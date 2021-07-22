Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/testy-1742358000.html
Где и как бесплатно можно сдать тест на коронавирус и антитела в Москве
Бесплатные тесты на коронавирус и антитела: где и как сдать в Москве
Где и как бесплатно можно сдать тест на коронавирус и антитела в Москве
Сдать тесты на коронавирус и антитела можно бесплатно. О том, в каких поликлиниках Москвы это можно сделать, где принимают кровь для определения уровня... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:11
2021-07-22T14:04
igm (антитела)
igg (антитела)
антитела
коронавирус covid-19
россия
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740285122_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_8e7189a00776cef469946397378671c8.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сдать тесты на коронавирус и антитела можно бесплатно. О том, в каких поликлиниках Москвы это можно сделать, где принимают кровь для определения уровня иммунитета — в материале РИА Новости.Бесплатные тесты на коронавирус и иммунитет в МосквеГлавный метод тестирования на коронавирус — это ПЦР (полимеразная цепная реакция). Для анализа берут мазок из ротоглотки или носа. Далее биологический материал помещают в амплификатор, который копирует РНК и определяет, есть вирус в организме или нет. ПЦР-тест имеет высокую точность, однако при несоблюдении санитарных норм в лаборатории есть вероятность получить ложноположительный или ложноотрицательный результат. Тест на антитела обычно сдают уже после болезни или прививки, чтобы определить, появился ли иммунитет к COVID-19.В Москве можно сдать ПЦР-тест на коронавирус и анализ на иммунитет к нему бесплатно, но для этого нужен столичный страховой медицинский полис. Как указывается на сайте мэра Москвы, сделать оба исследования может каждый желающий.Бесплатный тест на коронавирусГде можно сдатьБесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус можно в государственных поликлиниках Москвы по месту жительства. Записаться на анализ лучше за две недели в самом медицинском учреждении или на портале мэра Москвы. При этом один человек имеет право сдать тест на коронавирус только раз в месяц. Результаты ПЦР-тестирования становятся известны в течение суток, но при большой загруженности поликлиники бывают задержки. Итог лабораторного анализа можно получить в бумажном виде или в электронной медицинской карте. Если человек не прикреплен к поликлинике, то в учреждение следует обратиться лично и записаться на свободную дату. Всего существует 167 точек, где могут пройти ПЦР-тестирование взрослые , для детей — 45. Пункты для взрослых открыты с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 13:00. Детей принимают с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 14:30. Посмотреть расположение центров можно на карте на сайте мэра Москвы.Кто имеет правоПройти ПЦР- анализ могут взрослые и дети. В первую очередь бесплатно тестируют:Что необходимо для сдачиДля сдачи бесплатного теста на COVID-19 необходимо иметь московский страховой медицинский полис. За несколько часов до анализа ПЦР не рекомендуется пить кофе, чай, иные напитки, чистить зубы, полоскать рот освежающими смесями, жевать жевательную резинку, курить. Нос нельзя промывать, закапывать капли или мазать лекарствами.Стоимость платных услугСейчас практически все платные клиники делают тест на коронавирус. Цены в Москве начинаются 1600 рублей за один анализ, при этом в государственных больницах стоимость услуги меньше. ПЦР нужно обязательно сдавать всем непривитым в течение трех дней после возвращения из за границы, поэтому воспользоваться бесплатной услугой в таком случае не получится.Бесплатный тест на антитела к коронавирусуАнтитела, или иммуноглобулины — это особые белки, которые вырабатывает иммунная система в ответ на попадание вируса, в том числе COVID-19, в организм. Они способны распознавать инфекцию и уничтожать ее.Антитела М (IgM) начинают появляться на самой ранней стадии коронавируса, однако быстро исчезают. Иммуноглобулины А (IgA) также вырабатываются во время болезни, чтобы защитить от вируса слизистые, но пропадают в течение 1,5-2 месяцев. Антитела G (IgG), которые обеспечивают длительную защиту от COVID-19, формируются самыми последними и могут сохраняться в организме более 6 месяцев.Сейчас тесты на антитела бывают количественные и качественные: первые показывают, сколько антител в организме у человека, а вторые — есть ли они вообще. Если результат анализа — IgM: &lt; 1 IgG &lt; 10, то иммунитета нет. IgM: от 1 до 2 IgG &lt; 10 свидетельствует о том, что человек, возможно, болеет коронавирусом, IgM: &lt; 2 IgG более 10 — в организме выработался иммунный ответ. Сдавать кровь на антитела не следует сразу после болезни или прививки, потому что на их выработку должно уйти время. Тем, кто сделал прививку от коронавируса, не подходит тест с N-белком (нужен с S-белком). Сейчас в России чаще всего используются две тест-системы: "Вектор-Бест" и "Ниармедик".Специалисты рекомендуют сдавать анализ в одной и той же лаборатории, потому что в России применяют около 150 разных видов тест-систем, которые различаются чувствительностью — они могут давать разные результаты.Где можно сдатьСдать анализ крови можно в поликлинике, к которой прикреплен человек. Для этого потребуется московский полис обязательного медицинского страхования и паспорт. Запись проходит очно в медицинском учреждении или на сайте мэра Москвы. Пункты сдачи крови организованы во всех административных округах столицы. Они работают каждый день с 08:00 до 20:00. Посмотреть их адреса можно здесь.Кто имеет правоУзнать об уровне антител к коронавирусу может любой совершеннолетний при наличии московского полиса обязательного медицинского страхования. Сдать анализ следует для получения информации о том, перенес человек болезнь или нет, есть ли иммунный ответ.Что необходимо для сдачиДля сдачи анализа нужно иметь московский медицинский полис и паспорт. Особой подготовки к процедуре нет, но сдавать кровь лучше утром натощак, чтобы она была "чистой".Стоимость платных услугВ Москве можно проверить наличие антител класса G (IgG), M (IgM) и G (IgG) и M (IgM). Стоимость анализа начинается от 950 рублей, однако, чтобы узнать суммарное количество иммуноглобулинов, придется заплатить 1400 и более. Следует учитывать, что при посещении некоторых стран требуются данные о наличие иммунитета к коронавирусу, поэтому придется сдавать тест.
https://ria.ru/20210303/antitela-1599795199.html
https://ria.ru/20210707/ptsr-test-1740292804.html
https://ria.ru/20210719/antitela-1741801011.html
https://ria.ru/20200911/covid-1577059171.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740285122_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_ff3110bb8f99a145ec5f86f72a036252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
igm (антитела), igg (антитела), антитела, коронавирус covid-19, россия, москва, общество
13:11 22.07.2021 (обновлено: 14:04 22.07.2021)
 

