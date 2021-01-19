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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593689015.html
Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
Перед вакцинацией от коронавируса следует включить в рацион белковые продукты: мясо, рыбу, яйца, а после иммунизации нужно обратить внимание на уровень... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T15:01
2021-01-19T15:01
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россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Перед вакцинацией от коронавируса следует включить в рацион белковые продукты: мясо, рыбу, яйца, а после иммунизации нужно обратить внимание на уровень витаминов в организме, в первую очередь витамин D, заявил научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян."Вакцина вводится для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител. Антитела - это белковые структуры, для этого возникает большая потребность в белке - это мясо, рыба, яйца. Нужно обратить внимание, чтобы в нашем рационе это было",- сказал Тутельян журналистам.После вакцинации, по словам Тутельяна, следует обратить внимание на витамины, в первую очередь на витамин D, который необходим для выполнения целого ряда функций."Именно при коронавирусе у многих выявляется дефицит витамина D и других жирорастворимых витаминов",- отметил Тутельян.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, виктор тутельян, коронавирусы, общество

Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19

15:01 19.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОбед в столовой
Обед в столовой - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Перед вакцинацией от коронавируса следует включить в рацион белковые продукты: мясо, рыбу, яйца, а после иммунизации нужно обратить внимание на уровень витаминов в организме, в первую очередь витамин D, заявил научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян.
"Вакцина вводится для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител. Антитела - это белковые структуры, для этого возникает большая потребность в белке - это мясо, рыба, яйца. Нужно обратить внимание, чтобы в нашем рационе это было",- сказал Тутельян журналистам.
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После вакцинации, по словам Тутельяна, следует обратить внимание на витамины, в первую очередь на витамин D, который необходим для выполнения целого ряда функций.
"Именно при коронавирусе у многих выявляется дефицит витамина D и других жирорастворимых витаминов",- отметил Тутельян.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВиктор ТутельянКоронавирусыОбщество
 
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