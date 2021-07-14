16:44 14.07.2021 (обновлено: 16:52 14.07.2021)
"Спутник V" не вредит при беременности, заявил Мурашко
Мурашко заявил, что отрицательного влияния "Спутник V" на беременность не выявили
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. При изучении репродуктивной токсичности вакцины "Спутник V" отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства выявлено не было, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Также в ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины "Спутник V" не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства", - сказал министр.
Михаил Мурашко заявил, что в группе риска тяжелого течения COVID-19 целесообразно прививать с 22-й недели беременности.
"В группе риска тяжелого течения COVID-19 целесообразна вакцинация с 22-й недели беременности", - сказал он.
Применять вакцину "Спутник V" при беременности рекомендовано, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, рассказал Михаил Мурашко.
"На данный момент рекомендовано применять вакцину "Спутник V" при беременности в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода", - сказал министр.
"Клинические данные по применению вакцины "Спутник V" у женщин, кормящих грудью, на данный момент отсутствуют, в связи с этим применение вакцины в период грудного вскармливания в данный момент не показано", - добавил Мурашко.