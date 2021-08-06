Случаи массовых побегов заключенных в России в 2001-2021 годах
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКолючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных
6 августа 2021 года пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье. По предварительным данным, для побега они воспользовались запрещенным в ИВС гаечным ключом, открутив замки. Среди сбежавших – Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, который был застрелен из арбалета в собственной бане в начале ноября. Помимо убийства Мавриди подозревается в мошенничестве с квартирами одиноких пенсионеров, поскольку при обыске в его квартире обнаружили пожилого мужчину, прикованного наручниками к кровати.
22 сентября 2020 года шестеро осужденных исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, сделали подкоп и сбежали. Лаз обнаружили при обходе на контрольно-следовой полосе. По данным СМИ, сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от восьми до 15 лет лишения свободы. Двое из них сидели за убийства. 30 сентября преступники были пойманы в калмыцком поселке Улан-Хол. В задержании участвовали силовики из обеих республик, в том числе местный спецназ Росгвардии, сотрудники уголовного розыска, а также ФСИН. Поймать беглецов помог пастух.
14 апреля 2019 года в Туве из помещения изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" совершили побег девять задержанных, причинив телесные повреждения дежурному сотруднику. По информации следователей, двое следственно-арестованных при выводе из камер начали душить дежурного, а затем нанесли ему несколько ударов ножом. После они открыли остальные камеры и с еще семью арестантами совершили побег. В первые дни проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны шестеро сбежавших. Местонахождение седьмого беглеца было установлено 21 апреля. Восьмого из девяти сбежавших полиция задержала 24 апреля. Последнего из девяти арестантов полицейские задержали 6 мая.
18 мая 2013 года четверо осужденных сбежали из колонии строгого режима № 19 в поселке Маркова под Иркутском, сделав 20-метровый подкоп. Все они отбывали наказание за убийства и разбои. Их отсутствие администрация исправительного учреждения заметила рано утром во время построения. Одного из беглецов поймали 10 июня в Осиновском районе Иркутской области, там он пытался устроиться на работу пастухом. Второй был задержан в июле в Улан-Удэ. Третий – тоже в июле, в правоохранительные органы его привел отец. 30 сентября удалось поймать последнего беглеца. Заключенный все 4,5 месяца просидел в таежном лесу, не общался с людьми и ел только то, что мог добыть. Начальник исправительной колонии был отстранен от занимаемой должности.
В сентябре 2001 года три особо опасных преступника Владимир Железогло, Борис Безотечество и Анатолий Куликов совершили побег из Бутырской тюрьмы в Москве. Судимые за убийства, грабежи и разбои, они получили пожизненные сроки и ждали, пока Верховный суд рассмотрит их кассационные жалобы. Двоих беглецов задержали в Московской области через три недели, третьему же удавалось скрываться около полутора лет. Его поймали в апреле 2003 года. По словам пожизненно осужденного Владимира Железогло, идея побега появилась у его сокамерника Бориса Безотечество, безуспешно пытавшегося сбежать еще до прибытия в "Бутырку". На прогулке во внутреннем они нашли толстую проволоку примерно полтора метра длиной, из которой планировали сделать штырь "на всякий случай". Однако когда сокамерники начали точить проволоку об пол, в нем образовался глубокий паз. Сокамерники начали "раскопки" штырем, иногда помогая руками. Под бетонной плиткой они обнаружили песок, известковую кладку, кирпичи и трубы теплотрассы в подвале, по которым им и удалось сбежать. Сначала они собирались покинуть тюрьму вдвоем, но к ним присоединился Анатолий Куликов. Заключенные прошли по трубам под землей и смогли вылезти за территорией учреждения, разбив асфальт.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости