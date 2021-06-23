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На прививку становись: в Москве резко выросла запись на вакцинацию
На прививку становись: в Москве резко выросла запись на вакцинацию - РИА Новости, 23.06.2021
На прививку становись: в Москве резко выросла запись на вакцинацию
В Москве за сутки вакцинацию от COVID-19 записалось в десять раз больше людей, чем в предыдущие дни. В медицинских пунктах по всему городу появились очереди... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:10
2021-06-23T18:11
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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В Москве за сутки вакцинацию от COVID-19 записалось в десять раз больше людей, чем в предыдущие дни. В медицинских пунктах по всему городу появились очереди. Работа прививочных павильонов — в фотоленте Ria.ru.
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На прививку становись: в Москве резко выросла запись на вакцинацию

18:10 23.06.2021 (обновлено: 18:11 23.06.2021)
 
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В Москве за сутки вакцинацию от COVID-19 записалось в десять раз больше людей, чем в предыдущие дни. В медицинских пунктах по всему городу появились очереди. Работа прививочных павильонов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

За минувшие сутки на прививку от COVID-19 в столице записались около 60 тысяч человек, рассказал мэр Сергей Собянин.

Житель Москвы выходит из павильона Здоровая Москва в парке Музеон после вакцинации от covid-19
1 из 10

За минувшие сутки на прививку от COVID-19 в столице записались около 60 тысяч человек, рассказал мэр Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ажиотажный рост спроса на запись на вакцинацию отметили и в Минцифры. Нагрузка на портал Госуслуг возросла в несколько раз.

Очередь на вакцинацию от covid-19 у павильона Здоровая Москва в Парке Горького
2 из 10

Ажиотажный рост спроса на запись на вакцинацию отметили и в Минцифры. Нагрузка на портал Госуслуг возросла в несколько раз.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Московский градоначальник называет такой результат обнадеживающим.

У павильона Здоровая Москва в парке Музеон, где проходит вакцинация от covid-19
3 из 10

Московский градоначальник называет такой результат обнадеживающим.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Это означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту, <...> стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни", — считает Собянин.

Житель Москвы после вакцинации от covid-19 в павильоне Здоровая Москва в парке Музеон
4 из 10

"Это означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту, <...> стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни", — считает Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Многие горожане выбирают для вакцинации павильоны "Здоровая Москва".

Очередь на вакцинацию от covid-19 в Москве
5 из 10

Многие горожане выбирают для вакцинации павильоны "Здоровая Москва".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Всего в парках и общественных пространствах открыто 46 таких павильонов. Один из них расположен возле "Музеона".

У павильона Здоровая Москва в Парке Горького, где проходит вакцинация от covid-19
6 из 10

Всего в парках и общественных пространствах открыто 46 таких павильонов. Один из них расположен возле "Музеона".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Изначально павильоны предназначались для диспансеризации, но сейчас они работают только на вакцинацию от коронавируса.

Мужчина заполняет анкету для вакцинации от covid-19 в павильоне Здоровая Москва в Парке Горького
7 из 10

Изначально павильоны предназначались для диспансеризации, но сейчас они работают только на вакцинацию от коронавируса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Люди здесь собираются с самого утра, некоторые приходят вместе с семьями.

Жители Москвы пришли на вакцинацию от covid-19 в павильон Здоровая Москва в Парке Горького
8 из 10

Люди здесь собираются с самого утра, некоторые приходят вместе с семьями.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Памятка для вакцинированных.

Памятка для вакцинированных от covid-19 в павильоне Здоровая Москва в Парке Горького
9 из 10

Памятка для вакцинированных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Вакцинация от COVID-19 в павильоне "Здоровая Москва" в Парке Горького.

У павильона Здоровая Москва в Парке Горького, где проходит вакцинация от covid-19
10 из 10

Вакцинация от COVID-19 в павильоне "Здоровая Москва" в Парке Горького.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
 
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