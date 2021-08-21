https://ria.ru/20210821/chernyshenko-1746698233.html

Экономика Нижнего Новгорода изменится благодаря туризму, заявил Чернышенко

Экономика Нижнего Новгорода изменится благодаря туризму, заявил Чернышенко - РИА Новости, 21.08.2021

Экономика Нижнего Новгорода изменится благодаря туризму, заявил Чернышенко

Благоустройство к 800-летию Нижнего Новгорода приведет к росту его туристического потенциала, это "почувствует" и экономика города, сказал вице-премьер РФ... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T20:14

2021-08-21T20:14

2021-08-21T20:14

общество

владимир путин

нижний новгород

дмитрий чернышенко

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Благоустройство к 800-летию Нижнего Новгорода приведет к росту его туристического потенциала, это "почувствует" и экономика города, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, отметив, что к юбилею было отремонтировано 122 километра дорог, а также благоустроено 200 гектаров территории."Нижний стал действительно на сегодня точно столицей России... это повод для того, чтобы дальше продолжить улучшение города. На радость жителям город великолепно расположен логистически - сюда можно попасть всеми видами транспорта, очень удобно и самолетом, и водными видами транспорта, и автомобильным. И есть огромный потенциал туристический у города, и я думаю, что это и экономика города тоже почувствует", - сказал Чернышенко журналистам.Так, по его словам, при подготовке к юбилею были решены многие транспортные проблемы - было отремонтировано 122 километра дорог и построены две новые развязки, по которым могут перемещаться 55 тысяч нижегородцев."Ощущение атмосферы грандиозного, яркого, красочного праздника, который нижегородцы заслужили, потому что с 2015 года, когда президент своим указом дал старт подготовке к 800-летию, было сделано очень много: 200 гектаров территории были благоустроены. Более 5,5 тысяч деревьев украшают город, 15 тысяч объектов малых архитектурных форм создают незабываемый праздничный фасад, который мы можем увидеть", - подчеркнул Чернышенко.Вице-премьер также отметил, что в день праздника город посетил президент РФ Владимир Путин. Лидер увидел жемчужину города - Нижегородский Кремль, а также посетил парк "Швейцария".

https://ria.ru/20210821/putin-1746697035.html

https://ria.ru/20210821/proekt-1746654544.html

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общество, владимир путин, нижний новгород, дмитрий чернышенко, россия