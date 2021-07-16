https://ria.ru/20210716/medotvod-1741614835.html

Кому нельзя прививаться от коронавируса: полный список болезней

Противопоказания к вакцинации от коронавируса: список заболеваний у взрослых

Кому нельзя прививаться от коронавируса: полный список болезней

Противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются различные заболевания, аллергические реакции и гиперчувствительность, из-за которых взрослому человеку... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T20:15

2021-07-16T20:15

2021-07-16T20:15

вакцина "ковивак"

вакцина "спутник лайт"

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

владимир болибок

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андрей кондрахин

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются различные заболевания, аллергические реакции и гиперчувствительность, из-за которых взрослому человеку прививку не делают. О том, кому положен медицинский отвод, подробный список заболеваний для каждой вакцины — в материале РИА Новости.Противопоказания к вакцинации от коронавирусаКак и у любого другого медицинского препарата, у вакцин против коронавируса есть противопоказания, при которых прививку не делают, чтобы избежать сильных побочных реакций.Также есть заболевания, при которых вакцинацию проводят с осторожностью или после того, как человек выздоровел или у него началась ремиссия.Список противопоказанийСейчас в России применяются четыре вакцины: "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВакКорона", "Спутник Лайт". Список противопоказаний к вакцинации малоотличается в зависимости от вида препарата от коронавируса."Спутник V""Спутник V" пока прошел больше всего клинических испытаний, доказав свою эффективность против коронавируса, о чем свидетельствует публикация в авторитетном научном журнале Lancet. Сейчас в Москве начались клинические исследования "Спутника V" для подростков 12-17 лет."Медотвод дают тем людям, которые когда-то делали прививку, и у них развилась температурная реакция — 40 градусов и выше, — прокомментировал специалист. — Это считается очень плохим показателем. Также вакцину не будут ставить людям, которые имели гиперчувствительность к другим препаратам, содержащим похожие вещества; если ранее после прививки возникали анафилактический шок или отек Квинке".Эти данные заносятся в личную медицинскую карточку, которая должна храниться в поликлинике по месту жительства. По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока: "в случае с вакциной от коронавирусной инфекции нужно смотреть, на какие прививки и их компоненты у человека уже была аллергическая реакция раньше, и анализировать каждый конкретный случай". При этом пищевая аллергия (на клубнику, апельсины, мед и т.д.), а также аллергия на пыльцу или пыль не являются поводом отказаться от вакцинации.К другим противопоказаниям относятся:Если у человека обнаружены какие-либо инфекционные и неинфекционные болезни, то прививаться можно через 2-4 недели после полного выздоровления. При слабой простуде разрешается вакцинироваться, когда температура нормализовалась. В случае, если у человека обострились хронические болезни, то препарат вводят спустя 4 недели, как началась ремиссия.С осторожностью проводится вакцинация "Спутником V", если у человека есть:Вторую дозу "Спутника V" не вводят, если у привитого появились острые поствакцинальные осложнения; температура 40 градусов и выше, анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром и т.д. Если после первой дозы вакцины у человека не появились антитела, а второй укол противопоказан, то через три месяца можно привиться "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком" по решению лечащего врача. Если после первой прививки произошло заражение коронавирусной инфекцией, то второй компонент препарата не вводят. Ревакцинацию можно сделать спустя полгода."КовиВак"Вакцину "КовиВак" разработали в научном центре им. Чумакова. Согласно последним клиническим испытаниям ее эффективность составляет более 80%.К абсолютным противопоказаниям от прививки этим препаратом относятся:К временным противопоказаниям относятся инфекционные и неинфекционные заболевания — после выздоровления можно делать прививку через 2-4 недели. При хронических болезнях — через 4 недели со времени начала ремиссии.Вакцина "КовиВак" применяется с осторожностью при таких нарушениях:Считается, что разработка центра им. Чумакова переносится легче, но ни один подобный препарат не может полностью исключить побочную реакцию организма.Другие вакциныПрепарат "ЭпиВакКорона" разработали в научном центре "Вектор", в гражданский оборот она поступила с декабря прошлого года. В отличие от "Спутника V" и "КовиВака" в ее составе нет РНК или ДНК вируса. По данным исследований, иммунологическая эффективность препарата близится к 100%.Противопоказания к вакцине "ЭпиВакКорона" такие:С осторожностью делают прививку от коронавируса, если у человека есть:При аутоиммунных заболеваниях, первичных и вторичных иммунодефицитах, тяжелых аллергических реакциях врач должен оценить соотношение пользы и риска, потому что прививка может навредить здоровью пациента. Противопоказания к применению "Спутника Лайт" примерно такие, как и у вышеперечисленных вакцин. Но этот препарат больше подходит для переболевших и тех, что собирается ревакцинироваться.Беременность и грудное вскармливаниеПо словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, "в ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины "Спутник V" не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства". Это говорит о том, что вакцинироваться можно даже будущим мамам. Если они в группе риска возникновения тяжелой формы коронавируса, то прививаться следует с 22-й недели беременности. При этом лечащий врач должен соотнести риск и пользу от иммунизации для матери и будущего ребенка."При вскармливании прививку делать нельзя, потому что молоко вырабатывается в молочной железе при участии лимфатических узлов, протоков, а это часть иммунной системы, — добавил Андрей Кондрахин. — Там могут оказаться антитела (белки) к коронавирусной инфекции, которые будут для ребенка "тяжелыми" для усвоения. Это может негативно сказаться на его иммунной системе. Ранее не проводились подобные исследования у кормящих матерей, поэтому действует такой запрет".ВИЧ и онкологияВИЧ не является противопоказанием к вакцинации. Единственное, что может случиться — у человека разовьется слабый иммунитет к коронавирусу.Перед вакцинацией необходима консультация с врачом-онкологом, который взвесит все риски и пользу.Кто принимает решение о допуске к вакцинацииПо словам эксперта, решение о допуске к вакцинации могут принимать лечащий врач, который смотрит историю болезни и реакции на прошлые прививки, а также иммунолог, аллерголог и другие профильные специалисты, у которых наблюдается пациент.Как получить справку о медицинском отводеПолучить справку о медотводе от вакцинации можно у терапевта или другого врача, который определил у человека наличие противопоказаний, в поликлинике по месту жительства или в больнице, где человек наблюдался. При этом медотвод может быть постоянным или временным. Временная справка дается на 30 дней, после чего следует снова обратиться к специалисту.

https://ria.ru/20210714/medotvod-1741265519.html

https://ria.ru/20210712/medotvod-1740994555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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