https://ria.ru/20210821/putin-1746705344.html

Путин осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции

Путин осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции - РИА Новости, 21.08.2021

Путин осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции

Президент России Владимир Путин осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции, которая длилась 50 лет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T21:44

2021-08-21T21:44

2021-08-21T22:33

общество

владимир путин

нижний новгород

глеб никитин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746697004_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_3ebb52487a2fd164826d72ee4da9e2f0.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции, которая длилась 50 лет, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства в субботу приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летия города. Нижегородский губернатор Глеб Никитин у стендов рассказал Путину о ходе реконструкции.Путин также посетил Михайло-Архангельский собор, где осмотрел внутреннее убранство и поставил несколько свеч у икон. После этого глава государства возложил букет красный роз к Вечному огню. А затем глава государства пошел на смотровую площадку, откуда увидел Нижний Новгород с высоты и остался доволен. "Супер", - сказал он. Путину также показали, где будет салют в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, нижний новгород, глеб никитин