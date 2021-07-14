https://ria.ru/20210714/murashko-1741259342.html

"Спутник V" не вредит при беременности, заявил Мурашко

"Спутник V" не вредит при беременности, заявил Мурашко - РИА Новости, 14.07.2021

"Спутник V" не вредит при беременности, заявил Мурашко

При изучении репродуктивной токсичности вакцины "Спутник V" отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства выявлено не было, рассказал в... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:44

2021-07-14T16:44

2021-07-14T16:52

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:192:2766:1748_1920x0_80_0_0_066ba792e1a004b4af295d06992dae3d.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. При изучении репродуктивной токсичности вакцины "Спутник V" отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства выявлено не было, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Также в ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины "Спутник V" не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства", - сказал министр.Михаил Мурашко заявил, что в группе риска тяжелого течения COVID-19 целесообразно прививать с 22-й недели беременности.Применять вакцину "Спутник V" при беременности рекомендовано, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, рассказал Михаил Мурашко."Клинические данные по применению вакцины "Спутник V" у женщин, кормящих грудью, на данный момент отсутствуют, в связи с этим применение вакцины в период грудного вскармливания в данный момент не показано", - добавил Мурашко.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210627/beremennost-1738774662.html

https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741258175.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко