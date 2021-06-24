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Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться

Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться - РИА Новости, 24.06.2021

Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться

Наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от коронавируса, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T08:19

2021-06-24T08:19

2021-06-24T08:27

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

вакцинация

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от коронавируса, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Также в оперштабе не рекомендовали москвичам проходить тест на антитела перед вакцинацией.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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