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Пять подсудимых сбежали из ИВС в Московской области

Пять подсудимых сбежали из ИВС в Московской области - РИА Новости, 06.08.2021

Пять подсудимых сбежали из ИВС в Московской области

Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в Подмосковье, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T08:28

2021-08-06T08:28

2021-08-06T13:43

происшествия

московская область (подмосковье)

истра

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в Подмосковье, сообщает прокуратура региона.По предварительным данным, для побега они воспользовались запрещенным в ИВС гаечным ключом, открутив замки. Среди сбежавших — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. СМИ называли коммерсанта "колбасным королем", поскольку он владел несколькими колбасными заводами.Маругова застрелили из арбалета в собственной бане в начале ноября. По версии следствия, преступники ворвались в его дом, связали жену и начали вымогать деньги. В какой-то момент женщина сумела сбежать от них и вызвать полицию. Когда силовики приехали на вызов, Маругов был уже мертв.Через некоторое время удалось задержать уроженца Средней Азии Александра Мавриди. Помимо убийства, его заподозрили в мошенничестве с недвижимостью одиноких пенсионеров, поскольку при обыске в его квартире обнаружили пожилого мужчину, прикованного наручниками к кровати. На видео — Мавриди, подозреваемый в убийстве Маругова.

московская область (подмосковье)

истра

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Дерзкий побег: из изолятора в Подмосковье сбежали заключенные Из изолятора временного содержания в подмосковном городе Истра сбежали пять человек. Один из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, остальные четверо проходят по делу о краже. 2021-08-06T08:28 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), истра, видео