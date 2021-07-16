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Когда можно пить алкоголь до и после прививки от COVID-19: мнение врача
Алкоголь до и после прививки от коронавируса: можно ли пить?
Когда можно пить алкоголь до и после прививки от COVID-19: мнение врача
По поводу употребления алкоголя до и после прививки от коронавируса мнения специалистов различаются. О том, в течение какого периода нельзя спиртное при... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T19:24
2021-07-16T19:24
вакцинация россиян от covid-19
андрей кондрахин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
прививки
вакцинация
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. По поводу употребления алкоголя до и после прививки от коронавируса мнения специалистов различаются. О том, в течение какого периода нельзя спиртное при вакцинации и когда можно немного выпить — в материале РИА Новости.Алкоголь и прививка от коронавирусаАлкоголь является психоактивным веществом, депрессантом, и способен угнетать нервную систему человека. Кроме этого, регулярное употребление спиртного негативно влияет практически на все органы в организме человека и повышает риск развития цирроза печени, злокачественных новообразований, панкреатита, язвы желудка, инсульта, инфаркта миокарда, возникновения тромбов и т.д. Нередко злоупотребление приводит к преждевременной смерти.Из-за такого действия алкогольные напитки не сочетаются со всеми лекарственными препаратами. Например, обезболивающими, антидепрессантами, нейролептиками, антибиотиками и т.д. Они могут не только ослабить или усилить действие таблеток, но и вызвать опасные побочные эффекты вплоть до летального исхода.После вакцинации в организме человека начинают активно вырабатываться антитела, которые потом будут уничтожать клетки вируса. Употреблять спиртное в этот период не рекомендуется, потому что химические вещества в составе алкоголя могут препятствовать формированию хорошего иммунитета и повышать риск развития аллергии. Также медики советуют на период формирования иммунитета не принимать лекарственные препараты, которые его подавляют. В целом, врачи рекомендуют создать наилучшие условия для действия препарата — не переохлаждаться, больше отдыхать и т.д.Как влияют друг на друга алкоголь и вакцина?Алкоголь состоит из этилового спирта, который крайне токсичен для организма и не сразу из него выводится. Ядовитые вещества в составе уничтожают, разрушают, нарушают работу структурных элементов иммунной системы. Также спиртное может влиять на течение болезней, эффективность препаратов, повышать риск развития побочных эффектов. После вакцинации у человека начинают вырабатываться антитела, то есть иммунитет к коронавирусу, но при употреблении алкоголя все силы организма будут уходить на выведение токсинов, а не на формирование антител.При чрезмерном употреблении спиртного в организме человека образуются алкогольные альдегиды, которые негативно влияют на работу иммунитета, также могут возникнуть метаболические расстройства, связанные с обменом углеводов, жиров, минеральных солей и белка, из которого строятся антитела (иммуноглобулины). Такая реакция грозит снижением их выработки. При этом, если человек плохо переносит спиртное, то более подвержен побочным реакциям.Почему так опасен алкоголь после вакцины"Из-за того, что вакцины от коронавируса — это совсем новые препараты, они пока мало изучались в сочетании с другими препаратами, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. — Неизвестно какие могут быть побочные действия от смешения препарата со спиртными напитками. Если человек очень сильно злоупотребляет алкоголем, то у него могут возникнуть аллергические реакции или разовьется слишком слабый иммунитет".На реакцию организма влияет тот факт, что все его силы будут брошены на детоксикацию, вместо того, чтобы вырабатывать антитела к коронавирусу. Однако специалисты отмечают, что иммунитет в любом случае будет.Период воздержания до и после вакцины от Covid-19Насчет периода воздержания от алкоголя при вакцинации пока нет однозначного мнения среди специалистов. Поначалу глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что не пить следует 21 день до и потом столько же после второй дозы препарата от коронавируса. Позже директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что выпивать можно, но в малых количествах.По его словам, от одного бокала шампанского или вина ничего страшного не случится. При этом, если выпивать 1-2 бокала каждый день, то это навредит здоровью на фоне иммунизации вакциной от коронавируса. Также следует учитывать состояние печени человека. Есть и другие мнения, вплоть до того, что после прививки можно пить алкоголь, но его количество зависит от состояния организма человека в целом, а не от введенного препарата.При этом если человек — хронический алкоголик, то ему рекомендуется перед прививкой пройти обследование всего организма и, если зависимость сильна, за день до иммунизации поставить специальную капельницу, которая выведет из тела многие вредные вещества. Также следует обратиться к наркологу за дополнительной консультацией.После вакцинацииКак заявил Андрей Кондрахин, пить после прививки нельзя как минимум 3 дня.Кроме этого, если в организме есть этиловый спирт, то побочные эффекты от препарата будут более выражены на фоне интоксикации. Поэтому желательно воздержаться от алкоголя на 21 день, но если есть повод, то через 3 дня после прививки можно немного выпить. Главное — доза должна быть не слишком токсичной, чтобы лишний раз не перегружать печень и другие органы."Считается, что за 3 дня вакцина сможет встроить РНК в клетки иммунной системы, поэтому алкоголь в малых дозах не будет препятствовать формированию антител.Перед вакцинациейПеред прививкой также не следует выпивать, потому что этиловый спирт может утилизировать глюкозу и другие вещества, которые находятся в вакцине. Таким образом, положительный эффект снижается.В некоторых случаях следует индивидуально посоветоваться с лечащим врачом по поводу подготовки к иммунизации, в том числе, об употреблении спиртного. Например, если у человека иммунодефицит, прогрессирующие патологии нервной системы,острые аллергические реакции в анамнезе, ранее возникающие осложнения при иммунизации, онкология и т.д.Риск аллергии при вакцинацииУпотребление спиртного после вакцинации может ухудшить состояние человека и привести к аллергии."Из аллергических реакций встречаются покраснение в месте укола, выраженный зуд, головокружение, тошнота, рвота, высокая температура, головная боль, слабость, озноб, — прокомментировал Андрей Кондрахин. — Такие побочные реакции могут быть у всех людей, но для тех, кто злоупотребляет спиртным, вероятность их развития выше. Происходит это из-за регулярного токсического воздействия алкоголя на организм".Алкоголь и активный коронавирусВ начале пандемии появлялись мнения о том, что крепкие спиртные напитки могут убивать клетки коронавируса, но это не так. На самом деле, алкоголь повышает уязвимость организма перед болезнью и увеличивает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.Как правило, люди переносят коронавирус в легкой форме, но злоупотребление спиртным может ухудшить самочувствие и течение болезни, тем самым переведя на более тяжелую стадию. Это происходит за счет снижения действия выписываемых препаратов, а также угнетения иммунной системы, которая будет хуже распознавать и уничтожать вирус. Кроме этого, спиртные напитки сгущают кровь, а это может привести к образованию тромбов или других осложнений.Почему отличаются мнения специалистов"Сейчас по поводу взаимодействия алкоголя и коронавируса нет общего мнения и подобных исследований, потому что препарат совсем молодой, — объяснил эксперт. — Поэтому каждый доктор исходя из своих знаний и наблюдений может давать рекомендации, которые будут отличаться от общепринятых. В любом случае, следует понимать, что алкоголь — это токсичное вещество, которое даже в малых дозах вредит здоровью, особенно на фоне приема лекарств или вакцинации".Чтобы получить максимальный эффект от вакцины, следует ограничить себя в спиртных напитках, а на период формирования иммунитета не забывать про меры безопасности: носить в местах большого скопления людей защитную маску и перчатки.
https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588871130.html
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вакцинация россиян от covid-19, андрей кондрахин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), прививки, вакцинация
19:24 16.07.2021
 

