https://ria.ru/20210110/novgorod-1592424969.html
Нижний Новгород получил титул "Новогодней столицы России-2022"
Нижний Новгород получил титул "Новогодней столицы России-2022"
Нижний Новгород получил официальный статус "Новогодней столицы России-2022", сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T11:10
2021-01-10T11:10
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв – РИА Новости. Нижний Новгород получил официальный статус "Новогодней столицы России-2022", сообщает пресс-служба областного правительства.Торжественная церемония передачи этого почетного титула состоялась в субботу в Калуге, ставшей "Новогодней столицей России-2021"."Наступивший год богат на праздничные события и юбилейные даты. Помимо 800-летия Нижнего Новгорода, к которому мы активно готовимся, теперь у нас появился еще один повод для гордости, – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. – Нижний стал юбилейным, десятым городом, получившим статус "Новогодней столицы России" за недолгую историю существования этого всероссийского проекта".Он отметил, что "это очень почетный и абсолютно заслуженный титул". "У Нижнего Новгорода есть и успешный опыт проведения масштабных проектов, и вся необходимая инфраструктура, и уникальные достопримечательности, которые привлекают туристов со всего мира", – сказал глава региона.Кульминацией церемонии стала передача от Калуги Нижнему Новгороду главного символа проекта "Новогодняя столица России" – Хрустальной снежинки.Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде в статусе официальной "Новогодней столицы России" стартуют в декабре 2021-го и продолжатся в новогодние каникулы-2022.Отмечается, что нижегородские мастера Казаковского предприятия художественных изделий вручную изготовили в технике филиграни традиционный символ проекта – "Хрустальную снежинку". В январе 2022 года этот символ передадут городу, который станет следующей новогодней столицей.Ранее титула "Новогодняя столица России" были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга.
https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html
https://ria.ru/20201221/kurorty-1589896388.html
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глеб никитин, рязань, ханты-мансийск, сортавала, достопримечательности, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть , туризм, туристы, новости - туризм, новый год, нижний новгород, калуга
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв – РИА Новости. Нижний Новгород получил официальный статус "Новогодней столицы России-2022", сообщает пресс-служба областного правительства.
Торжественная церемония передачи этого почетного титула состоялась в субботу в Калуге, ставшей "Новогодней столицей России-2021".
"Наступивший год богат на праздничные события и юбилейные даты. Помимо 800-летия Нижнего Новгорода, к которому мы активно готовимся, теперь у нас появился еще один повод для гордости, – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. – Нижний стал юбилейным, десятым городом, получившим статус "Новогодней столицы России" за недолгую историю существования этого всероссийского проекта".
Он отметил, что "это очень почетный и абсолютно заслуженный титул". "У Нижнего Новгорода есть и успешный опыт проведения масштабных проектов, и вся необходимая инфраструктура, и уникальные достопримечательности, которые привлекают туристов со всего мира", – сказал глава региона.
Кульминацией церемонии стала передача от Калуги Нижнему Новгороду главного символа проекта "Новогодняя столица России" – Хрустальной снежинки.
Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде в статусе официальной "Новогодней столицы России" стартуют в декабре 2021-го и продолжатся в новогодние каникулы-2022.
Отмечается, что нижегородские мастера Казаковского предприятия художественных изделий вручную изготовили в технике филиграни традиционный символ проекта – "Хрустальную снежинку". В январе 2022 года этот символ передадут городу, который станет следующей новогодней столицей.
Ранее титула "Новогодняя столица России" были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга.