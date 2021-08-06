Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/pobeg-1744766558.html
Случаи массовых побегов заключенных в России в 2001-2021 годах
Случаи массовых побегов заключенных в России в 2001-2021 годах - РИА Новости, 06.08.2021
Случаи массовых побегов заключенных в России в 2001-2021 годах
пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье. По предварительным данным, для побега они воспользовались запрещенным в ИВС... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T20:07
2021-08-06T20:07
справки
бутырская тюрьма
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
анатолий куликов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744657749_0:305:3078:2036_1920x0_80_0_0_640b77af0b60493c40855b60ab47a9c2.jpg
6 августа 2021 года пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье. По предварительным данным, для побега они воспользовались запрещенным в ИВС гаечным ключом, открутив замки. Среди сбежавших – Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, который был застрелен из арбалета в собственной бане в начале ноября. Помимо убийства Мавриди подозревается в мошенничестве с квартирами одиноких пенсионеров, поскольку при обыске в его квартире обнаружили пожилого мужчину, прикованного наручниками к кровати.22 сентября 2020 года шестеро осужденных исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, сделали подкоп и сбежали. Лаз обнаружили при обходе на контрольно-следовой полосе. По данным СМИ, сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от восьми до 15 лет лишения свободы. Двое из них сидели за убийства. 30 сентября преступники были пойманы в калмыцком поселке Улан-Хол. В задержании участвовали силовики из обеих республик, в том числе местный спецназ Росгвардии, сотрудники уголовного розыска, а также ФСИН. Поймать беглецов помог пастух.14 апреля 2019 года в Туве из помещения изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" совершили побег девять задержанных, причинив телесные повреждения дежурному сотруднику. По информации следователей, двое следственно-арестованных при выводе из камер начали душить дежурного, а затем нанесли ему несколько ударов ножом. После они открыли остальные камеры и с еще семью арестантами совершили побег. В первые дни проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны шестеро сбежавших. Местонахождение седьмого беглеца было установлено 21 апреля. Восьмого из девяти сбежавших полиция задержала 24 апреля. Последнего из девяти арестантов полицейские задержали 6 мая.18 мая 2013 года четверо осужденных сбежали из колонии строгого режима № 19 в поселке Маркова под Иркутском, сделав 20-метровый подкоп. Все они отбывали наказание за убийства и разбои. Их отсутствие администрация исправительного учреждения заметила рано утром во время построения. Одного из беглецов поймали 10 июня в Осиновском районе Иркутской области, там он пытался устроиться на работу пастухом. Второй был задержан в июле в Улан-Удэ. Третий – тоже в июле, в правоохранительные органы его привел отец. 30 сентября удалось поймать последнего беглеца. Заключенный все 4,5 месяца просидел в таежном лесу, не общался с людьми и ел только то, что мог добыть. Начальник исправительной колонии был отстранен от занимаемой должности. В сентябре 2001 года три особо опасных преступника Владимир Железогло, Борис Безотечество и Анатолий Куликов совершили побег из Бутырской тюрьмы в Москве. Судимые за убийства, грабежи и разбои, они получили пожизненные сроки и ждали, пока Верховный суд рассмотрит их кассационные жалобы. Двоих беглецов задержали в Московской области через три недели, третьему же удавалось скрываться около полутора лет. Его поймали в апреле 2003 года. По словам пожизненно осужденного Владимира Железогло, идея побега появилась у его сокамерника Бориса Безотечество, безуспешно пытавшегося сбежать еще до прибытия в "Бутырку". На прогулке во внутреннем они нашли толстую проволоку примерно полтора метра длиной, из которой планировали сделать штырь "на всякий случай". Однако когда сокамерники начали точить проволоку об пол, в нем образовался глубокий паз. Сокамерники начали "раскопки" штырем, иногда помогая руками. Под бетонной плиткой они обнаружили песок, известковую кладку, кирпичи и трубы теплотрассы в подвале, по которым им и удалось сбежать. Сначала они собирались покинуть тюрьму вдвоем, но к ним присоединился Анатолий Куликов. Заключенные прошли по трубам под землей и смогли вылезти за территорией учреждения, разбив асфальт. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744657749_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_07cb06d6c93bfa52c361374d1f4b9a26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки, бутырская тюрьма, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), анатолий куликов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре
20:07 06.08.2021
 