Когда можно пить алкоголь до и после прививки от COVID-19: мнение врача

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБармен разливает напитки в баре
Бармен разливает напитки в баре - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. По поводу употребления алкоголя до и после прививки от коронавируса мнения специалистов различаются. О том, в течение какого периода нельзя спиртное при вакцинации и когда можно немного выпить — в материале РИА Новости.

Алкоголь и прививка от коронавируса

Алкоголь является психоактивным веществом, депрессантом, и способен угнетать нервную систему человека. Кроме этого, регулярное употребление спиртного негативно влияет практически на все органы в организме человека и повышает риск развития цирроза печени, злокачественных новообразований, панкреатита, язвы желудка, инсульта, инфаркта миокарда, возникновения тромбов и т.д. Нередко злоупотребление приводит к преждевременной смерти.
Из-за такого действия алкогольные напитки не сочетаются со всеми лекарственными препаратами. Например, обезболивающими, антидепрессантами, нейролептиками, антибиотиками и т.д. Они могут не только ослабить или усилить действие таблеток, но и вызвать опасные побочные эффекты вплоть до летального исхода.
После вакцинации в организме человека начинают активно вырабатываться антитела, которые потом будут уничтожать клетки вируса. Употреблять спиртное в этот период не рекомендуется, потому что химические вещества в составе алкоголя могут препятствовать формированию хорошего иммунитета и повышать риск развития аллергии. Также медики советуют на период формирования иммунитета не принимать лекарственные препараты, которые его подавляют. В целом, врачи рекомендуют создать наилучшие условия для действия препарата — не переохлаждаться, больше отдыхать и т.д.
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Вакцина от коронавируса и алкоголь "разогрели" россиян

Как влияют друг на друга алкоголь и вакцина?

Алкоголь состоит из этилового спирта, который крайне токсичен для организма и не сразу из него выводится. Ядовитые вещества в составе уничтожают, разрушают, нарушают работу структурных элементов иммунной системы. Также спиртное может влиять на течение болезней, эффективность препаратов, повышать риск развития побочных эффектов. После вакцинации у человека начинают вырабатываться антитела, то есть иммунитет к коронавирусу, но при употреблении алкоголя все силы организма будут уходить на выведение токсинов, а не на формирование антител.
"Алкоголь можно употреблять, а сильно выпивать не надо по той простой причине, что этиловый спирт подавляет в больших концентрациях размножение клеток, в том числе иммунной системы... Этиловый спирт является ядом не только для наших нейронов, но и для всех наших клеток, в том числе для клеток иммунной системы", — сказалАлександр Гинцбург.
При чрезмерном употреблении спиртного в организме человека образуются алкогольные альдегиды, которые негативно влияют на работу иммунитета, также могут возникнуть метаболические расстройства, связанные с обменом углеводов, жиров, минеральных солей и белка, из которого строятся антитела (иммуноглобулины). Такая реакция грозит снижением их выработки. При этом, если человек плохо переносит спиртное, то более подвержен побочным реакциям.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник делает прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Медицинский сотрудник делает прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве

Почему так опасен алкоголь после вакцины

"Из-за того, что вакцины от коронавируса — это совсем новые препараты, они пока мало изучались в сочетании с другими препаратами, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. — Неизвестно какие могут быть побочные действия от смешения препарата со спиртными напитками. Если человек очень сильно злоупотребляет алкоголем, то у него могут возникнуть аллергические реакции или разовьется слишком слабый иммунитет".
На реакцию организма влияет тот факт, что все его силы будут брошены на детоксикацию, вместо того, чтобы вырабатывать антитела к коронавирусу. Однако специалисты отмечают, что иммунитет в любом случае будет.
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Гинцбург дал совет по употреблению алкоголя после прививки от COVID-19

Период воздержания до и после вакцины от Covid-19

Насчет периода воздержания от алкоголя при вакцинации пока нет однозначного мнения среди специалистов. Поначалу глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что не пить следует 21 день до и потом столько же после второй дозы препарата от коронавируса. Позже директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что выпивать можно, но в малых количествах.
По его словам, от одного бокала шампанского или вина ничего страшного не случится. При этом, если выпивать 1-2 бокала каждый день, то это навредит здоровью на фоне иммунизации вакциной от коронавируса. Также следует учитывать состояние печени человека. Есть и другие мнения, вплоть до того, что после прививки можно пить алкоголь, но его количество зависит от состояния организма человека в целом, а не от введенного препарата.
При этом если человек — хронический алкоголик, то ему рекомендуется перед прививкой пройти обследование всего организма и, если зависимость сильна, за день до иммунизации поставить специальную капельницу, которая выведет из тела многие вредные вещества. Также следует обратиться к наркологу за дополнительной консультацией.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБармен готовит коктейль "Короновирус" в баре "Разведка" в Москве
Бармен готовит коктейль Короновирус в баре Разведка в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бармен готовит коктейль "Короновирус" в баре "Разведка" в Москве

