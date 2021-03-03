https://ria.ru/20210303/antitela-1599795199.html

Антитела к коронавирусу: как выбрать тест и оценить результат

Антитела к коронавирусу: как выбрать тест и оценить результат

Сдать анализы на антитела к коронавирусу может любой желающий — их делают в государственных поликлиниках и частных лабораториях. Тесты показывают, сталкивался... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:47

2021-03-03T17:47

2021-03-03T17:47

igm (антитела)

igg (антитела)

инфографика

антитела

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иммунитет

коронавирусы

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Сдать анализы на антитела к коронавирусу может любой желающий — их делают в государственных поликлиниках и частных лабораториях. Тесты показывают, сталкивался ли организм с инфекцией, на какой стадии болезни находится человек, а также сформировался ли иммунный ответ после прививки. Подробнее о том, как выбрать подходящее исследование и разобраться с его результатами, — в инфографике Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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