Случаи массовых побегов заключенных в России в 2001-2021 годах

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКолючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных
Колючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
6 августа 2021 года пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье. По предварительным данным, для побега они воспользовались запрещенным в ИВС гаечным ключом, открутив замки. Среди сбежавших – Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, который был застрелен из арбалета в собственной бане в начале ноября. Помимо убийства Мавриди подозревается в мошенничестве с квартирами одиноких пенсионеров, поскольку при обыске в его квартире обнаружили пожилого мужчину, прикованного наручниками к кровати.
22 сентября 2020 года шестеро осужденных исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, сделали подкоп и сбежали. Лаз обнаружили при обходе на контрольно-следовой полосе. По данным СМИ, сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от восьми до 15 лет лишения свободы. Двое из них сидели за убийства. 30 сентября преступники были пойманы в калмыцком поселке Улан-Хол. В задержании участвовали силовики из обеих республик, в том числе местный спецназ Росгвардии, сотрудники уголовного розыска, а также ФСИН. Поймать беглецов помог пастух.
14 апреля 2019 года в Туве из помещения изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" совершили побег девять задержанных, причинив телесные повреждения дежурному сотруднику. По информации следователей, двое следственно-арестованных при выводе из камер начали душить дежурного, а затем нанесли ему несколько ударов ножом. После они открыли остальные камеры и с еще семью арестантами совершили побег. В первые дни проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны шестеро сбежавших. Местонахождение седьмого беглеца было установлено 21 апреля. Восьмого из девяти сбежавших полиция задержала 24 апреля. Последнего из девяти арестантов полицейские задержали 6 мая.
18 мая 2013 года четверо осужденных сбежали из колонии строгого режима № 19 в поселке Маркова под Иркутском, сделав 20-метровый подкоп. Все они отбывали наказание за убийства и разбои. Их отсутствие администрация исправительного учреждения заметила рано утром во время построения. Одного из беглецов поймали 10 июня в Осиновском районе Иркутской области, там он пытался устроиться на работу пастухом. Второй был задержан в июле в Улан-Удэ. Третий – тоже в июле, в правоохранительные органы его привел отец. 30 сентября удалось поймать последнего беглеца. Заключенный все 4,5 месяца просидел в таежном лесу, не общался с людьми и ел только то, что мог добыть. Начальник исправительной колонии был отстранен от занимаемой должности.
В сентябре 2001 года три особо опасных преступника Владимир Железогло, Борис Безотечество и Анатолий Куликов совершили побег из Бутырской тюрьмы в Москве. Судимые за убийства, грабежи и разбои, они получили пожизненные сроки и ждали, пока Верховный суд рассмотрит их кассационные жалобы. Двоих беглецов задержали в Московской области через три недели, третьему же удавалось скрываться около полутора лет. Его поймали в апреле 2003 года. По словам пожизненно осужденного Владимира Железогло, идея побега появилась у его сокамерника Бориса Безотечество, безуспешно пытавшегося сбежать еще до прибытия в "Бутырку". На прогулке во внутреннем они нашли толстую проволоку примерно полтора метра длиной, из которой планировали сделать штырь "на всякий случай". Однако когда сокамерники начали точить проволоку об пол, в нем образовался глубокий паз. Сокамерники начали "раскопки" штырем, иногда помогая руками. Под бетонной плиткой они обнаружили песок, известковую кладку, кирпичи и трубы теплотрассы в подвале, по которым им и удалось сбежать. Сначала они собирались покинуть тюрьму вдвоем, но к ним присоединился Анатолий Куликов. Заключенные прошли по трубам под землей и смогли вылезти за территорией учреждения, разбив асфальт.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
 
СправкиБутырская тюрьмаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Анатолий КуликовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир МаруговПобег подсудимых из ИВС в Истре
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
05:30Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
05:26Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
04:07Брат владельца "ПСЖ" заявил о завершении переговоров с Месси
03:55Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
03:15Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений
03:13Марсоход Perseverance не смог собрать образец марсианского грунта
03:10Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
03:05Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный
03:01СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
02:39Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина
02:17Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
02:16В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
02:15Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства
02:15Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне
02:11Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
01:56Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество
01:48Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
01:39САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
01:15Россиян предупредили об опасности скриншотов
Лента новостейМолния