После вакцинации

Как заявил Андрей Кондрахин, пить после прививки нельзя как минимум 3 дня.
"Если исходить из того, сколько формируется иммунитет, то воздержаться от алкоголя следует на 21 день, потому что спиртное сильно влияет на синтез белков в организме и у них могут появиться дефекты, — добавил специалист. — Также есть вероятность развития слабого иммунного ответа, поскольку антитела состоят из белков. В таком случае может произойти дискредитация вакцины, как неработающей.
Кроме этого, если в организме есть этиловый спирт, то побочные эффекты от препарата будут более выражены на фоне интоксикации. Поэтому желательно воздержаться от алкоголя на 21 день, но если есть повод, то через 3 дня после прививки можно немного выпить. Главное — доза должна быть не слишком токсичной, чтобы лишний раз не перегружать печень и другие органы."
Считается, что за 3 дня вакцина сможет встроить РНК в клетки иммунной системы, поэтому алкоголь в малых дозах не будет препятствовать формированию антител.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вакцинация от COVID-19 в Москве

Перед вакцинацией

Перед прививкой также не следует выпивать, потому что этиловый спирт может утилизировать глюкозу и другие вещества, которые находятся в вакцине. Таким образом, положительный эффект снижается.
"Принципиального срока нет, но хотя бы за день лучше от спиртного воздержаться — порекомендовал специалист. — Безопаснее всего не пить до прививки 3 дня, потому что в таком случае организм "чистый", в нем нет этилового спирта, для расщепления которого требуется время. Алкоголь выводится через печень, почки и легкие, поэтому на эти органы приходится вся нагрузка. Как раз печень помогает сформироваться правильному белку, что важно для иммунитета".
В некоторых случаях следует индивидуально посоветоваться с лечащим врачом по поводу подготовки к иммунизации, в том числе, об употреблении спиртного. Например, если у человека иммунодефицит, прогрессирующие патологии нервной системы,
острые аллергические реакции в анамнезе, ранее возникающие осложнения при иммунизации, онкология и т.д.
Медработник и пациент в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Риск аллергии при вакцинации

Употребление спиртного после вакцинации может ухудшить состояние человека и привести к аллергии.
"Из аллергических реакций встречаются покраснение в месте укола, выраженный зуд, головокружение, тошнота, рвота, высокая температура, головная боль, слабость, озноб, — прокомментировал Андрей Кондрахин. — Такие побочные реакции могут быть у всех людей, но для тех, кто злоупотребляет спиртным, вероятность их развития выше. Происходит это из-за регулярного токсического воздействия алкоголя на организм".

Алкоголь и активный коронавирус

В начале пандемии появлялись мнения о том, что крепкие спиртные напитки могут убивать клетки коронавируса, но это не так. На самом деле, алкоголь повышает уязвимость организма перед болезнью и увеличивает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПокупатели в гипермаркете "Глобус" в Москве
Покупатели в гипермаркете Глобус в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Покупатели в гипермаркете "Глобус" в Москве
Как правило, люди переносят коронавирус в легкой форме, но злоупотребление спиртным может ухудшить самочувствие и течение болезни, тем самым переведя на более тяжелую стадию. Это происходит за счет снижения действия выписываемых препаратов, а также угнетения иммунной системы, которая будет хуже распознавать и уничтожать вирус. Кроме этого, спиртные напитки сгущают кровь, а это может привести к образованию тромбов или других осложнений.
"Алкоголь выводится из организма через легкие, — рассказал клинический фармаколог. — У человека, который заболел коронавирусом, развивается пневмонит и происходит как бы ожог легочной ткани железом, выпадающим из эритроцитов. Если выпить алкоголь, в такую ранку попадет спирт, что усугубит течение болезни и не приведет ни к чему хорошему".

Почему отличаются мнения специалистов

"Сейчас по поводу взаимодействия алкоголя и коронавируса нет общего мнения и подобных исследований, потому что препарат совсем молодой, — объяснил эксперт. — Поэтому каждый доктор исходя из своих знаний и наблюдений может давать рекомендации, которые будут отличаться от общепринятых. В любом случае, следует понимать, что алкоголь — это токсичное вещество, которое даже в малых дозах вредит здоровью, особенно на фоне приема лекарств или вакцинации".
Мужчина во время вакцинации против короновирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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Роспотребнадзор дал рекомендации о действиях после вакцинации от COVID-19
Чтобы получить максимальный эффект от вакцины, следует ограничить себя в спиртных напитках, а на период формирования иммунитета не забывать про меры безопасности: носить в местах большого скопления людей защитную маску и перчатки.
 
Вакцинация россиян от COVID-19Андрей КондрахинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПрививкиВакцинация
 
 
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