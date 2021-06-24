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Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться - РИА Новости, 24.06.2021
Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
Наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от коронавируса, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T08:19
2021-06-24T08:19
2021-06-24T08:27
распространение коронавируса
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от коронавируса, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Также в оперштабе не рекомендовали москвичам проходить тест на антитела перед вакцинацией.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, вакцинация, общество
Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
08:19 24.06.2021 (обновлено: 08:27 24.06.2021)
Оперштаб Москвы: высокий уровень антител не является противопоказанием для вакцинирования