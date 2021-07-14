https://ria.ru/20210714/murashko-1741258509.html

Михаил Мурашко: вакцинироваться от COVID необходимо и переболевшим

Михаил Мурашко: вакцинироваться от COVID необходимо и переболевшим - РИА Новости, 14.07.2021

Михаил Мурашко: вакцинироваться от COVID необходимо и переболевшим

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко рассказал в интервью РИА Новости о том, какой процент заболевших среди тех, кто уже прошел... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:40

2021-07-14T16:40

2021-07-14T18:12

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

россия

вакцины

михаил мурашко

здоровье - общество

интервью

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Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко рассказал в интервью РИА Новости о том, какой процент заболевших среди тех, кто уже прошел иммунизацию от коронавируса, сколько времени сохраняется иммунитет после прививки и влияет ли она на репродуктивную функцию. Мурашко также ответил на вопросы о том, что делать в случае побочных реакций при вакцинации, кому противопоказана прививка от коронавируса и какие категории людей болеют чаще всего.— Уже около 30 миллионов граждан прошли вакцинацию, а многие еще только собираются сделать прививку. Михаил Альбертович, действительно ли вакцинация защищает от осложненного течения и есть ли случаи заболевания после вакцинации?— Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5 процента граждан, большинство из них в период формирования иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки в зависимости от вакцины. При этом важно помнить, что соблюдение защитных мер — маски, социальная дистанция — дополнительно к вакцинации снижают риск инфицирования. Поэтому даже вакцинированным важно выполнять все необходимые требования.— Что говорят накопленные научные данные о том, как долго сохраняется иммунитет после вакцинации?— Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у людей, переболевших коронавирусом, сохраняется в среднем шесть месяцев после перенесенной инфекции. После полугода защита постепенно ослабевает. Поэтому во время эпидемии для повышения эффективности борьбы, в том числе с новыми штаммами коронавируса, рекомендуется вакцинироваться через шесть месяцев. Эта рекомендация касается как тех, кто ранее сделал прививку, так и тех, кто переболел. После достижения коллективного иммунитета в нашей стране прививку достаточно будет делать в плановом режиме раз в год.— Может определение уровня антител как-то помочь с тем, чтобы определиться, когда пора вакцинироваться?— Коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. На данный момент у научного сообщества нет обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма. У имеющихся сегодня тест-систем отсутствуют данные по интерпретации результатов исследования (длительность защиты, протективность, степень устойчивости иммунной системы к ответу на мутации вируса). Поэтому в условиях эпидемии важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител.— А как должна проходить сама вакцинация? Есть какой-то утвержденный порядок?— Порядок проведения вакцинации взрослого населения от COVID-19 подробно описан во временных методических рекомендациях о порядке проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19, утвержденных Минздравом России.Сама процедура вакцинации от коронавируса ничем не отличается, например, от процедуры прививки от гриппа. После вакцинации врач должен выдать памятку, где будет информация о том, что делать в случае появления кратковременных реакций на вакцинацию и чего следует избегать после вакцинации. В течение получаса после вакцинации рекомендуется оставаться рядом с кабинетом врача. Это оправданно: необходимо убедиться, что все прошло нормально.— А если появились какие-то нежелательные реакции, что делать?— Если у человека при вакцинации возникли серьезные реакции, решение по дальнейшим действиям должен принимать врач. Это может быть как замена вакцины, так и медицинский отвод в случае, например, тяжелой аллергической реакции. Важно отметить, что речь здесь ни в коем случае не идет о таких легких проявлениях после вакцинации, как температура, головная боль, боль в месте укола. Если после прививки вы почувствовали себя плохо, вызовите врача или скорую помощь.— Что делать людям, которые имеют медотвод от вакцинации по каким-то причинам?— Действительно, некоторым людям вакцина противопоказана. Например, если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке). Если есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. При этом важно помнить, что такие медицинские противопоказания к вакцинации — исключительный случай. Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией.Порядок оформления медотвода от вакцинации такой: наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации. При этом противопоказания могут быть как постоянными, так и временными. Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимают врачи той медицинской организации, где наблюдается пациент по тому заболеванию, которое стало причиной медицинского отвода. Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку.Существуют исследования, которые доказывают, что заболеваемость близких людей вакцинированного человека снижается как минимум на треть. Бывают ситуации, когда в семье есть человек, который по объективным медицинским противопоказаниям не может вакцинироваться. В этом случае риск заражения и тяжелых последствий от заболевания можно существенно снизить, если вакцинируются другие члены семьи. Важно также помнить, что при наличии противопоказаний должны соблюдаться все меры защиты — нужно носить маску, пользоваться антисептиками, избегать больших скоплений людей, быть осторожным в контактах, держать дистанцию.— А кто сейчас болеет чаще?— На сегодняшний день в связи с появлением новых штаммов специалисты говорят об изменении картины заболеваемости: сейчас коронавирусная инфекция представляет опасность не только для пожилых людей. Сейчас тяжело болеть стали даже молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Поэтому им необходимо наравне со всеми проходить вакцинацию и повторную вакцинацию.— Молодые люди часто откладывают вакцинацию, потому что считают, что вакцинация влияет на репродуктивную функцию. Эти опасения имеют основание?— Научные исследования подтверждают, что вакцинация против COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию. Также в ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины "Спутник V" не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства.На данный момент рекомендовано применять вакцину "Спутник V" при беременности в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. В группе риска тяжелого течения COVID-19 целесообразна вакцинация с 22-й недели беременности. Клинические данные по применению вакцины "Спутник V" у женщин, кормящих грудью, на данный момент отсутствуют, в связи с этим применение вакцины в период грудного вскармливания в данный момент не показано.

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/koronavirus-1741088945.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/1741154800.html

https://ria.ru/20210712/medotvod-1740994555.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740455840.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/koronavirus-1741189341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия, вакцины, михаил мурашко, здоровье - общество, интервью