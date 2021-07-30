https://ria.ru/20210730/antitela-1743500762.html

Антитела к COVID-19: что это, расшифровка теста, нужна ли прививка

Антитела к коронавирусу: расшифровка теста IgG и IgM

Антитела к COVID-19: что это, расшифровка теста, нужна ли прививка

Антитела к коронавирусу - это вырабатываемые организмом белки, которые нейтрализуют инфекцию. О том, как определяют их уровень с помощью анализа, каково... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T10:31

2021-07-30T10:31

2021-07-30T10:31

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Антитела к коронавирусу - это вырабатываемые организмом белки, которые нейтрализуют инфекцию. О том, как определяют их уровень с помощью анализа, каково значение разных видов антител, какие показатели говорят о наличие иммунного ответа, как расшифровывать результаты теста - в материале РИА Новости.Что такое антитела к коронавирусуАнтитела (иммуноглобулины) к коронавирусу - это особые белки, которые вырабатываются в организме иммунной системой для обезвреживания возбудителя инфекции. Они возникают для нейтрализации не только SARS-CoV-2, но и других вирусов, а также бактерий, грибов, многоклеточных паразитов. Иммуноглобулины позволяют распознать коронавирус, вовремя его обезвредить и “запомнить” информацию о нем на случай новой встречи.Антитела относятся к гуморальному иммунитету, но также есть и Т-клеточный иммунитет. Он представлен лимфоцитами, которые уничтожают инфицированные клетки.Как образуются антителаПо словам кандидата медицинских наук, клинического фармаколога Андрея Кондрахина, антитела образуются в организме в ответ на проникновение в него антигенов - любых чужеродных веществ, которые рассматриваются как потенциально опасные. В результате каждый иммуноглобулин распознает антиген, связывается с ним на поверхности патогенов, в том числе вирусов, и нейтрализует его. Антигены, которые вызывают иммунный ответ, по-другому называются иммуногенами.От чего зависит количество антителМногие специалисты отмечают, что уровень антител в организме человека зависит от того, сколько вируса в него попало и в какой степени тяжести пациент перенес инфекцию. Однако согласно одному из последних научных исследований, которое провели британские и итальянские ученые, у инфицированных коронавирусом в течение девяти месяцев сохранялся высокий уровень антител, независимо от того, перенесли они болезнь в тяжелой, легкой или бессимптомной форме. Для получения таких результатов специалисты проверили на заражение вирусом SARS-CoV-2 и антитела к нему 86 процентов жителей итальянского городка Во, население которого составляет около трех тысяч человек. При этом отмечается, что данные могут различаться в зависимости от типа теста.Два вида антител IgM и IgGКогда в организм только попала инфекция, в первые семь дней заболевания начинают синтезироваться иммуноглобулины М (IgM). Именно они первыми отражают коронавирусную инфекцию и считаются маркерами острой фазы болезни, но могут выявляться также на стадии выздоровления. Обычно они пропадают спустя 1-3 месяца после заражения. Через 5-6 недель после того, как в организм попал возбудитель коронавируса, синтезируются иммуноглобулины IgG. Они формируются медленно, но способны сохранять информацию о COVID-19 и оставаться в теле более полугода. Именно их количество показывает, что человек переболел коронавирусом и у него выработался стойкий иммунный ответ на возбудитель.Кроме этого, есть и другие виды антител:Какой тест на антитела лучшеТесты на антитела бывают нескольких типов. В отличие от анализа ПЦР, который показывает, заражен человек или нет, тесты на антитела позволяют узнать стадию развития коронавируса, количество иммуноглобулинов или то, что человек уже перенес заболевание. Например:Кроме этого, тесты бывают качественными и количественными. Первые показывают, есть антитела в организме или нет, а вторые позволяют узнать их концентрацию в крови. Во время болезни лучше сдавать тест на антитела IgM, чтобы понять, на какой стадии болезни находится пациент.Когда показано исследованиеДля чего сдают тесты на антителаТесты на антитела сдают как во время болезни, так и после нее, а также, если человек хочет узнать, переболел ли он коронавирусом в легкой форме. Такой анализ помогает определить степень развития болезни, узнать, какой иммунный ответ обеспечивает организм спустя некоторые время после выздоровления от коронавируса, анализировать заболеваемость в популяции, когда недуг не смогли выявить.Кто назначает исследование?Во время болезни исследование на уровень антител может назначать лечащий врач, чтобы лучше понимать как протекает болезнь. Также человек может самостоятельно сдать анализ в государственной или частной клинике.