Где и как бесплатно можно сдать тест на коронавирус и антитела в Москве

© Depositphotos / fpphotobank@gmail.comДевушка во время ПЦР-теста на COVID-19
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Depositphotos / fpphotobank@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сдать тесты на коронавирус и антитела можно бесплатно. О том, в каких поликлиниках Москвы это можно сделать, где принимают кровь для определения уровня иммунитета — в материале РИА Новости.

Бесплатные тесты на коронавирус и иммунитет в Москве

Главный метод тестирования на коронавирус — это ПЦР (полимеразная цепная реакция). Для анализа берут мазок из ротоглотки или носа. Далее биологический материал помещают в амплификатор, который копирует РНК и определяет, есть вирус в организме или нет. ПЦР-тест имеет высокую точность, однако при несоблюдении санитарных норм в лаборатории есть вероятность получить ложноположительный или ложноотрицательный результат. Тест на антитела обычно сдают уже после болезни или прививки, чтобы определить, появился ли иммунитет к COVID-19.
В Москве можно сдать ПЦР-тест на коронавирус и анализ на иммунитет к нему бесплатно, но для этого нужен столичный страховой медицинский полис. Как указывается на сайте мэра Москвы, сделать оба исследования может каждый желающий.
Антитела к коронавирусу: как выбрать тест и оценить результат
3 марта, 17:47Инфографика
Антитела к коронавирусу: как выбрать тест и оценить результат

Бесплатный тест на коронавирус

Где можно сдать

Бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус можно в государственных поликлиниках Москвы по месту жительства. Записаться на анализ лучше за две недели в самом медицинском учреждении или на портале мэра Москвы. При этом один человек имеет право сдать тест на коронавирус только раз в месяц. Результаты ПЦР-тестирования становятся известны в течение суток, но при большой загруженности поликлиники бывают задержки. Итог лабораторного анализа можно получить в бумажном виде или в электронной медицинской карте. Если человек не прикреплен к поликлинике, то в учреждение следует обратиться лично и записаться на свободную дату. Всего существует 167 точек, где могут пройти ПЦР-тестирование взрослые , для детей — 45. Пункты для взрослых открыты с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 13:00. Детей принимают с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 14:30. Посмотреть расположение центров можно на карте на сайте мэра Москвы.

