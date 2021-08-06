https://ria.ru/20210806/pobeg-1744766558.html

Случаи массовых побегов заключенных в России в 2001-2021 годах

Случаи массовых побегов заключенных в России в 2001-2021 годах - РИА Новости, 06.08.2021

Случаи массовых побегов заключенных в России в 2001-2021 годах

пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье. По предварительным данным, для побега они воспользовались запрещенным в ИВС... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T20:07

2021-08-06T20:07

2021-08-06T20:07

справки

бутырская тюрьма

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

анатолий куликов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744657749_0:305:3078:2036_1920x0_80_0_0_640b77af0b60493c40855b60ab47a9c2.jpg

6 августа 2021 года пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье. По предварительным данным, для побега они воспользовались запрещенным в ИВС гаечным ключом, открутив замки. Среди сбежавших – Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, который был застрелен из арбалета в собственной бане в начале ноября. Помимо убийства Мавриди подозревается в мошенничестве с квартирами одиноких пенсионеров, поскольку при обыске в его квартире обнаружили пожилого мужчину, прикованного наручниками к кровати.22 сентября 2020 года шестеро осужденных исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, сделали подкоп и сбежали. Лаз обнаружили при обходе на контрольно-следовой полосе. По данным СМИ, сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от восьми до 15 лет лишения свободы. Двое из них сидели за убийства. 30 сентября преступники были пойманы в калмыцком поселке Улан-Хол. В задержании участвовали силовики из обеих республик, в том числе местный спецназ Росгвардии, сотрудники уголовного розыска, а также ФСИН. Поймать беглецов помог пастух.14 апреля 2019 года в Туве из помещения изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" совершили побег девять задержанных, причинив телесные повреждения дежурному сотруднику. По информации следователей, двое следственно-арестованных при выводе из камер начали душить дежурного, а затем нанесли ему несколько ударов ножом. После они открыли остальные камеры и с еще семью арестантами совершили побег. В первые дни проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны шестеро сбежавших. Местонахождение седьмого беглеца было установлено 21 апреля. Восьмого из девяти сбежавших полиция задержала 24 апреля. Последнего из девяти арестантов полицейские задержали 6 мая.18 мая 2013 года четверо осужденных сбежали из колонии строгого режима № 19 в поселке Маркова под Иркутском, сделав 20-метровый подкоп. Все они отбывали наказание за убийства и разбои. Их отсутствие администрация исправительного учреждения заметила рано утром во время построения. Одного из беглецов поймали 10 июня в Осиновском районе Иркутской области, там он пытался устроиться на работу пастухом. Второй был задержан в июле в Улан-Удэ. Третий – тоже в июле, в правоохранительные органы его привел отец. 30 сентября удалось поймать последнего беглеца. Заключенный все 4,5 месяца просидел в таежном лесу, не общался с людьми и ел только то, что мог добыть. Начальник исправительной колонии был отстранен от занимаемой должности. В сентябре 2001 года три особо опасных преступника Владимир Железогло, Борис Безотечество и Анатолий Куликов совершили побег из Бутырской тюрьмы в Москве. Судимые за убийства, грабежи и разбои, они получили пожизненные сроки и ждали, пока Верховный суд рассмотрит их кассационные жалобы. Двоих беглецов задержали в Московской области через три недели, третьему же удавалось скрываться около полутора лет. Его поймали в апреле 2003 года. По словам пожизненно осужденного Владимира Железогло, идея побега появилась у его сокамерника Бориса Безотечество, безуспешно пытавшегося сбежать еще до прибытия в "Бутырку". На прогулке во внутреннем они нашли толстую проволоку примерно полтора метра длиной, из которой планировали сделать штырь "на всякий случай". Однако когда сокамерники начали точить проволоку об пол, в нем образовался глубокий паз. Сокамерники начали "раскопки" штырем, иногда помогая руками. Под бетонной плиткой они обнаружили песок, известковую кладку, кирпичи и трубы теплотрассы в подвале, по которым им и удалось сбежать. Сначала они собирались покинуть тюрьму вдвоем, но к ним присоединился Анатолий Куликов. Заключенные прошли по трубам под землей и смогли вылезти за территорией учреждения, разбив асфальт. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, бутырская тюрьма, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), анатолий куликов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре