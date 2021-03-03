https://ria.ru/20210303/antitela-1599795199.html
Антитела к коронавирусу: как выбрать тест и оценить результат
Антитела к коронавирусу: как выбрать тест и оценить результат
Сдать анализы на антитела к коронавирусу может любой желающий — их делают в государственных поликлиниках и частных лабораториях. Тесты показывают, сталкивался... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:47
2021-03-03T17:47
2021-03-03T17:47
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Сдать анализы на антитела к коронавирусу может любой желающий — их делают в государственных поликлиниках и частных лабораториях. Тесты показывают, сталкивался ли организм с инфекцией, на какой стадии болезни находится человек, а также сформировался ли иммунный ответ после прививки. Подробнее о том, как выбрать подходящее исследование и разобраться с его результатами, — в инфографике Ria.ru.
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