Кто имеет право

Медицинский работник берет мазок у пациентки в поликлинике №28 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
7 июля, 16:41
Что такое ПЦР-тест? Методика, преимущества и недостатки анализа
Пройти ПЦР- анализ могут взрослые и дети. В первую очередь бесплатно тестируют:
  • пациентов с пневмонией, признаками ОРВИ, коронавируса;
  • работников медицинских организаций, которые находятся в зоне риска заражения коронавирусом;
  • детей, находящихся в интернатах, детских домах, детских лагерях при появлении симптомов простуды;
  • проживающих в пансионатах для пожилых, иных стационарных учреждениях, в том числе, уголовно-исполнительной системы, при появлении симптомов респираторных заболеваний;
  • лиц, которые контактировали с больными COVID-19 и находятся на самоизоляции, даже если нет признаков простуды;
  • граждан старше 65-ти лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса

Что необходимо для сдачи

Для сдачи бесплатного теста на COVID-19 необходимо иметь московский страховой медицинский полис. За несколько часов до анализа ПЦР не рекомендуется пить кофе, чай, иные напитки, чистить зубы, полоскать рот освежающими смесями, жевать жевательную резинку, курить. Нос нельзя промывать, закапывать капли или мазать лекарствами.

Стоимость платных услуг

Сейчас практически все платные клиники делают тест на коронавирус. Цены в Москве начинаются 1600 рублей за один анализ, при этом в государственных больницах стоимость услуги меньше. ПЦР нужно обязательно сдавать всем непривитым в течение трех дней после возвращения из за границы, поэтому воспользоваться бесплатной услугой в таком случае не получится.
Забор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 09:57Распространение коронавируса
Медики рассказали, как правильно сдавать тест на антитела к коронавирусу

Бесплатный тест на антитела к коронавирусу

Антитела, или иммуноглобулины — это особые белки, которые вырабатывает иммунная система в ответ на попадание вируса, в том числе COVID-19, в организм. Они способны распознавать инфекцию и уничтожать ее.
Антитела М (IgM) начинают появляться на самой ранней стадии коронавируса, однако быстро исчезают. Иммуноглобулины А (IgA) также вырабатываются во время болезни, чтобы защитить от вируса слизистые, но пропадают в течение 1,5-2 месяцев. Антитела G (IgG), которые обеспечивают длительную защиту от COVID-19, формируются самыми последними и могут сохраняться в организме более 6 месяцев.
Сейчас тесты на антитела бывают количественные и качественные: первые показывают, сколько антител в организме у человека, а вторые — есть ли они вообще. Если результат анализа — IgM: < 1 IgG < 10, то иммунитета нет. IgM: от 1 до 2 IgG < 10 свидетельствует о том, что человек, возможно, болеет коронавирусом, IgM: < 2 IgG более 10 — в организме выработался иммунный ответ. Сдавать кровь на антитела не следует сразу после болезни или прививки, потому что на их выработку должно уйти время. Тем, кто сделал прививку от коронавируса, не подходит тест с N-белком (нужен с S-белком). Сейчас в России чаще всего используются две тест-системы: "Вектор-Бест" и "Ниармедик".
Специалисты рекомендуют сдавать анализ в одной и той же лаборатории, потому что в России применяют около 150 разных видов тест-систем, которые различаются чувствительностью — они могут давать разные результаты.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета

Где можно сдать

Сдать анализ крови можно в поликлинике, к которой прикреплен человек. Для этого потребуется московский полис обязательного медицинского страхования и паспорт. Запись проходит очно в медицинском учреждении или на сайте мэра Москвы. Пункты сдачи крови организованы во всех административных округах столицы. Они работают каждый день с 08:00 до 20:00. Посмотреть их адреса можно здесь.

Кто имеет право

Узнать об уровне антител к коронавирусу может любой совершеннолетний при наличии московского полиса обязательного медицинского страхования. Сдать анализ следует для получения информации о том, перенес человек болезнь или нет, есть ли иммунный ответ.
Пассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября 2020, 08:00Туризм
Как сдать тест на COVID-19 после отпуска и не получить штраф

Что необходимо для сдачи

Для сдачи анализа нужно иметь московский медицинский полис и паспорт. Особой подготовки к процедуре нет, но сдавать кровь лучше утром натощак, чтобы она была "чистой".

Стоимость платных услуг

В Москве можно проверить наличие антител класса G (IgG), M (IgM) и G (IgG) и M (IgM). Стоимость анализа начинается от 950 рублей, однако, чтобы узнать суммарное количество иммуноглобулинов, придется заплатить 1400 и более. Следует учитывать, что при посещении некоторых стран требуются данные о наличие иммунитета к коронавирусу, поэтому придется сдавать тест.
 
IgM (антитела)IgG (антитела)АнтителаКоронавирус COVID-19РоссияМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов Европейской России
07:43В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
07:25Эксперты объяснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния