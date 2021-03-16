https://ria.ru/20210316/alkogol-1601475545.html
Гинцбург дал совет по употреблению алкоголя после прививки от COVID-19
Гинцбург дал совет по употреблению алкоголя после прививки от COVID-19
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что употреблять алкоголь после вакцинации от COVID-19 можно, но в разумных пределах, так как этиловый... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:19
2021-03-16T14:19
2021-03-16T14:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что употреблять алкоголь после вакцинации от COVID-19 можно, но в разумных пределах, так как этиловый спирт - это яд для клеток иммунной системы."Алкоголь можно употреблять, а сильно выпивать не надо по той простой причине, что этиловый спирт подавляет в больших концентрациях размножение клеток, в том числе иммунной системы... Этиловый спирт является ядом не только для наших нейронов, но и для всех наших клеток, в том числе для клеток иммунной системы", - сказал Гинцбург на брифинге. Брифинг проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане.
https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601463979.html
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коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество