в свои права.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
 
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