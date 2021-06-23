https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738278834.html

На прививку становись: в Москве резко выросла запись на вакцинацию

На прививку становись: в Москве резко выросла запись на вакцинацию - РИА Новости, 23.06.2021

На прививку становись: в Москве резко выросла запись на вакцинацию

В Москве за сутки вакцинацию от COVID-19 записалось в десять раз больше людей, чем в предыдущие дни. В медицинских пунктах по всему городу появились очереди... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T18:10

2021-06-23T18:10

2021-06-23T18:11

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

вакцинация

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738276280_0:129:2120:1323_1920x0_80_0_0_c2e6520e9be008a5b6c3c08e2910f4db.jpg

В Москве за сутки вакцинацию от COVID-19 записалось в десять раз больше людей, чем в предыдущие дни. В медицинских пунктах по всему городу появились очереди. Работа прививочных павильонов — в фотоленте Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцинация, фото, фото