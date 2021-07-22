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Где и как бесплатно можно сдать тест на коронавирус и антитела в Москве

Бесплатные тесты на коронавирус и антитела: где и как сдать в Москве

Где и как бесплатно можно сдать тест на коронавирус и антитела в Москве

Сдать тесты на коронавирус и антитела можно бесплатно. О том, в каких поликлиниках Москвы это можно сделать, где принимают кровь для определения уровня... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:11

2021-07-22T13:11

2021-07-22T14:04

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сдать тесты на коронавирус и антитела можно бесплатно. О том, в каких поликлиниках Москвы это можно сделать, где принимают кровь для определения уровня иммунитета — в материале РИА Новости.Бесплатные тесты на коронавирус и иммунитет в МосквеГлавный метод тестирования на коронавирус — это ПЦР (полимеразная цепная реакция). Для анализа берут мазок из ротоглотки или носа. Далее биологический материал помещают в амплификатор, который копирует РНК и определяет, есть вирус в организме или нет. ПЦР-тест имеет высокую точность, однако при несоблюдении санитарных норм в лаборатории есть вероятность получить ложноположительный или ложноотрицательный результат. Тест на антитела обычно сдают уже после болезни или прививки, чтобы определить, появился ли иммунитет к COVID-19.В Москве можно сдать ПЦР-тест на коронавирус и анализ на иммунитет к нему бесплатно, но для этого нужен столичный страховой медицинский полис. Как указывается на сайте мэра Москвы, сделать оба исследования может каждый желающий.Бесплатный тест на коронавирусГде можно сдатьБесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус можно в государственных поликлиниках Москвы по месту жительства. Записаться на анализ лучше за две недели в самом медицинском учреждении или на портале мэра Москвы. При этом один человек имеет право сдать тест на коронавирус только раз в месяц. Результаты ПЦР-тестирования становятся известны в течение суток, но при большой загруженности поликлиники бывают задержки. Итог лабораторного анализа можно получить в бумажном виде или в электронной медицинской карте. Если человек не прикреплен к поликлинике, то в учреждение следует обратиться лично и записаться на свободную дату. Всего существует 167 точек, где могут пройти ПЦР-тестирование взрослые , для детей — 45. Пункты для взрослых открыты с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 13:00. Детей принимают с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 14:30. Посмотреть расположение центров можно на карте на сайте мэра Москвы.Кто имеет правоПройти ПЦР- анализ могут взрослые и дети. В первую очередь бесплатно тестируют:Что необходимо для сдачиДля сдачи бесплатного теста на COVID-19 необходимо иметь московский страховой медицинский полис. За несколько часов до анализа ПЦР не рекомендуется пить кофе, чай, иные напитки, чистить зубы, полоскать рот освежающими смесями, жевать жевательную резинку, курить. Нос нельзя промывать, закапывать капли или мазать лекарствами.Стоимость платных услугСейчас практически все платные клиники делают тест на коронавирус. Цены в Москве начинаются 1600 рублей за один анализ, при этом в государственных больницах стоимость услуги меньше. ПЦР нужно обязательно сдавать всем непривитым в течение трех дней после возвращения из за границы, поэтому воспользоваться бесплатной услугой в таком случае не получится.Бесплатный тест на антитела к коронавирусуАнтитела, или иммуноглобулины — это особые белки, которые вырабатывает иммунная система в ответ на попадание вируса, в том числе COVID-19, в организм. Они способны распознавать инфекцию и уничтожать ее.Антитела М (IgM) начинают появляться на самой ранней стадии коронавируса, однако быстро исчезают. Иммуноглобулины А (IgA) также вырабатываются во время болезни, чтобы защитить от вируса слизистые, но пропадают в течение 1,5-2 месяцев. Антитела G (IgG), которые обеспечивают длительную защиту от COVID-19, формируются самыми последними и могут сохраняться в организме более 6 месяцев.Сейчас тесты на антитела бывают количественные и качественные: первые показывают, сколько антител в организме у человека, а вторые — есть ли они вообще. Если результат анализа — IgM: < 1 IgG < 10, то иммунитета нет. IgM: от 1 до 2 IgG < 10 свидетельствует о том, что человек, возможно, болеет коронавирусом, IgM: < 2 IgG более 10 — в организме выработался иммунный ответ. Сдавать кровь на антитела не следует сразу после болезни или прививки, потому что на их выработку должно уйти время. Тем, кто сделал прививку от коронавируса, не подходит тест с N-белком (нужен с S-белком). Сейчас в России чаще всего используются две тест-системы: "Вектор-Бест" и "Ниармедик".Специалисты рекомендуют сдавать анализ в одной и той же лаборатории, потому что в России применяют около 150 разных видов тест-систем, которые различаются чувствительностью — они могут давать разные результаты.Где можно сдатьСдать анализ крови можно в поликлинике, к которой прикреплен человек. Для этого потребуется московский полис обязательного медицинского страхования и паспорт. Запись проходит очно в медицинском учреждении или на сайте мэра Москвы. Пункты сдачи крови организованы во всех административных округах столицы. Они работают каждый день с 08:00 до 20:00. Посмотреть их адреса можно здесь.Кто имеет правоУзнать об уровне антител к коронавирусу может любой совершеннолетний при наличии московского полиса обязательного медицинского страхования. Сдать анализ следует для получения информации о том, перенес человек болезнь или нет, есть ли иммунный ответ.Что необходимо для сдачиДля сдачи анализа нужно иметь московский медицинский полис и паспорт. Особой подготовки к процедуре нет, но сдавать кровь лучше утром натощак, чтобы она была "чистой".Стоимость платных услугВ Москве можно проверить наличие антител класса G (IgG), M (IgM) и G (IgG) и M (IgM). Стоимость анализа начинается от 950 рублей, однако, чтобы узнать суммарное количество иммуноглобулинов, придется заплатить 1400 и более. Следует учитывать, что при посещении некоторых стран требуются данные о наличие иммунитета к коронавирусу, поэтому придется сдавать тест.

https://ria.ru/20210303/antitela-1599795199.html

https://ria.ru/20210707/ptsr-test-1740292804.html

https://ria.ru/20210719/antitela-1741801011.html

https://ria.ru/20200911/covid-1577059171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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