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Пять подсудимых сбежали из ИВС в Московской области
Пять подсудимых сбежали из ИВС в Московской области - РИА Новости, 06.08.2021
Пять подсудимых сбежали из ИВС в Московской области
Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в Подмосковье, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T08:28
2021-08-06T08:28
2021-08-06T13:43
происшествия
московская область (подмосковье)
истра
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в Подмосковье, сообщает прокуратура региона.По предварительным данным, для побега они воспользовались запрещенным в ИВС гаечным ключом, открутив замки. Среди сбежавших — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. СМИ называли коммерсанта "колбасным королем", поскольку он владел несколькими колбасными заводами.Маругова застрелили из арбалета в собственной бане в начале ноября. По версии следствия, преступники ворвались в его дом, связали жену и начали вымогать деньги. В какой-то момент женщина сумела сбежать от них и вызвать полицию. Когда силовики приехали на вызов, Маругов был уже мертв.Через некоторое время удалось задержать уроженца Средней Азии Александра Мавриди. Помимо убийства, его заподозрили в мошенничестве с недвижимостью одиноких пенсионеров, поскольку при обыске в его квартире обнаружили пожилого мужчину, прикованного наручниками к кровати. На видео — Мавриди, подозреваемый в убийстве Маругова.
московская область (подмосковье)
истра
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дерзкий побег: из изолятора в Подмосковье сбежали заключенные
Из изолятора временного содержания в подмосковном городе Истра сбежали пять человек. Один из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, остальные четверо проходят по делу о краже.
2021-08-06T08:28
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), истра, видео
08:28 06.08.2021 (обновлено: 13:43 06.08.2021)
Пять подсудимых сбежали из ИВС в Московской области
Пять подсудимых сбежали из ИВС в подмосковной Истре
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в Подмосковье
, сообщает прокуратура региона.
По предварительным данным, для побега они воспользовались запрещенным в ИВС гаечным ключом, открутив замки.
Среди сбежавших — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. СМИ называли коммерсанта "колбасным королем", поскольку он владел несколькими колбасными заводами.
Маругова застрелили из арбалета в собственной бане в начале ноября. По версии следствия, преступники ворвались в его дом, связали жену и начали вымогать деньги. В какой-то момент женщина сумела сбежать от них и вызвать полицию. Когда силовики приехали на вызов, Маругов был уже мертв.
Через некоторое время удалось задержать уроженца Средней Азии Александра Мавриди. Помимо убийства, его заподозрили в мошенничестве с недвижимостью одиноких пенсионеров, поскольку при обыске в его квартире обнаружили пожилого мужчину, прикованного наручниками к кровати.
На видео — Мавриди, подозреваемый в убийстве Маругова.