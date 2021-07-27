https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743133264.html

Что делать после прививки от COVID-19: основные запреты, ревакцинация

Что делать после прививки от COVID-19: основные запреты, ревакцинация - РИА Новости, 27.07.2021

Что делать после прививки от COVID-19: основные запреты, ревакцинация

После прививки от коронавируса нужно следовать некоторым правилам, чтобы сформировался стойкий иммунитет. О том, что делать можно, а что - нельзя после первой и РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T16:59

2021-07-27T16:59

2021-07-27T16:59

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743132698_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_7b0d783ea6ad584527a5315db1e4e637.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. После прививки от коронавируса нужно следовать некоторым правилам, чтобы сформировался стойкий иммунитет. О том, что делать можно, а что - нельзя после первой и второй дозы вакцины от COVID-19, когда стоит ревакцинироваться и проходить тест на антитела - в материале РИА Новости.Что делать после прививки от коронавирусаПосле прививки от коронавируса необходимо особенно тщательно следить за здоровьем. Если у человека в первый день развился гриппоподобный синдром в виде повышенной температуры, слабости, ломоты в теле и т.д., то не следует беспокоиться, потому что это нормальная реакция организма на инородный агент. Лучше обойтись без лекарств в этот период, но допускается терапия жаропонижающими препаратами, если температура высокая. Если она превышает 40 градусов, то следует вызвать скорую помощь, потому что это говорит о гиперчувствительности к компонентам вакцины. Как правило, симптомы проходят на следующие сутки.После получения первой и второй дозы вакциныДля привитых есть ряд ограничений.“В течение пяти дней после вакцинации не рекомендуется заниматься фитнесом, потому что идет нагрузка на мышцы, на сердечно-сосудистую систему, - рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. - Из-за того, что наступает иммунологическая реакция, организму лучше дать время на отдых. По возможности нужно снизить физическую и эмоциональную нагрузку”.Кроме этого, следует чаще мыть руки, некоторые специалисты рекомендуют обратить внимание на уровень витамина D в организме, который может быть в дефиците, и добавить в рацион больше мяса, рыбы, яиц.В рекомендации Роспотребнадзора указывается, что если в промежутках между двумя прививками у женщины наступила беременность, то это не повод волноваться. Вакцина от коронавируса не представляет угрозы для здоровья будущей матери и плода.Что будет, если не поставить вторую часть вакцины?Сейчас в России в гражданском обороте есть три двухкомпонентных препарата против коронавируса (“Спутник V”, “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”), а также “Спутник Лайт”, который вкалывают всего один раз.“Если не получить вторую дозу вакцины, то, в принципе, ничего катастрофического не случится, просто не сформируется нормальный иммунитет, - объяснил клинический фармаколог. - Из-за этого следует ревакцинироваться двумя дозами. Если человек переболел коронавирусом, вероятность того, что от первого компонента прививки поднимется иммунитет, очень высока. Даже если не сделать второй укол, все равно будет высокий иммунный ответ, поэтому переболевшим ставят однокомпонентный “Спутник Лайт”. Те люди, которые не болели коронавирусной инфекцией и сделали только первую прививку, находятся в не очень хорошей ситуации. Дело в том, что после первой дозы начинает формироваться иммунитет, его нужно закрепить вторым компонентом. Если этого не сделать, то со временем антитела пропадут, организм просто про них “забудет” и не сможет защититься от вируса”.