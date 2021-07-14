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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/murashko-1741259342.html
"Спутник V" не вредит при беременности, заявил Мурашко
"Спутник V" не вредит при беременности, заявил Мурашко - РИА Новости, 14.07.2021
"Спутник V" не вредит при беременности, заявил Мурашко
При изучении репродуктивной токсичности вакцины "Спутник V" отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства выявлено не было, рассказал в... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:44
2021-07-14T16:52
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. При изучении репродуктивной токсичности вакцины "Спутник V" отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства выявлено не было, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Также в ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины "Спутник V" не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства", - сказал министр.Михаил Мурашко заявил, что в группе риска тяжелого течения COVID-19 целесообразно прививать с 22-й недели беременности.Применять вакцину "Спутник V" при беременности рекомендовано, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, рассказал Михаил Мурашко."Клинические данные по применению вакцины "Спутник V" у женщин, кормящих грудью, на данный момент отсутствуют, в связи с этим применение вакцины в период грудного вскармливания в данный момент не показано", - добавил Мурашко.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210627/beremennost-1738774662.html
https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741258175.html
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко
16:44 14.07.2021 (обновлено: 16:52 14.07.2021)
 
"Спутник V" не вредит при беременности, заявил Мурашко

Мурашко заявил, что отрицательного влияния "Спутник V" на беременность не выявили

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. При изучении репродуктивной токсичности вакцины "Спутник V" отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства выявлено не было, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Также в ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины "Спутник V" не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства", - сказал министр.
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Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"
Михаил Мурашко заявил, что в группе риска тяжелого течения COVID-19 целесообразно прививать с 22-й недели беременности.
"В группе риска тяжелого течения COVID-19 целесообразна вакцинация с 22-й недели беременности", - сказал он.
Применять вакцину "Спутник V" при беременности рекомендовано, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, рассказал Михаил Мурашко.
"На данный момент рекомендовано применять вакцину "Спутник V" при беременности в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода", - сказал министр.
"Клинические данные по применению вакцины "Спутник V" у женщин, кормящих грудью, на данный момент отсутствуют, в связи с этим применение вакцины в период грудного вскармливания в данный момент не показано", - добавил Мурашко.
Читайте полный текст интервью >>
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил Мурашко
 
 
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