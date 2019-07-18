Пожизненно осужденный раскрыл тайну побега из "Бутырки" спустя годы

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пожизненно осужденный Владимир Железогло рассказал "МК" подробности побега из Бутырской тюрьмы в 2001 году.
По его словам, идея побега появилась у его сокамерника Бориса Безотечество, безуспешно пытавшегося сбежать еще до прибытия в "Бутырку".
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На прогулке во внутреннем они нашли толстую проволоку примерно полтора метра длиной, из которой планировали сделать штырь "на всякий случай". Однако когда сокамерники начали точить проволоку об пол, в нем образовался глубокий паз.
"Безотечество прыгнул в этом месте, и пол "лопнул". Образовалось отверстие размером 60 на 60 сантиметров", — рассказал Железогло.
Сокамерники начали "раскопки" штырем, иногда помогая руками. Под бетонной плиткой они обнаружили песок, известковую кладку, кирпичи и, наконец, трубы теплотрассы в подвале, по которым им и удалось сбежать. Сначала они собирались покинуть тюрьму вдвоем, но к ним присоединился Анатолий Куликов.
У преступников было два плана тюрьмы: один им дали "старожилы", другой они купили у сотрудника тюрьмы за тысячу долларов.
"Эти деньги были у Куликова с собой, вот он и расплатился. Именно благодаря этому плану мы все-таки выбрались на пятый день", — вспоминает Железогло.
Заключенные прошли по трубам под землей и смогли вылезти за территорией учреждения, разбив асфальт.
Три особо опасных преступника Владимир Железогло, Борис Безотечество и Анатолий Куликов совершили побег в сентябре 2001 года. Судимые за убийства, грабежи и разбои, они получили пожизненные сроки и ждали, пока Верховный суд рассмотрит их кассационные жалобы. Двоих беглецов задержали в Московской области через три недели, третьему же удавалось скрываться около полутора лет. Его поймали в апреле 2003 года.