https://ria.ru/20210821/nizhniy-1746704524.html

В Нижнем Новгороде началось гала-шоу празднования 800-летия

В Нижнем Новгороде началось гала-шоу празднования 800-летия - РИА Новости, 21.08.2021

В Нижнем Новгороде началось гала-шоу празднования 800-летия

Гала-шоу празднования 800-летия началось в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T21:36

2021-08-21T21:36

2021-08-21T21:36

наталья водянова

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владимир путин

валерий шанцев

нижний новгород

илья авербух

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Гала-шоу празднования 800-летия началось в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.С праздником нижегородцев и гостей города поздравил президент России Владимир Путин, приехавший в Нижний Новгород. Он отметил, что "нижегородцы всегда стояли на защите отечества", и вспомнил народное ополчение Козьмы Минина и трудовой подвиг жителей города в годы Великой Отечественной войны. Он также выразил уверенность, что "Нижний Новгород, сохраняя свою самобытность, будет преображаться и двигаться вперёд".Шоу стартовало ровно в 20:21 - ведь в 2021 году отмечается 800-летие Нижнего Новгорода, основанного князем Юрием Всеволодовичем в 1221 году в месте слияния Оки и Волги. Это место называется Стрелка, и именно на ее фоне установлена огромная сцена, на которой проходит концерт.Как рассказал журналистам режиссер шоу, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух, задача гала-шоу "Начало нового" - рассказать России о Нижнем Новгороде. "Шоу длится полтора часа, но для многих это - большая жизнь. На сцену в общей сложности выйдет 560 артистов, и большинство из них - это нижегородцы, выступающие в самых разных жанрах", - заявил Авербух.В гала-шоу принимают участие не только известные артисты, среди которых есть и нижегородцы, например, группа "Уматурман", но и уроженцы города, прославившие его другими делами. Так, в гала-шоу принимают участие сёстры-гимнастки Аверины и известная модель и меценат Наталья Водянова. Она заявила журналистам, что "не могла не приехать в родной город"."Город очень красивый. Я вижу, что отреставрировали фасады, которые того заслуживали. И вообще я рада видеть Нижний в таком возвышенном состоянии, когда повсюду чувствуется праздник", - сказала Водянова.Среди гостей, приглашенных на юбилей, и бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Он признался журналистам, что испытывает "самые приятные чувства, потому что любит этот город и скучает по нему". Экс-глава региона также рассказал, что видел, какие масштабные работы ведутся в городе к юбилею.В свою очередь министр культуры Нижегородской области Олег Беркович отметил, что в Нижнем Новгороде проделана огромная работа по благоустройству и реконструкции и добавил, что "все, что хотели сделать к сегодняшнему дню, - сделали". "Важно, что работы продолжаются, что у нас будет ещё много открытий после 21 августа. Все только начинается", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210821/chernyshenko-1746698233.html

https://ria.ru/20210821/putin-1746697035.html

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наталья водянова, европа, владимир путин, валерий шанцев, нижний новгород, илья авербух, россия