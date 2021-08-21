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Экономика Нижнего Новгорода изменится благодаря туризму, заявил Чернышенко
Экономика Нижнего Новгорода изменится благодаря туризму, заявил Чернышенко - РИА Новости, 21.08.2021
Экономика Нижнего Новгорода изменится благодаря туризму, заявил Чернышенко
Благоустройство к 800-летию Нижнего Новгорода приведет к росту его туристического потенциала, это "почувствует" и экономика города, сказал вице-премьер РФ... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T20:14
2021-08-21T20:14
общество
владимир путин
нижний новгород
дмитрий чернышенко
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Благоустройство к 800-летию Нижнего Новгорода приведет к росту его туристического потенциала, это "почувствует" и экономика города, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, отметив, что к юбилею было отремонтировано 122 километра дорог, а также благоустроено 200 гектаров территории."Нижний стал действительно на сегодня точно столицей России... это повод для того, чтобы дальше продолжить улучшение города. На радость жителям город великолепно расположен логистически - сюда можно попасть всеми видами транспорта, очень удобно и самолетом, и водными видами транспорта, и автомобильным. И есть огромный потенциал туристический у города, и я думаю, что это и экономика города тоже почувствует", - сказал Чернышенко журналистам.Так, по его словам, при подготовке к юбилею были решены многие транспортные проблемы - было отремонтировано 122 километра дорог и построены две новые развязки, по которым могут перемещаться 55 тысяч нижегородцев."Ощущение атмосферы грандиозного, яркого, красочного праздника, который нижегородцы заслужили, потому что с 2015 года, когда президент своим указом дал старт подготовке к 800-летию, было сделано очень много: 200 гектаров территории были благоустроены. Более 5,5 тысяч деревьев украшают город, 15 тысяч объектов малых архитектурных форм создают незабываемый праздничный фасад, который мы можем увидеть", - подчеркнул Чернышенко.Вице-премьер также отметил, что в день праздника город посетил президент РФ Владимир Путин. Лидер увидел жемчужину города - Нижегородский Кремль, а также посетил парк "Швейцария".
https://ria.ru/20210821/putin-1746697035.html
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общество, владимир путин, нижний новгород, дмитрий чернышенко, россия
20:14 21.08.2021
 
Экономика Нижнего Новгорода изменится благодаря туризму, заявил Чернышенко

Вице-премьер Чернышенко: экономика Нижнего Новгорода "почувствует изменения" благодаря туризму

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде
Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Благоустройство к 800-летию Нижнего Новгорода приведет к росту его туристического потенциала, это "почувствует" и экономика города, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, отметив, что к юбилею было отремонтировано 122 километра дорог, а также благоустроено 200 гектаров территории.
"Нижний стал действительно на сегодня точно столицей России... это повод для того, чтобы дальше продолжить улучшение города. На радость жителям город великолепно расположен логистически - сюда можно попасть всеми видами транспорта, очень удобно и самолетом, и водными видами транспорта, и автомобильным. И есть огромный потенциал туристический у города, и я думаю, что это и экономика города тоже почувствует", - сказал Чернышенко журналистам.
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Вчера, 20:00
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Так, по его словам, при подготовке к юбилею были решены многие транспортные проблемы - было отремонтировано 122 километра дорог и построены две новые развязки, по которым могут перемещаться 55 тысяч нижегородцев.
"Ощущение атмосферы грандиозного, яркого, красочного праздника, который нижегородцы заслужили, потому что с 2015 года, когда президент своим указом дал старт подготовке к 800-летию, было сделано очень много: 200 гектаров территории были благоустроены. Более 5,5 тысяч деревьев украшают город, 15 тысяч объектов малых архитектурных форм создают незабываемый праздничный фасад, который мы можем увидеть", - подчеркнул Чернышенко.
Вице-премьер также отметил, что в день праздника город посетил президент РФ Владимир Путин. Лидер увидел жемчужину города - Нижегородский Кремль, а также посетил парк "Швейцария".
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ОбществоВладимир ПутинНижний НовгородДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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