Чего не стоит делать после прививкиПосле прививки против коронавируса следует отказаться от спиртных напитков. Их употребление не рекомендуется, потому что химические вещества в составе алкоголя могут препятствовать формированию хорошего иммунитета и повышать риск развития аллергии“Первое время не надо принимать душ, во всяком случае, не следует хотя бы мочить место укола, потому что есть повреждение кожного покрова, также в рану может попасть инфекция, и начнется воспаление, - прокомментировал Андрей Кондрахин. - Вода ухудшает заживление, поэтому первые сутки лучше не мыться и подождать, пока появится корочка. Первые 5 дней запрещается ходить в баню, потому что это способствует быстрой микроциркуляции, за счет чего увеличится концентрация вакцины. Она будет поступать в организм не медленно, диффузно, а стремительно. Так как препарат от коронавируса - белковая субстанция, она может свернуться и тогда станет бесполезной, потому что потеряет эффективность из-за высоких температур”.Проверка на антитела после прививкиПеред тем, как сдавать анализ крови на антитела, должно пройти некоторые время, за которое они должны сформироваться. Из-за этого идти на процедуру следует как минимум через 42 дня после первой дозы, а лучше всего сделать это через 60-80 дней.Формирование иммунитетаКомпоненты вакцины от коронавируса побуждают иммунную систему выработать Т-лимфоциты и антитела. Т-лимфоциты, в свою очередь, отвечают за Т-клеточный ответ, который также защищает организм от инфекции.Кроме этого, необходимо соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены.Через сколько времени формируется иммунитетРазвитие иммунитета происходит не сразу, для этого требуется практически два месяца.“Антитела вырабатываются 21 день после первой дозы и столько же после второй, поэтому только через 42 дня сформируется нормальный иммунитет, - объяснил клинический фармаколог. - Причем после этого срока нужно еще 20 дней, чтобы восстановился организм и закрепилась иммунная реакция, поэтому нельзя забывать про средства индивидуальной защиты. Ошибка большинства людей, которые поставили второй компонент, состоит в том, что они думают, что раз привились, то им уже сразу ничего не грозит, но это не так. Иммунитет будет вырабатываться еще минимум три недели. Если в этот период человек окажется в зоне агрессивного вируса, то для организма это будет серьезный стресс, потому что антитела только образуются”.Ревакцинация от COVID-19По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, ревакцинация против коронавируса при неблагоприятной эпидемиологической обстановке должна проводиться раз в полгода. Если ситуация “спокойная”, то прививку можно делать раз в год. У переболевших коронавирусом стойкий иммунитет сохраняется в организме примерно полгода, после чего слабеет, поэтому после этого срока можно вакцинироваться, например, “Спутником Лайт”.Можно ли прививаться другой вакциной от коронавирусаПопулярные вопросыАндрей Кондрахин ответил на популярные вопросы, касающиеся вакцинации.Могут ли привитые быть переносчиками вируса?- Привитые граждане могут быть переносчиками вируса, потому что он находится на слизистой носа, верхних дыхательных путей, поэтому его можно передать через слюну, а также через руки. То есть сам вирус в организм не проник, но находиться в нем может. Чтобы заразиться, число микробных единиц должно быть высоким. Ежеминутно человек вдыхает более 800 микроорганизмов, но не болеет, потому что слизистая оболочка и иммунитет защищают организм. Как раз маска и нужна, чтобы не засосать эти вирусы и не выдохнуть их обратно. Мифом является то, что после введения вакцины в тело человека он может заразиться коронавирусом от нее. Единственный препарат, который состоит из вируса - это “КовиВак”, но в нем вирус мертвый, он не может развиваться и размножаться, поэтому для человека не опасен.Может ли человек заразиться коронавирусом после вакцинации?- Человек может заразиться коронавирусом после вакцинации, если не будет соблюдать меры безопасности и перестанет носить защитную маску и перчатки. Пока формируются антитела, организм все еще уязвим. Кроме этого, после прививки иммунитет может немного проседать, потому что он начинает вырабатывать стратегию развития иммунного ответа. То есть может не отреагировать на вирус. Он “занят” в этот период для того, чтобы потом быть сильным.

https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591428753.html

https://ria.ru/20210712/kovid-1740977404.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/revaktsinatsiya-1742857445.html

https://ria.ru/20210714/vaktsina-1741256717.html

https://ria.ru/20210620/vaktsinatsiya-1737771366.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия