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Повышение температуры после прививки от CОVID-19: причины и советы врача
Температура после прививки от коронавируса: что делать, причины, советы
Повышение температуры после прививки от CОVID-19: причины и советы врача
Температура после вакцинации от коронавируса — это реакция организма, которая может возникнуть от прививки. О том, что делать, если поднялась температура,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:11
2021-07-02T18:11
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Температура после вакцинации от коронавируса — это реакция организма, которая может возникнуть от прививки. О том, что делать, если поднялась температура, сколько она держится, бывает ли после второй дозы препарата — в материале РИА Новости. Поднимается ли температура после прививки от коронавирусаПосле вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V" у некоторых пациентов повышается температура тела, появляется озноб, слабость, ломота в мышцах и суставах. Это зависит от организма конкретного человека и его иммунной системы. Такая реакция возникает далеко не у всех и быстро проходит. В редких случаях температура вырастает до 40 градусов. Длительность такого состояния может быть от нескольких часов до нескольких дней. По словам Александра Гинцбурга, директора Центра им. Гамалеи, разработавшего "Спутник V", у 85% привитых никаких побочных эффектов не возникает. Температура может повышаться и после других вакцин от COVID-19, например, "КовиВак" и "ЭпиВакКороны". Хотя не во всех случаях подобная реакция организма считается побочным эффектом, а только если она выше 40 градусов. Почему поднялась температураПовышение температуры тела после получения препарата от коронавируса — нормальное физиологическое явление, которое возникает не только после введения "Спутника V", но и других вакцин, например, от гриппа. "Сама прививка — это фармакологическая субстанция, которая должна вызывать иммунологическую реакцию у организма, то есть иммунный ответ, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. — Смысл вакцины в том, чтобы мы знакомимся с инфекцией, но в очень маленьких дозах. Как правило, подобная имитация болезни может вызывать температуру, и это абсолютно нормальная реакция на внедрение в тело нового агента." На какой день поднимается температураКогда поднимется температура, зависит от особенностей организма конкретного человека. Она может повыситься через 5-6 часов. У некоторых жар и озноб возникают только на следующий день после введения препарата, в редких случаях температура повышается через два-три дня.Сколько держится температураКак правило, температура проходит в течение суток, иногда может продержаться 2-3 дня. На продолжительность такого состояния влияют хронические заболевания, восприимчивость человека к вводимому препарату, а также возраст пациента. Например, люди в возрасте до 30 лет легче переносят такую реакцию организма, и жар проходит быстрее, им реже назначают лекарства. Что делать при температуреПри температуре следует соблюдать постельный режим, отдыхать, поменьше двигаться, пить много воды. Как правило, жар спадает самостоятельно. Лекарственную терапию назначают в случае, когда температура тела превышает 38 градусов. Если она выросла до 40 градусов, то следует выпить жаропонижающее, мерить температуру каждый час. Если она не снижается, то нужно незамедлительно вызвать скорую помощь, потому что такое состояние может быть опасно для жизни. Сбивать ли температуруСбивать повышенную температуру можно только в некоторых случаях. Лучше всего перенести ее без лекарств, чтобы сформировался более сильный иммунитет от вакцины к новой коронавирусной инфекции."Если температура держится несколько часов или один день, то применяются жаропонижающие препараты — парацетамол, ибупрофен, нимесулид, — объяснил Андрей Кондрахин. — Их не рекомендуется принимать, если температура меньше 38 градусов. Если она составляет 38-38,5 градуса, то это очень хорошая реакция организма, но уже влияет на сердечно-сосудистую систему, идет нагрузка, поэтому ее лучше снизить с помощью лекарственных препаратов. Вообще, считается, что температуру правильнее "переболеть". Для этого есть несколько критериев. Например, если у человека до 38 градусов и он переносит ее хорошо, то можно обойтись обтираниями, выпить холодной воды, приложить холодное полотенце на область печени, соблюдать постельный режим и т.д., то есть несколько снизить нагрузку такими методами. Если это дает эффект, то лекарства не назначают. Если нет, то придется принять жаропонижающее, чтобы организм работал в нормальном режиме. Чем дольше человек может сам перебарывать температуру, тем выше у него будет иммунитет, потому что прием лекарств несколько сбивает фокус — организм не понимает, почему пропала реакция. Эффект от вакцины все равно будет хорошим, но иммунологи считают, что температуру лучше перебороть. При этом для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями температура 38 просто опасна". Температура после второй прививки от коронавирусаЕсли после первой дозы "Спутника V" не было никаких побочных эффектов, то, скорее всего, их не будет и после второй. Как правило, повторная вакцинация переносится лучше, потому что организм уже знаком с вводимым препаратом. При этом появления побочных эффектов исключать нельзя — у привитых могут возникнуть легкая слабость, озноб, но обычно температура тела не превышает 38 градусов. Как и после первого введения вакцины, следует выпить жаропонижающее, если состояние переносится тяжело. Советы врача при температуре после вакцинации"Очень важен водный режим, — отметил врач. — Вода позволяет быстрее выводить интоксикацию из организма, не нарушать химические процессы и не нагружать сердечно-сосудистую систему. Жидкость должна быть комнатной температуры, даже чуть теплее, чтобы быстрее оказать эффект. Нужно пить как можно больше воды. Также полезны обтирания, следует находиться в прохладной комнате. Лучше поменьше двигаться, потому что при движении создается дополнительная нагрузка на мышцы, и они вырабатывают тепло. Нельзя пребывать на сквозняке. Если высокая температура держится больше двух дней, то следует вызвать врача, потому что это уже отклонение от нормы".Другие реакции организма на вакцинуКак отмечали в Центре им. Гамалеи, побочные реакции после вакцинации "Спутником V" возникают в 15% случаев. Согласно клиническим исследованиям, чаще всего встречаются общее недомогание, головная боль, снижение аппетита. Реже — боль в горле, заложенность носа, также не исключены тошнота, рвота, головокружение."После вакцинации у некоторых пациентах может возникнуть классическая аллергическая реакция — покраснение, вздутие, зуд на месте укола, — добавил специалист. — Другие побочные действия — крапивница, отек Квинке и анафилактический шок — как крайняя реакция у некоторых людей. Эти реакции возникают быстро. Скорее всего, это связано с мутацией в генном аппарате конкретного человека, они не являются характерными для популяции. Подобное может передаваться по наследству. Чтобы определить вероятность возникновения этих состояний, нужно знать, как раньше переносились прививки. Детям по календарю вакцинации вводят определенные препараты, если после первичного введения не было медицинского отвода, то, скорее всего, таких побочных действий не будет". При покраснении, отечности и болезненности места укола следует принимать антигистаминные средства.
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739042098.html
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Повышение температуры после прививки от CОVID-19: причины и советы врача

18:11 02.07.2021
 
© Depositphotos / iLiApodo1988Градусник в руке
Градусник в руке - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Depositphotos / iLiApodo1988
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Температура после вакцинации от коронавируса — это реакция организма, которая может возникнуть от прививки. О том, что делать, если поднялась температура, сколько она держится, бывает ли после второй дозы препарата — в материале РИА Новости.

Поднимается ли температура после прививки от коронавируса

После вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V" у некоторых пациентов повышается температура тела, появляется озноб, слабость, ломота в мышцах и суставах. Это зависит от организма конкретного человека и его иммунной системы. Такая реакция возникает далеко не у всех и быстро проходит. В редких случаях температура вырастает до 40 градусов. Длительность такого состояния может быть от нескольких часов до нескольких дней. По словам Александра Гинцбурга, директора Центра им. Гамалеи, разработавшего "Спутник V", у 85% привитых никаких побочных эффектов не возникает.
Температура может повышаться и после других вакцин от COVID-19, например, "КовиВак" и "ЭпиВакКороны". Хотя не во всех случаях подобная реакция организма считается побочным эффектом, а только если она выше 40 градусов.
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВрач осматривает пациента
Врач осматривает пациента - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Врач осматривает пациента

Почему поднялась температура

Повышение температуры тела после получения препарата от коронавируса — нормальное физиологическое явление, которое возникает не только после введения "Спутника V", но и других вакцин, например, от гриппа.
"Сама прививка — это фармакологическая субстанция, которая должна вызывать иммунологическую реакцию у организма, то есть иммунный ответ, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. — Смысл вакцины в том, чтобы мы знакомимся с инфекцией, но в очень маленьких дозах. Как правило, подобная имитация болезни может вызывать температуру, и это абсолютно нормальная реакция на внедрение в тело нового агента."
"Если происходит повышение температуры, это означает, что иммунный ответ формируется, организм получил информацию о новом антигене и пытается его в прямом смысле выжечь, уничтожить температурой, чтобы тот не смог развиваться. Прививка провоцирует такую защитную реакцию, чтобы, если человек окажется в зоне заражения, организм не тратил время на "знакомство" с вирусом, а сразу начал его атаковать", - уточнил фармаколог.
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На какой день поднимается температура

Когда поднимется температура, зависит от особенностей организма конкретного человека. Она может повыситься через 5-6 часов. У некоторых жар и озноб возникают только на следующий день после введения препарата, в редких случаях температура повышается через два-три дня.
"Температуру можно считать положительным явлением, потому что она показывает степень формирования иммунитета, — добавил специалист. — Если не превышает 38 градусов, то это говорит о хорошей реакции иммунной системы и нормальном течении поствакцинальной стадии. Если 40 градусов и выше, это уже указывает на извращенный ответ иммунитета, то есть гиперчувствительность. Это значит, что для человека даже такое маленькое количество чужеродного агента вызывает бурную реакцию на частичку коронавируса. В таком случае делают отвод на все прививки".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИзмерение температуры тела
Измерение температуры тела - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Измерение температуры тела

Сколько держится температура

Как правило, температура проходит в течение суток, иногда может продержаться 2-3 дня. На продолжительность такого состояния влияют хронические заболевания, восприимчивость человека к вводимому препарату, а также возраст пациента. Например, люди в возрасте до 30 лет легче переносят такую реакцию организма, и жар проходит быстрее, им реже назначают лекарства.

Что делать при температуре

При температуре следует соблюдать постельный режим, отдыхать, поменьше двигаться, пить много воды. Как правило, жар спадает самостоятельно. Лекарственную терапию назначают в случае, когда температура тела превышает 38 градусов. Если она выросла до 40 градусов, то следует выпить жаропонижающее, мерить температуру каждый час. Если она не снижается, то нужно незамедлительно вызвать скорую помощь, потому что такое состояние может быть опасно для жизни.
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Сбивать ли температуру

Сбивать повышенную температуру можно только в некоторых случаях. Лучше всего перенести ее без лекарств, чтобы сформировался более сильный иммунитет от вакцины к новой коронавирусной инфекции.
"Если температура держится несколько часов или один день, то применяются жаропонижающие препараты — парацетамол, ибупрофен, нимесулид, — объяснил Андрей Кондрахин. — Их не рекомендуется принимать, если температура меньше 38 градусов. Если она составляет 38-38,5 градуса, то это очень хорошая реакция организма, но уже влияет на сердечно-сосудистую систему, идет нагрузка, поэтому ее лучше снизить с помощью лекарственных препаратов. Вообще, считается, что температуру правильнее "переболеть". Для этого есть несколько критериев. Например, если у человека до 38 градусов и он переносит ее хорошо, то можно обойтись обтираниями, выпить холодной воды, приложить холодное полотенце на область печени, соблюдать постельный режим и т.д., то есть несколько снизить нагрузку такими методами. Если это дает эффект, то лекарства не назначают. Если нет, то придется принять жаропонижающее, чтобы организм работал в нормальном режиме. Чем дольше человек может сам перебарывать температуру, тем выше у него будет иммунитет, потому что прием лекарств несколько сбивает фокус — организм не понимает, почему пропала реакция. Эффект от вакцины все равно будет хорошим, но иммунологи считают, что температуру лучше перебороть. При этом для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями температура 38 просто опасна".
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вакцинация от COVID-19 в Москве

Температура после второй прививки от коронавируса

Если после первой дозы "Спутника V" не было никаких побочных эффектов, то, скорее всего, их не будет и после второй. Как правило, повторная вакцинация переносится лучше, потому что организм уже знаком с вводимым препаратом. При этом появления побочных эффектов исключать нельзя — у привитых могут возникнуть легкая слабость, озноб, но обычно температура тела не превышает 38 градусов. Как и после первого введения вакцины, следует выпить жаропонижающее, если состояние переносится тяжело.
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Советы врача при температуре после вакцинации

"Очень важен водный режим, — отметил врач. — Вода позволяет быстрее выводить интоксикацию из организма, не нарушать химические процессы и не нагружать сердечно-сосудистую систему. Жидкость должна быть комнатной температуры, даже чуть теплее, чтобы быстрее оказать эффект. Нужно пить как можно больше воды. Также полезны обтирания, следует находиться в прохладной комнате. Лучше поменьше двигаться, потому что при движении создается дополнительная нагрузка на мышцы, и они вырабатывают тепло. Нельзя пребывать на сквозняке. Если высокая температура держится больше двух дней, то следует вызвать врача, потому что это уже отклонение от нормы".
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедицинский работник и посетитель во время вакцинации против инфекции COVID-19
Медицинский работник и посетитель во время вакцинации против инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Медицинский работник и посетитель во время вакцинации против инфекции COVID-19

Другие реакции организма на вакцину

Как отмечали в Центре им. Гамалеи, побочные реакции после вакцинации "Спутником V" возникают в 15% случаев. Согласно клиническим исследованиям, чаще всего встречаются общее недомогание, головная боль, снижение аппетита. Реже — боль в горле, заложенность носа, также не исключены тошнота, рвота, головокружение.
"После вакцинации у некоторых пациентах может возникнуть классическая аллергическая реакция — покраснение, вздутие, зуд на месте укола, — добавил специалист. — Другие побочные действия — крапивница, отек Квинке и анафилактический шок — как крайняя реакция у некоторых людей. Эти реакции возникают быстро. Скорее всего, это связано с мутацией в генном аппарате конкретного человека, они не являются характерными для популяции. Подобное может передаваться по наследству. Чтобы определить вероятность возникновения этих состояний, нужно знать, как раньше переносились прививки. Детям по календарю вакцинации вводят определенные препараты, если после первичного введения не было медицинского отвода, то, скорее всего, таких побочных действий не будет". При покраснении, отечности и болезненности места укола следует принимать антигистаминные средства.
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