Расшифровка результатовПри качественном анализе в результате теста указано, обнаружены антитела или нет. В количественном - сколько их образовалось. Как правило, интерпретация единиц измерения есть в справке.Метод исследованияДля теста на антитела используется метод ИФА - иммуноферментный и иммунохемилюминесцентный анализ. В его основе лежит специфическая реакция антиген-антитело.Единицы измеренияВ различных тест-системах на антитела используются разные единицы измерения. Например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила единицу измерения BAU /мл, поэтому, если в результате анализа показатель < 10,0 BAU /мл, то он отрицательный, антител нет. Если же показатель ≥ 150,0 BAU /мл, то у человека выработался достаточный защитный барьер. Также могут использоваться единицы AU/ml, ЕД/мл, ОЕ/мл. Обычно в анализе указывается, как их интерпретировать.Если единицы измерения - ОЕ/мл, то 0,0 - 12,0 ОЕ/мл говорит об отсутствии или низком уровне антител, 12,0 - 15,0 ОЕ/мл - результат сомнительный, нужно повторно сдать кровь, ≥ 15,0 ОЕ/мл - иммунитет сформировался.Что может влиять на результат?Существует факторы, которые могут искажать результаты тестирования на уровень антител, из-за чего, возможно, придется пересдавать анализ.Как сдавать и как подготовитьсяОсобой подготовки для сдачи анализа не требуется. Для обнаружения антител сдается кровь из вены, обычно утром натощак или днем через 3 часа после последнего приема пищи. За несколько дней до процедуры лучше отказаться от жирной пищи, за сутки - не употреблять алкоголь, при этом можно пить чистую воду без газа, исключая кофе и чай. Если человек принимает рецептурные лекарственные препараты, то об этом можно сказать врачу, потому что некоторые из них могут влиять на результаты анализа. Перед забором крови желательно хорошо выспаться и не нервничать.Нужно ли вакцинироваться от COVID-19, если есть антителаВсемирная организация здравоохранения рекомендует привиться от коронавируса всем, даже тем людям, у которых есть антитела. Об этом же говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко:Прививку следует делать через полгода после выздоровления.Каким тестом можно проверить антитела после вакцинации от коронавируса?Анализ на определение количества антител следует сдавать не ранее чем через 42 дня после первой прививки, но лучше это сделать спустя 2-3 месяца. Тест должен быть на антитела типа IgG к S-белку. При этом анализ на наличие иммуноглобулинов к N-белку коронавируса не подходят для проверки иммунного ответа.Нужны ли повторные исследования?В некоторых случаях анализ на антитела сдают несколько раз.“Например, человек заболел, и у него только начала подниматься температура, - пояснил Андрей Кондрахин. - Для того, чтобы понять, есть ли у него коронавирус, следует пройти тест на иммуноглобулины. Бывает такое, что первое исследование ничего не показывает, но человеку становится все хуже и хуже. Так происходит, потому что в организме нет достаточного количества вируса, чтобы сформировались антитела. Через какое-то время может потребоваться повторный анализ, чтобы посмотреть, растут ли иммуноглобулины острой стадии или нет, затем можно делать тест на определение уровня антител IgG, показывающих степень иммунного ответа”.О коронавирусной инфекцииНовая коронавирусная инфекция, вспышка которой пришлась на 2020 год и продолжается до сих пор, - это вирусное заболевание, поражающее дыхательную систему. Передается он контактным или воздушно-капельным путем, как и другие респираторные заболевания. Среди основных симптомов болезни: высокая температура, затрудненное дыхание, заложенность носа, сухой кашель, ломота в теле и т.д. На сегодняшний день существует более 15 зарегистрированных или одобренных вакцин против коронавируса. Среди них отечественные “Спутник V”, “ЭпиВакКорона”, “КовиВак”, “Спутник Лайт”, а также Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и т.д. За все время пандемии COVID-19 заразились 194 млн человек, из которых 4,16 млн скончались. В России зарегистрировано 6,09 млн случаев заболевания, при этом умерло 153 тыс. человек. Чтобы обезопаситься от инфекции, следует вакцинироваться и соблюдать меры индивидуальной защиты.

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https://ria.ru/20210719/antitela-1741863337.html

https://ria.ru/20210723/oslozhneniya-1742603997.html

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https://ria.ru/20210727/immunitet-1743096767.html

https://ria.ru/20210713/kovid-1741119507.html

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https://ria.ru/20210729/revaktsinatsiya-1743360552.html

https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743133264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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