На прививку становись: в Москве резко выросла запись на вакцинацию
За минувшие сутки на прививку от COVID-19 в столице записались около 60 тысяч человек, рассказал мэр Сергей Собянин.
За минувшие сутки на прививку от COVID-19 в столице записались около 60 тысяч человек, рассказал мэр Сергей Собянин.
Ажиотажный рост спроса на запись на вакцинацию отметили и в Минцифры. Нагрузка на портал Госуслуг возросла в несколько раз.
Ажиотажный рост спроса на запись на вакцинацию отметили и в Минцифры. Нагрузка на портал Госуслуг возросла в несколько раз.
Московский градоначальник называет такой результат обнадеживающим.
Московский градоначальник называет такой результат обнадеживающим.
"Это означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту, <...> стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни", — считает Собянин.
"Это означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту, <...> стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни", — считает Собянин.
Многие горожане выбирают для вакцинации павильоны "Здоровая Москва".
Многие горожане выбирают для вакцинации павильоны "Здоровая Москва".
Всего в парках и общественных пространствах открыто 46 таких павильонов. Один из них расположен возле "Музеона".
Всего в парках и общественных пространствах открыто 46 таких павильонов. Один из них расположен возле "Музеона".
Изначально павильоны предназначались для диспансеризации, но сейчас они работают только на вакцинацию от коронавируса.
Изначально павильоны предназначались для диспансеризации, но сейчас они работают только на вакцинацию от коронавируса.
Люди здесь собираются с самого утра, некоторые приходят вместе с семьями.
Люди здесь собираются с самого утра, некоторые приходят вместе с семьями.
Памятка для вакцинированных.
Вакцинация от COVID-19 в павильоне "Здоровая Москва" в Парке Горького.
Вакцинация от COVID-19 в павильоне "Здоровая Москва" в Парке Горького.