Пожизненно осужденный раскрыл тайну побега из "Бутырки" спустя годы

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пожизненно осужденный Владимир Железогло Пожизненно осужденный Владимир Железогло рассказал "МК" подробности побега из Бутырской тюрьмы в 2001 году.

По его словам, идея побега появилась у его сокамерника Бориса Безотечество, безуспешно пытавшегося сбежать еще до прибытия в "Бутырку".

На прогулке во внутреннем они нашли толстую проволоку примерно полтора метра длиной, из которой планировали сделать штырь "на всякий случай". Однако когда сокамерники начали точить проволоку об пол, в нем образовался глубокий паз.

"Безотечество прыгнул в этом месте, и пол "лопнул". Образовалось отверстие размером 60 на 60 сантиметров", — рассказал Железогло.

Сокамерники начали "раскопки" штырем, иногда помогая руками. Под бетонной плиткой они обнаружили песок, известковую кладку, кирпичи и, наконец, трубы теплотрассы в подвале, по которым им и удалось сбежать. Сначала они собирались покинуть тюрьму вдвоем, но к ним присоединился Анатолий Куликов.

У преступников было два плана тюрьмы: один им дали "старожилы", другой они купили у сотрудника тюрьмы за тысячу долларов.

"Эти деньги были у Куликова с собой, вот он и расплатился. Именно благодаря этому плану мы все-таки выбрались на пятый день", — вспоминает Железогло.

Заключенные прошли по трубам под землей и смогли вылезти за территорией учреждения, разбив асфальт.