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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/antitela-1741801011.html
Медики рассказали, как правильно сдавать тест на антитела к коронавирусу
Медики рассказали, как правильно сдавать тест на антитела к коронавирусу - РИА Новости, 19.07.2021
Медики рассказали, как правильно сдавать тест на антитела к коронавирусу
Для получения точных данных о наличии антител к коронавирусу тесты следует сдавать в одних и тех же лабораториях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T09:57
2021-07-19T09:57
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
воз
общество
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Для получения точных данных о наличии антител к коронавирусу тесты следует сдавать в одних и тех же лабораториях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.По словам исполнительного директора сети клиник "Семейный доктор" Эльвиры Соколовской, в настоящее время в России применяют около 150 разных видов тест-систем. Они различаются по чувствительности, количественной и качественной оценке антител и используемых антигенов.Он подчеркнул, что каждая медицинская лаборатория использует собственные показатели и референсные значения, поэтому лучше делать тест на антитела в одном и том же месте, где исследование будет проводится одинаковым методом на реагентах одного производителя.Как рассказали в сети клиник "Медси", результаты проведения качественной оценки количества антител зависят от партии используемых в лаборатории реагентов. "&lt;…&gt; ВОЗ выпустила стандарт NIBSC 20/136, относительно которого для производителей появилась возможность разработать тест-системы на его основе. На данный момент в России нет подобных зарегистрированных систем", — отметили в сети.Согласно информации экспертов, тесты также различаются по выработке антител к разным элементам вируса и к разным классам антигенов.В свою очередь, микробиолог Ирина Якутенко добавила, что не все антитела можно назвать "полезными". Так, "продуктивными" считаются лишь антитела к S-белкам, которые мешают вирусуприсоединиться к рецепторам человека ACE2 и, поэтому, он не может проникнуть в клетку, рассказала она.Специалист добавила, что вакцины, например, "Спутник V", помогают выработать именно такие антитела.Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
https://ria.ru/20210719/kovid-1741604939.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, общество
09:57 19.07.2021
 
Медики рассказали, как правильно сдавать тест на антитела к коронавирусу

Медицинские лаборатории дали советы, как правильно сдавать тест на антитела к коронавирусу

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗабор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Забор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Для получения точных данных о наличии антител к коронавирусу тесты следует сдавать в одних и тех же лабораториях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.
По словам исполнительного директора сети клиник "Семейный доктор" Эльвиры Соколовской, в настоящее время в России применяют около 150 разных видов тест-систем. Они различаются по чувствительности, количественной и качественной оценке антител и используемых антигенов.
"Два результата, полученных в разное время, но выполненных одной и той же количественной методикой, можно сравнивать между собой", — пояснил медицинский директор лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Денисов.
Он подчеркнул, что каждая медицинская лаборатория использует собственные показатели и референсные значения, поэтому лучше делать тест на антитела в одном и том же месте, где исследование будет проводится одинаковым методом на реагентах одного производителя.
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Как рассказали в сети клиник "Медси", результаты проведения качественной оценки количества антител зависят от партии используемых в лаборатории реагентов. "<…> ВОЗ выпустила стандарт NIBSC 20/136, относительно которого для производителей появилась возможность разработать тест-системы на его основе. На данный момент в России нет подобных зарегистрированных систем", — отметили в сети.
Согласно информации экспертов, тесты также различаются по выработке антител к разным элементам вируса и к разным классам антигенов.
"Если привить вакцинами "Спутник V", Phizer, AstraZeneca, образуются только антитела к S-белкам. После перенесенной инфекции — антитела и к S-белкам, и к N-белкам, и к другим структурным вирусным белкам", — объяснил вирусолог Алексей Аграновский.
В свою очередь, микробиолог Ирина Якутенко добавила, что не все антитела можно назвать "полезными". Так, "продуктивными" считаются лишь антитела к S-белкам, которые мешают вирусуприсоединиться к рецепторам человека ACE2 и, поэтому, он не может проникнуть в клетку, рассказала она.
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Специалист добавила, что вакцины, например, "Спутник V", помогают выработать именно такие антитела.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗОбщество
 
 
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