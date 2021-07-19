https://ria.ru/20210719/antitela-1741801011.html

Медики рассказали, как правильно сдавать тест на антитела к коронавирусу

Медики рассказали, как правильно сдавать тест на антитела к коронавирусу - РИА Новости, 19.07.2021

Медики рассказали, как правильно сдавать тест на антитела к коронавирусу

Для получения точных данных о наличии антител к коронавирусу тесты следует сдавать в одних и тех же лабораториях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T09:57

2021-07-19T09:57

2021-07-19T09:57

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Для получения точных данных о наличии антител к коронавирусу тесты следует сдавать в одних и тех же лабораториях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.По словам исполнительного директора сети клиник "Семейный доктор" Эльвиры Соколовской, в настоящее время в России применяют около 150 разных видов тест-систем. Они различаются по чувствительности, количественной и качественной оценке антител и используемых антигенов.Он подчеркнул, что каждая медицинская лаборатория использует собственные показатели и референсные значения, поэтому лучше делать тест на антитела в одном и том же месте, где исследование будет проводится одинаковым методом на реагентах одного производителя.Как рассказали в сети клиник "Медси", результаты проведения качественной оценки количества антител зависят от партии используемых в лаборатории реагентов. "<…> ВОЗ выпустила стандарт NIBSC 20/136, относительно которого для производителей появилась возможность разработать тест-системы на его основе. На данный момент в России нет подобных зарегистрированных систем", — отметили в сети.Согласно информации экспертов, тесты также различаются по выработке антител к разным элементам вируса и к разным классам антигенов.В свою очередь, микробиолог Ирина Якутенко добавила, что не все антитела можно назвать "полезными". Так, "продуктивными" считаются лишь антитела к S-белкам, которые мешают вирусуприсоединиться к рецепторам человека ACE2 и, поэтому, он не может проникнуть в клетку, рассказала она.Специалист добавила, что вакцины, например, "Спутник V", помогают выработать именно такие антитела.Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".

https://ria.ru/20210719/kovid-1741604939.html

https://ria.ru/20210719/revaktsinatsiya-1741780202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, общество