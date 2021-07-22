https://ria.ru/20210722/privivka-1742272756.html

Нужна ли прививка переболевшим COVID-19. Зачем и когда ее делать

Прививка переболевшим коронавирусом: нужно ли делать и через сколько

Нужна ли прививка переболевшим COVID-19. Зачем и когда ее делать

Согласно различным данным, иммунитет у переболевших коронавирусом держится от трех до девяти месяцев. После этого возможно повторное инфицирование. Защитить от... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T08:00

2021-07-22T08:00

2021-07-22T10:41

наука

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Согласно различным данным, иммунитет у переболевших коронавирусом держится от трех до девяти месяцев. После этого возможно повторное инфицирование. Защитить от него могла бы прививка, однако, когда именно ее стоит делать, ученые спорят до сих пор. РИА Новости разбирается, нужно ли переболевшим ковидом вакцинироваться и через сколько дней после выздоровления это можно сделать. Риски повторного заражения переболевшихВ начале 2020 года, когда пандемия только начиналась, исследователи предполагали, что у переболевших ковидом формируется длительная естественная защита от нового заражения. Проверить гипотезу на людях было невозможно, поэтому ученые попытались повторно инфицировать макак-резусов. Животные не заболевали. Однако специалисты признавали: времени между выздоровлением и попытками их снова заразить прошло слишком мало, чтобы можно было делать окончательные выводы. Впоследствии эти опасения подтвердились. Уже летом 2020 года появились первые сообщения о пациентах, которые болели ковидом дважды с перерывом в несколько месяцев. Как правило, речь шла о заражении разными штаммами, хотя были и исключения. Тем не менее к осени исследователи с уверенностью говорили только о трех-четырехмесячном иммунитете к COVID-19. Так, американские и канадские иммунологи независимо друг от друга выяснили, что антитела IgG — белки, защищающие от повторного заражения, — остаются повышенными в организмах переболевших около ста дней. Наибольший срок составил 115 дней. Антитела IgM и IgA сохранялись и того меньше — не больше двух месяцев. Данные шведских ученых оказались более оптимистичными. По их оценкам, специфические антитела, а значит, и иммунитет к коронавирусу сохранялись около девяти месяцев. Прививка переболевшим коронавирусом Нужна ли прививка переболевшим Всемирная организация здравоохранения рекомендует привиться от коронавируса всем — и тем, кто болел ковидом, и тем, кто с ним пока не сталкивался. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) считают, что переболевшим обязательно надо вакцинироваться. Исключение — лечение моноклональными антителами или мультисистемный воспалительный синдром в анамнезе. В этом случае прививку можно отложить на три месяца. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости также подтвердил, что переболевшим надо привиться от коронавируса. "Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у людей, переболевших коронавирусом, сохраняется в среднем шесть месяцев после перенесенной инфекции. После полугода защита постепенно ослабевает. Поэтому во время эпидемии для повышения эффективности борьбы, в том числе с новыми штаммами коронавируса, рекомендуется вакцинироваться через шесть месяцев. Эта рекомендация касается как тех, кто ранее сделал прививку, так и тех, кто переболел", — отметил министр. Когда делать прививку переболевшим Чаще всего исследователи говорят о шестимесячной защите от повторного заражения. Этой точки зрения придерживаются Всемирная организация здравоохранения, российский Минздрав и Роспотребнадзор. Именно поэтому они рекомендуют переболевшим ковидом сделать прививку примерно через полгода после выздоровления. Прививают ли переболевших в других странах Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) рекомендует привиться уже через 28 дней после обнаружения первых симптомов коронавируса. Власти Франции советуют переболевшим вакцинироваться не ранее трех и не позднее шести месяцев после выздоровления. При этом им полагается только одна доза. Исключение — пациенты с хроническими заболеваниями, включенные в группы риска. Им будут делать две дозы вакцины. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), ограничиться одним уколом рекомендуют переболевшим практически во всех странах Евросоюза. Правда, сроки вакцинации немного разнятся — от трех до восьми месяцев после того, как болезнь отступила. Нужно ли смотреть антитела перед вакцинацией Разные оценки длительности иммунитета к ковиду могут быть связаны сразу с несколькими факторами. Так, британские исследователи установили, что концентрации защитных антител зависят от возраста — у людей старше 75 лет они уменьшаются быстрее, чем у молодых. Также количество антител коррелирует с тяжестью течения новой коронавирусной инфекции — у тех, кто переболел бессимптомно, оно ниже — и дозой вируса, полученной при заражении. Вероятно, поэтому у медработников, постоянно сталкивающихся с больными COVID-19, антитела дольше сохраняются в организме. Тем не менее специалисты пока не смогли определить их минимальный уровень, достаточный для эффективной защиты от ковида. В ВОЗ подчеркивают, что тесты на антитела прежде всего нужны для исследования заболеваемости ковидом в популяции. Они помогают обнаружить случаи инфицирования коронавирусом, которые не выявили в ходе планового или активного эпиднадзора. Однако такие исследования ничего не говорят об уровне защиты от инфекции и делать их перед вакцинацией не нужно.Похожей позиции придерживаются в Минздраве России. Там отмечают, что "при подготовке к вакцинации отсутствует необходимость проведения лабораторных исследований на наличие иммуноглобулинов G и М". В Оперштабе Москвы также не рекомендуют делать анализ на антитела перед прививкой. Более того, в сообщении Оперштаба от 24 июня уточняется, что высокий титр антител (если человек все-таки провел такое исследование) не считается противопоказанием для прививки. Сходные рекомендации дают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Национальная служба здравоохранения Великобритании обходит стороной этот вопрос, но уточняет, что исследование на уровень антител ничего не говорит о защите от коронавируса. Оно только подтверждает, что человек ранее переболел ковидом. Во Франции власти советуют сдать анализ на антитела перед вакцинацией, но только людям, у которых не диагностировали COVID-19. Это связано с тем, что там всех переболевших прививают только одной дозой. Если окажется, что человек не знал и перенес инфекцию бессимптомно (на это укажет наличие антител), то ему тоже полагается только один укол. Надо ли переболевшим делать две дозы вакцины В большинстве стран переболевшим рекомендуют делать только одну дозу вакцины от коронавируса. В России сейчас всем — и тем, у кого был ковид, и тем, кто с ним не сталкивался, — вводят две дозы. Однако в случае "Cпутника V" вполне достаточно может быть и одной. К таким выводам пришли аргентинские ученые. Они сравнили уровни антител после вакцинации "Спутником V" у 227 человек. Одни из них перенесли ковид, другие не болели им. Титры антител измеряли перед прививкой, через три недели после первой дозы и через три недели после второй. В результате выяснилось, что у переболевших коронавирусом уровни антител после одной дозы "Спутника V" примерно в 4,6 раза выше, чем у людей, не болевших ковидом, после двух доз. А значит, переболевшим достаточно и одного укола, заключили ученые.

https://ria.ru/20210714/murashko-1741258509.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

https://ria.ru/20210719/antitela-1741863337.html

https://ria.ru/20210718/vaktsinatsiya-1741731918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, евросоюз, москва, франция, прививки