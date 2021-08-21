https://ria.ru/20210821/putin-1746705344.html
Путин осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции
Путин осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции - РИА Новости, 21.08.2021
Путин осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции
Президент России Владимир Путин осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции, которая длилась 50 лет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T21:44
2021-08-21T21:44
2021-08-21T22:33
общество
владимир путин
нижний новгород
глеб никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746697004_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_3ebb52487a2fd164826d72ee4da9e2f0.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции, которая длилась 50 лет, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства в субботу приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летия города. Нижегородский губернатор Глеб Никитин у стендов рассказал Путину о ходе реконструкции.Путин также посетил Михайло-Архангельский собор, где осмотрел внутреннее убранство и поставил несколько свеч у икон. После этого глава государства возложил букет красный роз к Вечному огню. А затем глава государства пошел на смотровую площадку, откуда увидел Нижний Новгород с высоты и остался доволен. "Супер", - сказал он. Путину также показали, где будет салют в честь 800-летия Нижнего Новгорода.
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746697004_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_72b7776d3846b60092dd0550e247ba5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, нижний новгород, глеб никитин
21:44 21.08.2021 (обновлено: 22:33 21.08.2021)
Путин осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции
Президент России осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции